Sanremo Giovani 2022: tutte le canzoni e i testi in gara per conquistare il palco dell’Ariston

Sanremo giovani testi delle canzoni in gara. Manca sempre meno alla finalissima di Sanremo giovani 2022. Lo show andrà in onda infatti venerdì 16 dicembre 2022 nella prima serata di Rai 1.

Una serata molto importante per i ragazzi ma anche per il Festival di Sanremo 2023. Quella sera infatti si esibiranno 12 cantanti e, come successo lo scorso anno per Yuman, Tananai e Matteo Romano, tre di loro staccheranno un biglietto diventando ufficialmente gli ultimi tre big in gara nel Festival della Canzone Italiana.

A decidere chi saranno i tre fortunati sarà il voto Amadeus e quello della Commissione artistica Rai Sanremo Giovani entrambi con voto pari al 50%.

Ad oggi conosciamo 8 dei 12 artisti che gareggeranno in quella serata. I rimanenti quattro verranno scelti infatti nell’ultimo week end di novembre tra i finalisti di Area Sanremo 2022.

In attesa di scoprire chi saranno questi ultimi quattro andiamo scopriamo gli 8 artisti scelti tra gli oltre 700 che hanno fatto pervenire alla Rai la propria candidatura tramite etichetta discografica, ascoltiamo per la prima volta le loro canzoni (si ricorda che i tre vincitori porteranno al Festival un brano differente da quello presentato a Sanremo Giovani 2022) e i testi delle loro canzoni.

Cliccate in basso su continua.