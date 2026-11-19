Secondo le anticipazioni della settima puntata di Amici 26, registrata giovedì 19 novembre e in onda domenica 22 novembre alle 14 su Canale 5, nel canto è prima Shari e ultimo Nicolò, mentre nel ballo vince Napo e Charli chiude la classifica.

ATTENZIONE: SPOILER SULLA PUNTATA DI DOMENICA 22 NOVEMBRE

La puntata tornerà alla domenica dopo il sabato eccezionale della settimana scorsa. Gli orari sono nel nostro articolo su a che ora inizia Amici 26 domenica 22 novembre e dove vederlo. Cosa è successo nella sesta puntata è nel nostro live, le anticipazioni delle puntate passate nell’archivio.

Anticipazioni Amici 22 novembre: i giudici e gli ospiti

A giudicare i ragazzi ci sono Carlo Verdone per il canto e Irma Di Paola per il ballo. Gli ospiti musicali sono Sarah Toscano, ex vincitrice di Amici, e il duo Napoleone e Amelie.

La gara di canto: Shari prima, Nicolò ultimo e in sfida

Nel canto vince Shari, che potrà registrare un brano con l’orchestra Zenit, e ultimo è Nicolò, che finisce in sfida. I ragazzi cantano delle cover: Shari porta Bette Davis Eyes e Aura Tu si ’na cosa grande di Domenico Modugno.

Saitta canta Pensa di Fabrizio Moro, con una parte del testo riscritta sui temi della Sicilia e della mafia. Kashmere sceglie Ma quale idea di Pino D’Angiò, Tìaso You’ve Got a Friend di Carole King, Andrea Heros Emozioni di Lucio Battisti e Nicolò Killing Me Softly.

La gara di ballo: Napo vola a Londra, Charli in sfida

Nel ballo il primo posto è di Napo, che vola a Londra per lavorare con un importante coreografo. Ultima è Charli, che finisce in sfida.

Riccardo ha svolto il compito per Alessandra Celentano, che gli ha dato zero. Lorella Cuccarini gli dà 6 e Riccardo evita così la sospensione della maglia: il voto è motivato dall’impegno della settimana, anche di domenica con Benedetta.

Le altre sfide: i JED confermano il banco, India vince il judo

I JED difendono il banco di canto contro un aspirante allievo, Denim, davanti a Carlo Di Francesco, ex professore di Amici. Vincono e restano con banco e maglia: hanno portato l’inedito Indagine e una cover.

India vince la sfida di judo in pochissimo tempo e resta nella scuola. Nel finale Alex si esibisce in coppia su Die With a Smile.

Foto: ufficio stampa Mediaset