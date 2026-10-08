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Chi è Manuel Meledina, la voce lirica di Tu sì que vales che entra ad Amici 26

Classe 2007, nel 2024 era fra i finalisti di Tu sì que vales con Never Enough.

di All Music Italia · 

Manuel Meledina, il cantante genovese entrato ad Amici 26, con una camicia nera trasparente sotto un portico illuminato

Manuel Meledina, cantante genovese di formazione lirica classe 2007, ha conquistato la maglia nella prima puntata di Amici 26, registrata l’8 ottobre e in onda domenica 11 alle 14 su Canale 5. Il pubblico della rete lo conosce già: nel 2024 era fra i finalisti di Tu sì que vales.

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Chi è Manuel Meledina: dal coro del Carlo Felice al Conservatorio Paganini

Manuel è nato a Genova il 24 luglio 2007 e viene da Creto, frazione di Montoggio, nell’entroterra genovese. Non è figlio d’arte: la madre fa la barista, il padre il carabiniere.

A sette anni entra nel coro di voci bianche del Teatro Carlo Felice e dai nove agli undici studia violino in conservatorio. Poi sceglie il canto lirico, al Conservatorio Paganini di Genova, e con i cori passa per Turandot, Cavalleria rusticana e Tosca, dove fa il pastorello.

Manuel Meledina a Tu sì que vales 2024: quattro sì con Never Enough

Il 12 ottobre 2024 si presenta a Tu sì que vales con Never Enough, dalla colonna sonora di The Greatest Showman, e prende quattro sì dai giudici e il 99% della giuria popolare.

In studio spiegava così la scelta, come riportava GenovaToday: “Questa canzone mi commuove tanto… perché parla di non arrendersi mai e di credere sempre nei propri sogni”.

Nella finale del 16 novembre 2024 si ferma terzo nel suo gruppo, con il 26% del televoto, nella serata vinta da Matteo Fraziano. Già allora, alla domanda sul pop, rispondeva: “Mi piacerebbe tantissimo”.

Ad Amici 26 si presenta senza dischi alle spalle. Il suo pubblico sta su TikTok, dove supera i 121 mila follower.

Manuel Meledina ad Amici 26: la maglia nella prima puntata

Nella registrazione dell’8 ottobre Manuel Meledina si è presentato con un inedito, come tutti i cantanti di questa edizione, e ha preso la maglia, il primo passo verso il banco.

Manuel Meledina ad Amici 26, i numeri al debutto

All’8 ottobre 2026, il giorno della registrazione della prima puntata, questi erano i numeri di Manuel Meledina.

Piattaforma 8 ottobre 2026
Follower TikTok (@manuel.meledina) 121.500
Follower Instagram (@manuel.meledina) 16 mila

La foto è stata reperita dai canali social ufficiali dell’artista ed è utilizzata esclusivamente a fini di cronaca e informazione. Tutti i diritti dell’immagine appartengono ai rispettivi titolari. Qualora il titolare dei diritti ritenga di doverne chiedere la rimozione, può contattarci all’indirizzo redazione@allmusicitalia.it.

In questo articolo: AMICI AMICI 2026
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