Area Sanremo 2022: ecco i vincitori che si esibiranno davanti ad Amadeus per conquistare i 4 posti rimasti a Sanremo Giovani

Area Sanremo 2022 vincitori.

Negli ultimi tre week end si sono svolte le audizioni della nuova edizione di Area Sanremo, la prima con alla direzione artistica Amadeus che, probabilmente anche per continuità, ha scelto di non affidare le selezioni ad una giuria composta da artisti, giornalisti e addetti ai lavori come sempre avvenuto negli scorsi anni, ma alla squadra autorale del Festival di Sanremo ovvero Lavinia Iannarilli, Paolo Biamonte e Sergio Rubini.

Sono stati 549 gli artisti che si sono iscritti a quest’edizione del Contest. La Commissione di valutazione di Area Sanremo 2022 ha avuto quindi il compito di ascoltarli tutti in sei giornate di audizioni, incontri freddi e frettolosi rispetto allo scorso anno, ci fanno sapere alcuni dei ragazzi che si sono iscritti ad entrambe le edizioni, e scegliere gli artisti che potranno esibirsi il 26 e 27 novembre davanti ad Amadeus e alla Commissione di Valutazione Rai Sanremo giovani.

Lo scorso anno il regolamento prevedeva 20 artisti selezionati e si aumentò a 21. Quest’anno non erano specificato un numero e la Commissione ne ha scelti 46.

Con i nomi fuori ora tocca ad Amadeus e alla Commissione Rai scegliere i quattro artisti che si andranno ad unire agli 8 scelti dal regolamento discografico (li trovate qui) formando così il cast dei 12 finalisti di Sanremo giovani 2022 in onda il 16 dicembre 2022 su Rai 1 in prima serata.

Tra questi giovani ci saranno i tre artisti che verranno promossi sul campo andando ad unirsi al cast dei big del Festival di Sanremo 2023.

