Amici 26 in diretta: la sesta puntata va in onda sabato 14 novembre alle 14.20 su Canale 5, eccezionalmente di sabato per lasciare spazio alle ATP Finals. La puntata è registrata.

Articolo in aggiornamento in diretta. I momenti principali sono in ordine dal più recente al più vecchio. I voti ai cantanti arrivano in serata con le pagelle di Luca Jurman. Orari e streaming: a che ora e dove vedere Amici 26.

Amici 26 in diretta: informazioni sulla puntata

Data Sabato 14 novembre 2026 Orario Dalle 14.20 Dove Canale 5, in streaming su Mediaset Infinity Conduzione Maria De Filippi Ospiti musicali Gaia e Virginio Giudici esterni Ermal Meta per il canto e Oriella Dorella per il ballo

Amici 26 è in diretta o registrato?

La sesta puntata è registrata: è stata girata giovedì 12 novembre e va in onda in differita sabato 14 novembre alle 14.20 su Canale 5.

Amici 26 in diretta: esibizioni e classifica della sesta puntata

La sesta puntata di Amici 26 alle 14.20 su Canale 5

Si parte alle 14.20 su Canale 5 con Maria De Filippi in studio. Giudicano Ermal Meta per il canto e Oriella Dorella per il ballo, mentre gli ospiti musicali sono Gaia e Virginio.

Foto: Ufficio stampa

Chi gareggia nella sesta puntata di Amici 26

La settimana scorsa Rudy Zerbi ha espresso dei dubbi su Paulo e ha chiesto di poter lavorare con il possibile sostituto Morik: chi resterà nella scuola tra i due?

Per il canto gareggiano la squadra di Amadeus con Kashmere, Nicolò Bassani, Saitta e Tìaso, quella di Rudy Zerbi con i JED e Shari, quella di Samurai Jay con Andrea Heros e Aura.

Per il ballo ci sono la squadra di Ambra Angiolini con Charli, Clara, Lollo e Napo, quella di Alessandra Celentano con Anna M. e Benedetta, quella di Lorella Cuccarini con Anna A. e Riccardo.

Nello sport proseguono Gabriele con il pugilato, India con il judo e Alex Chimetto con il pattinaggio artistico a rotelle. Gabriele si prepara ad affrontare una nuova sfida di pugilato.