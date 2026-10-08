Manuel Meledina, cantante genovese di formazione lirica classe 2007, ha conquistato la maglia nella prima puntata di Amici 26, registrata l’8 ottobre e in onda domenica 11 alle 14 su Canale 5. Il pubblico della rete lo conosce già: nel 2024 era fra i finalisti di Tu sì que vales.

Amici 26: quando inizia, i responsabili artistici e tutte le notizie · le anticipazioni della prima puntata

Leggi anche Chi è Nicolò Bassani, il cantante di Amici 26 che ha recitato con Stefano Accorsi

Chi è Manuel Meledina: dal coro del Carlo Felice al Conservatorio Paganini

Manuel è nato a Genova il 24 luglio 2007 e viene da Creto, frazione di Montoggio, nell’entroterra genovese. Non è figlio d’arte: la madre fa la barista, il padre il carabiniere.

A sette anni entra nel coro di voci bianche del Teatro Carlo Felice e dai nove agli undici studia violino in conservatorio. Poi sceglie il canto lirico, al Conservatorio Paganini di Genova, e con i cori passa per Turandot, Cavalleria rusticana e Tosca, dove fa il pastorello.

Manuel Meledina a Tu sì que vales 2024: quattro sì con Never Enough

Il 12 ottobre 2024 si presenta a Tu sì que vales con Never Enough, dalla colonna sonora di The Greatest Showman, e prende quattro sì dai giudici e il 99% della giuria popolare.

In studio spiegava così la scelta, come riportava GenovaToday: “Questa canzone mi commuove tanto… perché parla di non arrendersi mai e di credere sempre nei propri sogni”.

Nella finale del 16 novembre 2024 si ferma terzo nel suo gruppo, con il 26% del televoto, nella serata vinta da Matteo Fraziano. Già allora, alla domanda sul pop, rispondeva: “Mi piacerebbe tantissimo”.

Ad Amici 26 si presenta senza dischi alle spalle. Il suo pubblico sta su TikTok, dove supera i 121 mila follower.

Manuel Meledina ad Amici 26: la maglia nella prima puntata

Nella registrazione dell’8 ottobre Manuel Meledina si è presentato con un inedito, come tutti i cantanti di questa edizione, e ha preso la maglia, il primo passo verso il banco.

Manuel Meledina ad Amici 26, i numeri al debutto

All’8 ottobre 2026, il giorno della registrazione della prima puntata, questi erano i numeri di Manuel Meledina.

Piattaforma 8 ottobre 2026 Follower TikTok (@manuel.meledina) 121.500 Follower Instagram (@manuel.meledina) 16 mila

La foto è stata reperita dai canali social ufficiali dell’artista ed è utilizzata esclusivamente a fini di cronaca e informazione. Tutti i diritti dell’immagine appartengono ai rispettivi titolari. Qualora il titolare dei diritti ritenga di doverne chiedere la rimozione, può contattarci all’indirizzo redazione@allmusicitalia.it.