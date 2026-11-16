Stefano De Martino ha già detto no ad alcuni artisti per Sanremo 2027, Arisa compresa, e assicura che in gara ci saranno anche nomi meno conosciuti. Lo ha spiegato lunedì 16 novembre nell’incontro Aspettando Sanremo, alla Milano Music Week, nella Cattedrale della Fabbrica del Vapore di Milano.

Sul palco con Linus, direttore artistico della Milano Music Week, De Martino ha parlato del ruolo del Festival e dell’industria musicale, fino alle tappe di avvicinamento alla 77ª edizione. Il Festival andrà in scena all’Ariston da martedì 16 a sabato 20 febbraio.

De Martino alla Milano Music Week: Arisa liberata e proposte in standby

Sulle proposte arrivate in questi mesi il direttore artistico ha chiarito di averne già rifiutate alcune: “Ad alcuni ho detto di no, perché mi sembrava irrispettoso con alcuni artisti tenerli bloccati”.

Per Arisa la spiegazione è più precisa: “Su alcune persone, come Arisa, che pensavo non avesse il pezzo giusto, anche rispetto all’anno scorso, ho pensato di liberarla per dedicarsi magari ad altri progetti”.

La cantante aveva già raccontato il no mercoledì 11 novembre a Che Tempo Che Fa, su Nove, dicendo a Fabio Fazio che il direttore artistico l’aveva avvisata prima. Nel 2026 era arrivata quarta a Sanremo con Magica favola.

Altre proposte sono ancora da decidere: “Poi, chiaramente, ci sono ancora proposte in standby, che mi riservo di valutare in questi ultimi giorni”. Il termine per presentarle scadrà lunedì 23 novembre.

Ventitré posti da scegliere, nomi meno conosciuti e spoiler fino all’11 dicembre

In gara saranno ventiquattro, i ventitré scelti da De Martino più il vincitore di Sanremo Giovani, e il direttore artistico spiega la sua filosofia: “Con 30 artisti si può accontentare tutti, con 23 devo pensare di accontentare solo il pubblico”.

Nel cast non ci saranno solo nomi di primo piano, ha anticipato De Martino: “Ci saranno nomi meno conosciuti, ma vi assicuro che avranno un grande brano”.

Gli spoiler sul cast, che fino all’11 dicembre potranno accompagnare lo svelamento dei nomi, non spaventano il direttore artistico: “Noi non abbiamo paura degli spoiler, fuori da qua c’è un’Italia fatta di province che non sono collegate perennemente ai social”.

De Martino vorrebbe comunque tenere qualche sorpresa: “Mi piacerebbe tenere nascosti due o tre nomi che arriveranno di nascosto a Sanremo l’11 dicembre. Ma se così non fosse, nessun problema. Non mi adiro e non mi rovino le giornate per gli spoiler”.

I nomi dei Big saranno svelati venerdì 11 dicembre a Sarà Sanremo, in diretta alle 21.30 su Rai 1, nella serata che chiuderà la gara dei giovani.

Foto: ufficio stampa Rai