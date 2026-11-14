Andrea Heros, Vedrai: l’inedito di Amici 26 tra supermercati e voglia di vivere
Il cantautore napoletano nella squadra di Samurai Jay arriva dopo Lavoro lavoro, il primo inedito portato ad Amici.
di All Music Italia ·
Andrea Heros ha cantato il suo nuovo inedito Vedrai nella sesta puntata di Amici 26, andata in onda sabato 14 novembre su Canale 5. Il brano uscirà il 27 novembre, e nel testo ascoltato in tv la parola del titolo torna più volte.
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Dopo l’esibizione il giudice esterno del canto, Ermal Meta, ha detto ad Andrea Heros che la canzone è scritta molto bene e che a un certo punto si è ritrovato nei titoli di coda di un film degli anni Ottanta. Poi ha ringraziato il cantautore.
Il cantautore napoletano, all’anagrafe Andrea Buono, canta nella squadra di Samurai Jay, che nella prima puntata gli aveva dato il sì per la maglia. Vedrai arriva dopo Lavoro lavoro, il primo inedito portato ad Amici, e la sua storia è nella scheda chi è Andrea Heros.
Il live della sesta puntata racconta le esibizioni e i verdetti, mentre l’hub di Amici 26 raccoglie la classe, i responsabili artistici e le notizie dell’edizione.
Il significato di Vedrai di Andrea Heros
Vedrai è una canzone rivolta a un tu. Andrea Heros gli dice che “è semplice”, che “non siamo tutti uguali”, “forse solo nelle file dei supermercati”, e di sé dice “che io non so fingere”.
A quel tu Andrea Heros aggiunge “la scambi per urgenza ma è voglia di vivere”. Il tempo vola e lui dice di non aver “imparato niente”: il brano ascoltato in tv si chiude su “solo una parola” e su due “vedrai, vedrai”.
Testo di Vedrai di Andrea Heros
Testo ascoltato ad Amici 26 nella puntata del 14 novembre. La versione completa e ufficiale arriverà con l’uscita del brano, il 27 novembre.
Vedrai
per scegliere
spesso basta chiudere gli occhi
Vedrai
è semplice
Così tanto che non te ne accorgi
Vedrai, vedrai non siamo tutti uguali
forse solo nelle file dei supermercati
Vedrai, vedrai che io non so fingere
tu la scambi per urgenza ma è voglia di vivere
Vedrai, vedrai, vedrai che il tempo vola
ed io non ho imparato niente
ma a volte basta solo una parola
vedrai, vedrai
Ma a volte basta solo una parola
vedrai, vedrai
Testo riportato per finalità di critica, analisi e discussione ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti d’autore restano in capo agli autori e agli editori del brano.
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