Stasera, giovedì 19 novembre, a X Factor 2026 arriva il momento dei sette inediti. Ieri sono stata al Teatro Repower di Assago per assistere alle prove degli inediti e ho avuto la possibilità di ascoltare dal vivo tutti e sette i brani, vedendo anche le esibizioni che andranno in onda questa sera.

Prima di tutto voglio dire una cosa: come sempre, dietro X Factor c’è un enorme lavoro di show televisivo. E vedere da vicino come prende forma tutto questo è davvero interessante. Luci, regia, visual, movimenti sul palco. Una macchina complessa che deve funzionare al secondo e che, quando guardiamo la trasmissione dal divano, forse non riusciamo nemmeno a immaginare fino in fondo.

Ma soprattutto ci sono le voci. Ecco, ascoltare i ragazzi dal vivo, rispetto all’ascolto in cuffia degli inediti, mi ha dato una percezione diversa di alcuni di loro. In qualche caso è stata una piacevolissima sorpresa.

Partiamo da una considerazione generale: la qualità dei sette inediti di X Factor 2026 è piuttosto alta. Si sente che dietro ciascun brano c’è un lavoro importante di scrittura, produzione e costruzione del progetto musicale. Poi, naturalmente, c’è chi mi arriva di più e chi meno. Ma questa è una questione di gusto personale, come dico sempre. E sono certa che qualcuno sarà pronto a smentirmi. Ben venga!

Devo anche ammettere che, arrivati a questo punto della gara, faccio fatica a individuare un concorrente che sovrasti nettamente tutti gli altri. Sono sette talenti che, per motivi differenti, potrebbero giocarsi una finale.

Non voglio quindi fare una classifica, ma raccontarvi cosa mi è arrivato ascoltando questi sette ragazzi. Perché, almeno per me, il giudizio su un artista non può fermarsi a una bella canzone o a una bella voce. C’è tutto un mondo che deve ancora essere costruito, soprattutto quando si parla di ragazzi che stanno muovendo i primi passi nel mercato discografico.

Questo non è un articolo di pagelle: i voti alla serata arrivano dopo la diretta con le pagelle di Luca Jurman. Testi, significato e credits dei sette brani sono raccolti nel nostro hub degli inediti di X Factor 2026, e la serata si segue nel live blog del quinto Live.

X Factor 2026, le prove degli inediti: le mie impressioni dal vivo

Alex Fontana – Vivian

Lo dico subito: Alex Fontana si conferma il mio preferito. Mi piace l’inedito, mi piace il suo mondo musicale e mi piace moltissimo quello che succede quando sale sul palco.

Vivian, che Alex ha scritto insieme a Lorenzo Lumia, Simone Reo e Gianmarco Manilardi, ha questa bellissima impronta anni Settanta, con un’attitudine rock che trovo davvero interessante.

A tratti mi sembra un Piero Pelù che canta con la voce di Jim Morrison, ma poi ci sento anche qualcosa di Thom Yorke e un po’ di Damiano David dei Måneskin. Va’, mettiamoceli tutti.

In realtà questa cosa mi fa anche sorridere, perché abbiamo sempre bisogno di ricondurre ciò che ascoltiamo a qualcosa che conosciamo già. È un meccanismo piuttosto comune: quando cerchiamo di identificare qualcosa di nuovo, finiamo per paragonarlo a ciò che ci è familiare.

Ma, superato questo gioco di associazioni, Alex ha un suo timbro, una sua forza interpretativa e una personalità musicale che comincia a essere riconoscibile.

Il brano nasce da un’esperienza sentimentale con una donna siciliana e gioca molto sul contrasto tra attrazione fisica e intimità emotiva. Il nome Vivian richiama anche il personaggio interpretato da Julia Roberts in Pretty Woman, soprattutto per quel rapporto particolare tra sessualità e bisogno di affetto.

Ma al di là del racconto contenuto nel testo, è proprio l’interpretazione di Alex che mi convince.

La cosa che più mi affascina è la distanza tra l’Alex che parla, che discute e che si confronta sul palco e quello che vediamo quando comincia a cantare. Sembrano quasi due persone diverse.

Ed è proprio questo che mi fa pensare che dietro ci sia un lavoro interessante, sia sull’immagine sia sulla costruzione del suo progetto musicale. Non mi sembra un ragazzo che si limita a interpretare bene una canzone. Mi sembra qualcuno che stia cominciando a capire quale artista vuole essere.

E questa, per me, è una differenza enorme.

Testo, significato e credits: Alex Fontana, Vivian. Chi è: la scheda di Alex Fontana.

Le Distanze – Missione di soccorso

Se c’è una band che mi ha convinta molto più dal vivo che in cuffia, sono Le Distanze.

Missione di soccorso all’ascolto mi era piaciuta, ma non mi aveva colpita quanto è successo durante le prove. Sul palco il pezzo acquista qualcosa in più. Mi piace il testo, mi piacciono loro e mi piace molto la loro presenza scenica.

Il brano, scritto dalla band insieme a Gianmarco Manilardi e OMÄR, racconta una sensazione che credo appartenga a molti: sentirsi fuori posto in una società che corre continuamente, senza riuscire a trovare qualcuno con cui condividere la propria solitudine.

Mi piace questa idea della missione di soccorso, che in fondo è una ricerca di qualcuno che possa comprendere quello stesso senso di estraneità. E mi piace anche il lavoro musicale, con gli archi che si intrecciano ai synth e alle sonorità elettroniche.

Lo avevo già detto durante le Audizioni: secondo me questa band ha una personalità molto forte. E continuo a pensare che abbia un potenziale altissimo, ancora tutto da sviluppare.

So che spesso viene sottolineata la loro teatralità, qualche volta anche con un’accezione negativa. Ma su questo vorrei aprire una piccola parentesi.

Io vengo dal mondo del teatro e faccio davvero fatica a capire perché la teatralità debba essere considerata un difetto. Stare su un palco significa anche mettere in scena qualcosa, costruire una presenza, scegliere di essere diversi da ciò che siamo nella vita di tutti i giorni.

E questo non significa affatto essere meno autentici. Si può essere profondamente autentici anche interpretando un personaggio. Il teatro, del resto, ce lo insegna da sempre.

Le Distanze hanno questa caratteristica e io la trovo interessante. Mi piace il modo in cui occupano il palco, mi piace il loro immaginario e ho apprezzato moltissimo il lavoro visivo costruito attorno alla loro esibizione.

Non vi anticipo nulla, perché voglio che lo vediate stasera.

Credo siano una band destinata a crescere musicalmente. Non tutto è già perfettamente a fuoco, ma la direzione che stanno prendendo mi incuriosisce parecchio. Sono tre ragazzi con una personalità che, secondo me, potrebbe diventare ancora più interessante con il tempo.

Testo, significato e credits: Le Distanze, Missione di soccorso. Chi è: la scheda di Le Distanze.

Patrizia – RIMAN

Una delle sorprese che non mi aspettavo è stata Patrizia.

Mi aspettavo che le affidassero un brano capace di valorizzare la sua vocalità. Del resto, quando hai una voce del genere, sarebbe anche difficile fare diversamente.

Ma RIMAN mi ha mostrato un’altra parte di lei. Una Patrizia più aggressiva, a tratti arrabbiata, che sembra avere una necessità molto forte di dire quello che sta cantando.

Il brano, che alterna italiano e napoletano, racconta le difficoltà della crescita, la paura di cambiare e quella necessità di credere in sé stessi anche quando tutto sembra suggerirci il contrario.

Interessante il doppio significato attribuito al titolo, che richiama sia il verbo restare sia il domani: due direzioni apparentemente opposte, tra il desiderio di rimanere dove ci sentiamo al sicuro e quello di trovare il coraggio per andare avanti.

Ho apprezzato molto la parte in napoletano. Secondo me le dà qualcosa in più, anche perché è proprio lì che emerge quella componente emotiva e quasi rabbiosa che non mi aspettavo.

E poi c’è la voce. Dal vivo è davvero impressionante. In alcuni passaggi mi sono venuti i brividi, e non è un modo di dire.

La mia domanda, però, è sempre la stessa: cosa si costruirà attorno a un talento vocale così importante?

Perché Patrizia ha sicuramente una voce capace di emozionare e con questo inedito comincio a intravedere anche qualche possibilità artistica in più. Ma vorrei capire ancora meglio quale potrebbe essere la sua strada discografica.

Mi piacerebbe che una voce così bella trovasse anche un mondo musicale altrettanto personale. E devo dire che, rispetto ad altri momenti del programma, questa volta ho visto qualcosa che mi fa ben sperare.

Testo, significato e credits: Patrizia Napolano, RIMAN. Chi è: la scheda di Patrizia Napolano.

Mad-Dog – Pericolosa

Con i Mad-Dog ho ancora qualche difficoltà a comprendere fino in fondo quale sia il progetto discografico.

Pericolosa non è un brutto brano, anzi. E devo dire che dal vivo l’ho apprezzato molto più di quanto fosse successo durante l’ascolto in cuffia.

Il pezzo, scritto dalla band insieme ad Andrea Bonomo e Diego Caterbetti, in arte Naska, ha un’impronta brit rock piuttosto evidente, con chitarre che guardano all’indie e al garage rock dei primi anni Duemila.

Interessante anche la scelta di costruire un contrasto tra le strofe, nelle quali la band prende le distanze da certi modelli della società e dello showbiz, e un ritornello decisamente più pop, quasi volutamente esagerato nelle sue dichiarazioni sentimentali.

Un’idea che sulla carta funziona e che dal vivo acquista anche una certa forza, grazie soprattutto all’energia della band e a una messa in scena interessante.

Però continuo a pensare che ci sia ancora del lavoro da fare. Soprattutto sulla scrittura e sulla consapevolezza di quello che vogliono diventare musicalmente.

Mi piacerebbe riuscire a riconoscere con maggiore precisione la loro direzione, capire quale sia il suono che davvero li rappresenta e dove vogliono arrivare.

La componente rock c’è, l’attitudine pure. Ma credo che debbano ancora trovare una scrittura e un’identità che li rendano davvero riconoscibili, al di là dei riferimenti musicali.

Non è una bocciatura, tutt’altro. È una domanda che mi pongo proprio perché vedo delle possibilità e vorrei che fossero sviluppate meglio.

Testo, significato e credits: Mad-Dog, Pericolosa. Chi è: la scheda di Mad-Dog.

Teo Bok – Believe Me

Su Teo Bok devo fare una premessa: la sua canzone non rientra particolarmente nei miei gusti musicali. Ma questo non mi impedisce di riconoscere una cosa molto semplice: quando lo vedo esibirsi, mi viene voglia di ballare.

Ha un’energia, un entusiasmo e una passione che riesce a trasmettere immediatamente. Mi mette allegria, e in fondo anche questo è uno degli scopi che può avere la musica.

Believe Me è una dichiarazione d’amore alla musica, scritta da Teo insieme ad Andres Recio. Racconta il suo percorso, iniziato da bambino e passato anche attraverso gli Stati Uniti, fino al ritorno in Italia.

Il brano mescola pop e funk, con cambi ritmici e una produzione curata da Olmo Zucca e Luca Pretolesi. E ascoltandolo si comprende anche quanto il percorso internazionale di Teo abbia influenzato il suo modo di intendere la musica.

Quello che mi ha colpita durante le prove è soprattutto il tipo di spettacolo che si sta costruendo attorno a lui.

È un immaginario molto internazionale, direi quasi americano, legato a un’idea di pop star che in Italia vediamo ancora relativamente poco.

Mi è capitato di intravedere qualcosa del genere nei concerti di Mahmood, anche se lui ha costruito un universo musicale molto particolare e poco incasellabile.

Qui siamo più vicini a un certo modo americano di intendere l’intrattenimento pop, dove la canzone, la performance e lo spettacolo sono parte della stessa esperienza.

E sapete una cosa? A me piace. Perché dovremmo escludere che si possa fare anche in Italia?

Per quanto mi riguarda, Teo ha una qualità fondamentale per chi vuole fare questo mestiere: riesce a trasmettere il piacere di stare sul palco.

E se dopo averlo visto cantare mi viene voglia di ballare, direi che almeno con me ha raggiunto il suo obiettivo.

Testo, significato e credits: Teo Bok, Believe Me. Chi è: la scheda di Teo Bok.

Giacomo Calò – A un passo da

Un’altra voce che dal vivo mi ha fatto venire i brividi è quella di Giacomo Calò.

Che voce, ragazzi. Davvero.

Il suo inedito, A un passo da, è firmato interamente da Giuliano Sangiorgi per testo e musica, con la produzione di Matteo Calza.

E questa impronta si sente moltissimo. È una canzone che va decisamente nella direzione dei Negramaro, con quella scrittura melodica ed emotiva che conosciamo bene.

Il brano racconta la sofferenza che segue la fine di una relazione, quella sensazione di vuoto che arriva quando una persona non fa più parte della nostra vita. Mi piace l’immagine del cielo che non sa più piovere, utilizzata per descrivere un dolore talmente grande da aver esaurito anche le lacrime.

La canzone cresce progressivamente e accompagna Giacomo verso un finale in cui può mostrare tutta la potenza della sua voce.

Il brano è bello, lui lo interpreta benissimo e il risultato dal vivo è notevole.

Però proprio qui torno a una riflessione che mi accompagna da diverse puntate: quanto conta avere una bella voce se non è ancora chiaro quale artista ci sia dietro?

Attenzione, non sto dicendo che Giacomo non abbia talento. Sarebbe assurdo, soprattutto dopo averlo sentito cantare dal vivo.

Mi domando piuttosto quale sarà la sua identità discografica. Questa canzone dimostra che può muoversi benissimo in una certa direzione. Ma è davvero quella la strada che vuole percorrere? E soprattutto, quanto quella direzione gli appartiene?

Perché qui, secondo me, la sua identità artistica è ancora fragile. Ed è un peccato, considerando le possibilità vocali che ha.

La costruzione di un artista passa anche attraverso queste domande. E quando parlo di costruzione non lo faccio in senso negativo.

Le grandi rock star del passato ci hanno insegnato quanto sia importante avere un immaginario, un racconto, un mondo riconoscibile. Pensiamo a quanti artisti hanno costruito dei veri e propri personaggi, senza che questo rendesse la loro musica meno autentica.

Oggi, anche a causa dei social, tendiamo spesso a sovrapporre l’artista alla persona. Possiamo scrivergli sotto un post, commentare una storia, avere l’impressione di conoscerlo perché lui può leggere quello che diciamo e magari risponderci.

Ma io credo che questa vicinanza abbia finito anche per confondere due piani che non devono necessariamente coincidere.

L’artista non deve essere per forza identico alla persona che è nella vita privata. Può costruire un personaggio, un immaginario, persino un modo diverso di stare al mondo quando sale sul palco. Purché tutto questo abbia una sua autenticità e rispetti qualcosa di profondo della persona da cui nasce.

Del resto, è proprio quello che dicevo parlando della teatralità de Le Distanze. Possiamo essere autentici anche interpretando un personaggio, perché ciò che scegliamo di rappresentare può raccontare qualcosa di noi.

È quello che vorrei vedere svilupparsi in Giacomo. La voce c’è, ed è bellissima. Ora sono curiosa di capire quale mondo musicale possa costruirle attorno.

Testo, significato e credits: Giacomo Calò, A un passo da. Chi è: la scheda di Giacomo Calò.

camilla – Solo noi

Chiudo con camilla, ma non perché sia all’ultimo posto di una classifica. Come ho detto all’inizio, non è questo l’obiettivo dell’articolo.

Camilla è una delle concorrenti che mi ha incuriosita di più durante questa edizione.

Mi aveva sorpreso la sua attitudine così vicina agli anni Sessanta, non soltanto per il modo di cantare, ma anche per tutto ciò che le è stato costruito attorno: gli abiti, l’immagine, il modo di stare sul palco.

Con Solo noi ritrovo ancora qualcosa di quel mondo e devo dire che non mi dispiace affatto.

Il brano, scritto da Riccardo Schiara e J4rk, con musica e produzione di Giordano Colombo, è una ballad introspettiva che racconta la necessità di liberarsi dalle regole che spesso siamo noi stessi a imporci.

C’è un invito a lasciarsi andare, a rinunciare a quel bisogno di controllare tutto e ad accettare anche l’imprevedibilità della vita. Un tema che si sviluppa attraverso un crescendo musicale e vocale.

Mi sembra che ci sia una direzione riconoscibile e questo, per me, è già un aspetto interessante.

Non è necessariamente l’inedito che mi ha colpita di più, ma camilla è una di quelle artiste che vorrei continuare ad ascoltare e rivedere, per capire come potrebbe svilupparsi il suo percorso anche fuori da X Factor.

Perché il suo immaginario, almeno per quanto mi riguarda, ha qualcosa che incuriosisce. E vorrei capire fino a che punto possa diventare davvero suo.

Testo, significato e credits: camilla, Solo noi. Chi è: la scheda di camilla.

X Factor 2026: ma io al concerto di chi andrei?

Alla fine, dopo aver ascoltato tutti e sette gli inediti, mi sono fatta una domanda molto semplice.

Al di là dei giudizi sulla voce, sulla scrittura, sulla produzione e sulla messa in scena, io al concerto di chi andrei?

Perché possiamo discutere per ore di tecnica vocale, di interpretazione e di quanto un brano sia scritto bene. Ma poi c’è anche la dimensione dello spettatore, quella di chi sceglie di comprare un biglietto per andare ad ascoltare qualcuno dal vivo.

E questa dimensione, secondo me, non possiamo dimenticarla. Soprattutto quando parliamo di un programma come X Factor, che ha sicuramente una componente televisiva molto importante, ma dovrebbe anche contribuire a costruire artisti che abbiano una vita musicale fuori dalla televisione.

In questo momento la mia risposta è abbastanza chiara: andrei a un concerto di Alex Fontana.

Senza togliere nulla agli altri, che hanno dimostrato di avere talento e possibilità di crescita, Alex mi sembra un passettino avanti nella costruzione di un’identità musicale e scenica che possa funzionare anche fuori dal programma.

È quello che cerco personalmente quando ascolto un artista: una voce, certo, ma anche un mondo in cui avere voglia di entrare.

Ieri le prove sono andate bene. Ora sono curiosa di vedere cosa succederà questa sera con il pubblico, l’emozione della diretta e tutto ciò che può cambiare quando le luci si accendono davvero.

E soprattutto sono curiosa di capire quali di questi sette inediti continueremo ad ascoltare anche quando X Factor sarà finito.

Quando escono i brani e quando va in onda il programma

I sette inediti di X Factor 2026 saranno disponibili su tutte le piattaforme digitali a partire dalla mezzanotte di venerdì 20 novembre, pubblicati da Warner Music Italy attraverso le etichette Atlantic Records e Warner Records.

X Factor 2026 è uno show Sky Original prodotto da Fremantle, in onda tutti i giovedì alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile anche on demand e su Sky Go.

Il programma è trasmesso anche in chiaro, tutti i martedì su TV8 e tutti i mercoledì su Cielo.

Orari e canali di ogni puntata: a che ora e dove vedere X Factor.