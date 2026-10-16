Giacomo Calò, cantante pugliese di Nardò, in provincia di Lecce, è tra i 12 concorrenti dei Live Show di X Factor 2026, nella squadra di Francesco Gabbani. Ci è arrivato con l’X Pass che il giudice gli ha assegnato ai Bootcamp dopo Almeno tu nell’universo di Mia Martini.

Chi è Giacomo Calò, dal pianobar ai villaggi

Giacomo Calò fa il pianobar e l’animatore nei villaggi, cantando Massimo Ranieri e Claudio Baglioni. A 9 anni ascoltava Luciano Pavarotti e sognava di arrivare a quelle note, a 15 anni ha cominciato a prendere lezioni di canto.

Alle Audizioni racconta la musica in famiglia: “Mio padre dirigeva un coro di 60 ragazzi e io facevo la comparsa quando c’erano le canzoni divertenti.”

Beautiful Things alle Audizioni: la standing ovation più forte della serata

Il 10 settembre 2026, alla prima puntata delle Audizioni, Giacomo Calò canta Beautiful Things di Benson Boone. Per lui è standing ovation, forse la più forte della serata, e arrivano quattro sì.

Irama: “Un’estensione pazzesca, vai sullo spazio con la voce. Io con te saprei già cosa fare.” Francesco Gabbani dà il suo mega ok a gesti.

Jake La Furia: “È andato tutto a posto, non devo dirti nulla.” Paola Iezzi: “Giacomo, è andato tutto bene: hai una di quelle voci e di quei timbri che in Italia si sentono poco.”

L’X Pass di Gabbani con Almeno tu nell’universo di Mia Martini

Il 1° ottobre 2026, al primo Bootcamp, Giacomo Calò canta Almeno tu nell’universo e anche stavolta arriva la standing ovation. Paola Iezzi gli chiede a chi pensava mentre cantava: “Alla mia famiglia”, risponde.

Irama osserva che spesso è facile emozionarsi con un inedito, mentre vedere un interprete che si emoziona con una cover è grandezza vera, perché sente la canzone come se l’avesse scritta lui.

Jake La Furia gli chiede se la direzione che vorrebbe prendere nel programma è quella di Benson Boone o di Mia Martini: lui risponde Benson Boone, ma voleva mostrare la sua parte più interpretativa.

Francesco Gabbani si gioca l’X Pass e gli dice: “hai uno spessore di autenticità veramente importante”. Giacomo va direttamente alle Last Call con Gabbani. Il racconto della serata è nel live della prima puntata dei Bootcamp.

Wish You the Best alle Last Call: standing ovation e un posto nei 12

Alle Last Call del 15 ottobre Gabbani gli dice che l’X Pass è arrivato perché lo aveva toccato con l’interpretazione, la forza vocale e il calore, e spera che la serata lo confermi. Giacomo Calò porta Wish You the Best di Lewis Capaldi e finisce con una standing ovation.

Gabbani gli dice che ha confermato le sensazioni e che è davvero commosso. A quel punto una sedia va tolta: Paola Iezzi dice che dovrebbe lasciare il posto Alice Fregoso, mentre Irama, che non ha apprezzato Teo Bok fin dalle Audizioni, non è d’accordo.

Il verdetto: ai Live Show con Gabbani vanno Giacomo Calò, gli Scraffs e Alice Fregoso, e Teo Bok perde la sedia. I Live Show di X Factor 2026 partono giovedì 22 ottobre dal Teatro Repower di Milano.

Foto: ufficio stampa Sky