Kashmere, cantautore italo-svizzero classe 2000, ha conquistato la maglia nella prima puntata di Amici 26, registrata l’8 ottobre e in onda domenica 11 alle 14 su Canale 5. Ad Amici arriva dopo essere cresciuto, musicalmente, accanto a Pino D’Angiò: nella sua biografia riporta una frase del cantautore, “Musicalmente Kashmere è il mio erede”.

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Chi è Kashmere: Luigi Maglione, la filosofia e i vinili di Lugano

Il suo nome è Luigi Maglione. È ticinese di origine italiana, vive a Lugano ed è laureato in filosofia. Lavora in un negozio di dischi in vinile della città.

Nel 2022 escono James Brown, Chi ti crederà più e Ammille, e a novembre è fra i finalisti di Area Sanremo, iscritto per la Svizzera. Arriva anche fino alle finali europee del Tour Music Fest a San Marino.

Kashmere e Pino D’Angiò: una pennetta lasciata a fine concerto

La svolta nasce in un ristorante, dopo un concerto di D’Angiò: Kashmere gli si avvicina e gli lascia una pennetta con i suoi brani. “Quella sera, in quel ristorante, se non avessi rivolto la parola a Pino, non sarebbe successo niente di tutto ciò”, ha scritto presentando il singolo su Rockit.

Da lì nascono Sali sul treno, nel 2023, con Kashmere ospite nell’album di D’Angiò, e Paperina Qua Qua, nel 2024. Con lui scrive anche i brani dell’EP postumo Funky Maestro, uscito il 13 settembre 2024, due mesi dopo la morte del cantautore.

Kashmere, dal Premio Lunezia al primo singolo con BMG

Nel 2025 arriva secondo a Castrocaro e a ottobre vince il Premio Lunezia nella categoria Nuove Proposte con L’unica che può cambiare l’atmosfera. Per il portale tio.ch è il primo ticinese a vincere una delle categorie principali del premio.

Lo stesso brano, scritto in una sola giornata con Renato D’Amico, il 17 luglio 2026 diventa il suo primo singolo con una multinazionale, BMG. “È un brano nato di getto”, ha detto a tio.ch.

Anno Titolo Etichetta 2022 James Brown Kashmere/Altafonte 2022 Ammille Kashmere/Altafonte 2023 Destinazione Offline ATOMO WORLD/Altafonte Italia 2024 Paperina Qua Qua (con Pino D’Angiò) Pino D’Angiò/Artist First 2025 Funkazzista Kashmere/Artist First 2026 L’unica che può cambiare l’atmosfera BMG Rights Management (Italy)

Kashmere ad Amici 26: la maglia nella prima puntata

Nella registrazione dell’8 ottobre Kashmere si è presentato con un inedito, come tutti i cantanti di questa edizione, e ha preso la maglia, il primo passo verso il banco.

Kashmere ad Amici 26, i numeri al debutto

All’8 ottobre 2026, il giorno della registrazione della prima puntata, questi erano i numeri di Kashmere.

Piattaforma 8 ottobre 2026 Ascoltatori mensili Spotify 12.891 Brano più ascoltato su Spotify Non Diventare Come Loro, con Pino D’Angiò (261.081 stream) Follower TikTok (@kashmere_official) 3.972 Follower Instagram (@kashmere_official) 2.629

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