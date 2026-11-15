22Simba annuncia il MIRIA TOUR 2027 all’Unipol Forum: appuntamento il 20 aprile
L'annuncio è arrivato nella prima serata del MIRIA TOUR al Fabrique di Milano.
di All Music Italia ·
22Simba porterà il MIRIA TOUR 2027 all’Unipol Forum di Assago martedì 20 aprile 2027. L’annuncio è arrivato domenica 15 novembre, durante il concerto di apertura del tour al Fabrique di Milano, con la scritta MIRIA TOUR 2027 e la data comparse sullo schermo.
Il Forum è un palasport molto più grande delle sale in cui suona il MIRIA TOUR, partito con tutte e sette le date sold out, a cominciare dalle tre serate consecutive al Fabrique del 15, 16 e 17 novembre.
Il tour porta dal vivo MIRIA, l’album uscito il 18 settembre in tre atti e diciotto tracce, che ha debuttato al primo posto della classifica FIMI Album, ci è rimasto per due settimane consecutive ed è stato certificato disco d’oro.
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