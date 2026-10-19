Per votare a X Factor 2026 bisogna aspettare i Live Show, che partono giovedì 22 ottobre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW. Il televoto è gratis e si apre durante ogni puntata, da quattro canali: il sito ufficiale, l’app, il decoder Sky Q e Sky Glass.

I quattro canali per votare a X Factor 2026

Sito ufficiale : su xfactor.sky.it, da computer o da telefono, con il login di Sky ID, Facebook, Apple o Google, oppure registrandosi al sito.

: su xfactor.sky.it, da computer o da telefono, con il login di Sky ID, Facebook, Apple o Google, oppure registrandosi al sito. App X Factor 2026 : si scarica gratis da App Store e Google Play e si vota nella sezione Vota, con il login di Sky ID, Facebook, Apple o Google.

: si scarica gratis da App Store e Google Play e si vota nella sezione Vota, con il login di Sky ID, Facebook, Apple o Google. Decoder Sky Q : con il tasto verde del telecomando.

: con il tasto verde del telecomando. Sky Glass: con il tasto interattività del telecomando.

Oltre alla sezione Vota, l’app ha una Home, dove si rivedono le esibizioni dei Live Show, gli ospiti, i commenti dei giudici, il Daily e i contenuti dal dietro le quinte, e la sezione Protagonisti, con notizie e contenuti su ciascun giudice e sulla conduttrice.

Come funziona il televoto nel primo Live Show

Nel primo Live Show, il 22 ottobre, i 12 concorrenti si dividono in due manche di cover. I meno votati di ciascuna manche vanno al ballottaggio, dove decidono i giudici: se almeno tre votano la stessa persona, quella persona è eliminata; se si dividono due contro due, scatta il Tilt.

Nella stessa serata il pubblico sceglie anche chi rientra in gara con gli Škoda X Pass di Giorgia. La conduttrice ha puntato su due artisti eliminati alle Last Call, che cantano un loro cavallo di battaglia e passano al giudizio del pubblico con un televoto flash.

Chi vince il televoto flash torna in gara ed entra nella squadra rimasta senza un concorrente alla fine delle due manche. I nomi dei due artisti si scoprono durante la puntata.

Dove vedere i Live Show di X Factor 2026

I Live Show sono sette serate, ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno, in streaming su NOW e on demand, dall’X Factor Arena del Teatro Repower di Assago. In chiaro la replica va in onda il martedì successivo su TV8 e il mercoledì su Cielo, mentre il televoto si apre durante i Live.

Gli orari di ogni puntata: a che ora e dove vedere X Factor 2026. Le squadre e i 12 concorrenti: hub di X Factor 2026. La finale dei Live Show è giovedì 3 dicembre all’Unipol Forum di Assago.

Foto: Virginia Bettoja/Sky