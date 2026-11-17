Al quinto Live di X Factor 2026, giovedì 19 novembre, i sette concorrenti rimasti cantano un inedito, tutti in uscita per Warner Music Italy. In questa pagina ci sono i brani, chi li canta e il rimando al pezzo su testo e significato di ciascuno.

Il testo di ogni brano sarà disponibile sul nostro articolo dopo l’esibizione di giovedì 19 novembre.

Gli inediti di X Factor 2026: chi canta cosa

Teo Bok, Believe Me

Dopo l’uscita alle Last Call, Teo Bok è tornato grazie allo Škoda X Pass di Giorgia e, con la squadra di Francesco Gabbani, canta Believe Me. Il significato e i credits: Teo Bok, Believe Me. Chi è: la scheda dell’artista.

Giacomo Calò, A un passo da

Giacomo Calò, 23 anni, di Nardò, nella squadra di Francesco Gabbani, canta A un passo da, una ballad scritta per lui da Giuliano Sangiorgi, il cantante dei Negramaro. Il significato e i credits: Giacomo Calò, A un passo da. Chi è: la scheda dell’artista.

Alex Fontana, Vivian

Alex Fontana, 27 anni, di Secondigliano, nella squadra di Jake La Furia, porta Vivian dopo aver pubblicato nel 2024 l’EP Feel It. Il significato e i credits: Alex Fontana, Vivian. Chi è: la scheda dell’artista.

Mad-Dog, Pericolosa

I Mad-Dog, band nata a Sassari nel 2023 come cover band dei Green Day, sono nella squadra di Paola Iezzi e suonano Pericolosa, un pezzo brit rock. Il significato e i credits: Mad-Dog, Pericolosa. Chi è: la scheda dell’artista.

camilla, Solo noi

camilla, all’anagrafe Camilla Guerini, 23 anni, di Rudiano, in provincia di Brescia, nella squadra di Paola Iezzi, canta Solo noi, una ballad intima. Il significato e i credits: camilla, Solo noi. Chi è: la scheda dell’artista.

Le Distanze, Missione di soccorso

Le Distanze, trio genovese che nel 2021 ha vinto Sanremo Rock, sono nella squadra di Irama e cantano Missione di soccorso. Il significato e i credits: Le Distanze, Missione di soccorso. Chi è: la scheda dell’artista.

Patrizia Napolano, RIMAN

Patrizia Napolano, 22 anni, di Giugliano, in provincia di Napoli, nella squadra di Irama, canta RIMAN, un brano in italiano e napoletano. Il significato e i credits: Patrizia Napolano, RIMAN. Chi è: la scheda dell’artista.