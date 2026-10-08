Va in onda stasera, giovedì 8 ottobre, la seconda puntata dei Bootcamp di X Factor 2026, dalle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW. Qui trovate tutte le esibizioni e i verdetti dei giudici in ordine di uscita, aggiornati in diretta. È l’ultima puntata prima delle Last Call.

Articolo in aggiornamento in diretta: esibizioni, commenti dei giudici e verdetti si aggiungono man mano che vanno in onda. Ricaricate la pagina per leggere l’ultima esibizione.

Com’è andata la settimana scorsa: le esibizioni e i verdetti del primo Bootcamp e le pagelle di Luca Jurman. Orari, canali e replica in chiaro: a che ora e dove vedere la puntata.

Chi passa alle Last Call

La tabella riassume i verdetti della puntata in ordine di uscita e si aggiorna dopo ogni esibizione.

Concorrente Brano Verdetto

Quando va in onda

La puntata va in onda su Sky Uno (canale 108) e in streaming su NOW, con inizio alle 21.15. I Bootcamp si sono svolti all’Allianz Cloud di Milano. Alla conduzione Giorgia, in giuria Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi, seduti insieme allo stesso tavolo.

Chi non ha Sky può vedere la puntata in chiaro su TV8 martedì 13 ottobre e su Cielo mercoledì 14 ottobre. Le Last Call vanno in onda giovedì 15 ottobre, i Live Show partono giovedì 22 ottobre.

Per passare alle Last Call servono quattro carte verdi, quindi l’unanimità della giuria. Se il tavolo si divide, i giudici si confrontano a microfoni accesi e possono far cambiare idea a un collega. Il dettaglio delle regole: come funzionano i Bootcamp.

Ogni giudice ha anche un X Pass: può usarlo per salvare un artista bocciato dal tavolo o per portarlo nella propria squadra. Nella prima puntata Francesco Gabbani ha usato il suo per Giacomo Calò, che aveva cantato Almeno tu nell’universo di Mia Martini.

È in diretta o registrato?

La puntata non va in onda in diretta: i Bootcamp sono stati girati a giugno, poi montati per la messa in onda. L’orario di chiusura non è comunicato da Sky e dipende dal montaggio.

X Factor 2026, le esibizioni e i verdetti della seconda puntata dei Bootcamp

Qui sotto il racconto di ogni esibizione, con i commenti dei quattro giudici e il verdetto finale: carta verde o rossa, ed eventuale X Pass.

Il calendario completo della stagione, il cast e tutte le notizie: X Factor 2026: tutte le notizie sulla nuova edizione.

Foto: Virginia Bettoja/Sky