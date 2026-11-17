Inediti X Factor 2026: tutti i brani, i testi e il significato
I sette brani del quinto Live, chi li canta e di cosa parlano: la guida si aggiorna con i testi dopo l'esibizione.
di All Music Italia ·
Al quinto Live di X Factor 2026, giovedì 19 novembre, i sette concorrenti rimasti cantano un inedito, tutti in uscita per Warner Music Italy. In questa pagina ci sono i brani, chi li canta e il rimando al pezzo su testo e significato di ciascuno.
Il testo di ogni brano sarà disponibile sul nostro articolo dopo l’esibizione di giovedì 19 novembre.
Gli inediti di X Factor 2026: chi canta cosa
|Squadra
|Artista
|Inedito
|Francesco Gabbani
|Teo Bok
|Believe Me
|Francesco Gabbani
|Giacomo Calò
|A un passo da
|Jake La Furia
|Alex Fontana
|Vivian
|Paola Iezzi
|Mad-Dog
|Pericolosa
|Paola Iezzi
|camilla
|Solo noi
|Irama
|Le Distanze
|Missione di soccorso
|Irama
|Patrizia Napolano
|RIMAN
Teo Bok, Believe Me
Dopo l’uscita alle Last Call, Teo Bok è tornato grazie allo Škoda X Pass di Giorgia e, con la squadra di Francesco Gabbani, canta Believe Me. Il significato e i credits: Teo Bok, Believe Me. Chi è: la scheda dell’artista.
Giacomo Calò, A un passo da
Giacomo Calò, 23 anni, di Nardò, nella squadra di Francesco Gabbani, canta A un passo da, una ballad scritta per lui da Giuliano Sangiorgi, il cantante dei Negramaro. Il significato e i credits: Giacomo Calò, A un passo da. Chi è: la scheda dell’artista.
Alex Fontana, Vivian
Alex Fontana, 27 anni, di Secondigliano, nella squadra di Jake La Furia, porta Vivian dopo aver pubblicato nel 2024 l’EP Feel It. Il significato e i credits: Alex Fontana, Vivian. Chi è: la scheda dell’artista.
Mad-Dog, Pericolosa
I Mad-Dog, band nata a Sassari nel 2023 come cover band dei Green Day, sono nella squadra di Paola Iezzi e suonano Pericolosa, un pezzo brit rock. Il significato e i credits: Mad-Dog, Pericolosa. Chi è: la scheda dell’artista.
camilla, Solo noi
camilla, all’anagrafe Camilla Guerini, 23 anni, di Rudiano, in provincia di Brescia, nella squadra di Paola Iezzi, canta Solo noi, una ballad intima. Il significato e i credits: camilla, Solo noi. Chi è: la scheda dell’artista.
Le Distanze, Missione di soccorso
Le Distanze, trio genovese che nel 2021 ha vinto Sanremo Rock, sono nella squadra di Irama e cantano Missione di soccorso. Il significato e i credits: Le Distanze, Missione di soccorso. Chi è: la scheda dell’artista.
Patrizia Napolano, RIMAN
Patrizia Napolano, 22 anni, di Giugliano, in provincia di Napoli, nella squadra di Irama, canta RIMAN, un brano in italiano e napoletano. Il significato e i credits: Patrizia Napolano, RIMAN. Chi è: la scheda dell’artista.
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