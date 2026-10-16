Milla, all’anagrafe Camilla Guerini, 23 anni, di Brescia, è tra i 12 concorrenti dei Live Show di X Factor 2026, nella squadra di Paola Iezzi, che le ha dato l’X Pass ai Bootcamp.

Chi è Milla, Camilla Guerini: da Rudiano a X Factor

Camilla Guerini ha 23 anni e viene da Rudiano, in provincia di Brescia. Studia Giurisprudenza a Verona, al quarto anno, e ha messo gli studi in pausa. La sorella Martina l’ha avvicinata alla musica alle elementari.

Prima di X Factor si era esibita solo in oratorio. Alle Audizioni dice: “È diverso dalla mia vita di tutti i giorni: cantare è il mio sogno nel cassetto”. È in oratorio che qualcuno le ha chiesto perché non partecipasse al programma.

Black Friday di Tom Odell alle Audizioni: quattro sì e un fenomeno secondo Irama

Il 24 settembre 2026, alla terza puntata delle Audizioni, Milla porta Black Friday di Tom Odell e ottiene quattro sì. Jake La Furia: “Hai cantato molto bene, si vede che hai questa cosa intima della musica. Secondo me domani puoi tornare a casa e cantare davanti ai tuoi.”

Paola Iezzi: “Sei speciale. Sei autodidatta?” Milla risponde di sì. Francesco Gabbani: “Sei una bellissima dimostrazione del fatto che fare musica in modo autentico è come aprire una finestra verso la libertà.”

Irama: “Secondo me tu sei un fenomeno. Sono venuto qui anche per cercare questo, chi sente la musica con il cuore, senza orpelli e sovrastrutture inutili. Saresti da costruire, ma allo stesso tempo forse no: quando una goccia è perfetta non va toccata.”

Promettimi di Elisa al Bootcamp: l’X Pass di Paola Iezzi

L’8 ottobre 2026, al secondo Bootcamp, Milla canta Promettimi di Elisa e chiude con una standing ovation. Francesco Gabbani: “Standing ovation, speriamo che sia tutta così la tua carriera.”

I sì sono quattro, e Paola Iezzi si gioca l’X Pass per averla alle Last Call: “Mi riesce difficile pensare che tu non sia mai uscita dalla tua stanzetta a far sentire quella bella voce, quell’anima che hai. Il dado è tratto, possiamo iniziare.”

Nella stessa serata l’X Pass di Jake La Furia va ad Alìa, all’anagrafe Martina Cerutti. Il racconto della serata è nel live della seconda puntata dei Bootcamp.

Where Is My Husband! di RAYE alle Last Call: la sedia di Paola Iezzi

Milla è l’ultima della squadra di Paola Iezzi a esibirsi alle Last Call del 15 ottobre. Prima di cantare dice di essere tesa, poi porta Where Is My Husband! di RAYE: Paola le dice che è difficilissimo e che non se l’aspettava da lei. L’esibizione finisce con una standing ovation.

Paola le dice che pensavano fosse in un certo mood e che li ha spiazzati. Le dice anche che è sembrata molto sweet quando ha fatto un giretto e ha tolto il microfono: non sapeva bene cosa fare, e su quello bisognerà lavorare.

Ai Live Show Paola Iezzi porta Milla, i Mad Dog e Manù, mentre Timothée Bonnardel lascia la sedia. I Live Show di X Factor 2026 partono giovedì 22 ottobre dal Teatro Repower di Milano.

Foto: ufficio stampa Sky