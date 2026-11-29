Nelle pagelle dell’ottava puntata di Amici 26, andata in onda domenica 29 novembre su Canale 5, Luca Jurman dà ad Aura il voto più alto, 6, boccia Saitta con 4 per la riscrittura del brano di Mannarino e attacca Amadeus, che quella versione l’ha difesa.

Jurman, che ad Amici ha insegnato canto per quattro stagioni, dà un solo voto a ogni brano, senza scendere sotto il 4, e se la prende con la postproduzione e con la nuova direzione artistica del programma.

Il giudice di canto della puntata è J-Ax, per il ballo Rossella Brescia. Esibizioni e verdetti sono nel racconto dell’ottava puntata.

Le pagelle delle puntate precedenti e quelle di X Factor 2026 sono raccolte nella pagina delle pagelle di Jurman, con i voti di ogni settimana.

Le pagelle della settima puntata di Amici 26: Jurman promuove solo Aura, boccia Kashmere e Saitta.

Le altre pagelle di Jurman, a X Factor 2026: nella semifinale Jurman non va oltre il 6+.

Vai ai voti: Aura · Saitta · Shari · Kashmere · JED · Tìaso · Nicolò · Andrea Heros

Luca Jurman sull’ottava puntata di Amici 26: la postproduzione, Amadeus e la nuova direzione artistica

Basta Post produzione! Più verità e più oggettività! Altrimenti non cresceranno né i ragazzi dentro né i talenti fuori dal programma, che cercano di capire e imparare da tempo qualcosa che invece è diventato davvero fuorviante e irreale!

Siamo all’ottava puntata, due mesi, e ancora non accade nulla di fondamentale per il miglioramento dei ragazzi dentro al programma.

Alcuni si stanno addirittura calcificando nei loro errori e i “responsabili artistici” invece di farli crescere li mantengono in un limbo che a lungo andare rischia di metterli più all’ombra musicale di quella in cui già sono, e i famosi “streaming” e “numeri” di cui si sono sempre vantati, oggi parlano più delle chiacchiere che troppo spesso si sentono, e All Music Italia in un articolo ne parla proprio, numeri alla mano!

Questo dimostra che la musica italiana è in crisi non solo per il sistema ma anche per mancanza di grande talento vocale e di scrittura e composizione che invade i talent, lasciando invece fuori e all’ombra davvero tanti giovani talentosi.

Mi spiace dirlo ma la nuova direzione artistica musicale del programma sta facendo errori enormi e senza ragion d’essere.

Amadeus inoltre sta totalmente fuorviando le realtà per un pubblico che sta invece cercando stabilità di pensiero e verità sui dati oggettivi della musica, inoltre la caduta di stile, sfruttando un argomento davvero drammatico e profondamente toccante come la violenza sulle donne che in questo periodo è una delle piaghe peggiori della nostra società, è stata davvero troppo di basso livello, va detto!

Nota bene.

Le pagelle che stipulo sono valutazioni oggettive basate sui parametri tecnici e interpretativi del canto e del linguaggio musicale, le opinioni personali e i gusti soggettivi li lascio giustamente e come sempre al pubblico.

I voti non scendono sotto il 4 per evitare di denigrare troppo pubblicamente i ragazzi nel caso di esibizioni molto scarse.

Inizia la gara, e il giudice è J-Ax, che almeno ha fatto qualche appunto ma ovviamente subito nascosto da complimenti generali che non avevano nessun senso oggettivo.

Ahh già, che stupido, credo ancora e spero sempre che prima o poi possa arrivare qualcuno che giudichi in modo oggettivo…

Le pagelle di Luca Jurman dell’ottava puntata di Amici 26: la gara di canto

Aura

Ti voglio (Ornella Vanoni) Voto 6

Lei risulta sempre abbastanza precisa, ma l’effettistica sulla voce è davvero troppa, con una correzione invadente.

Respirazione più contenuta, senso del ritmo buono, il timbro rimane sempre piacevole all’orecchio e questo è un buon punto, ma risulta sempre un pelo trasparente, ovvero non molto distinguibile da altri già presenti. Le dinamiche su un brano così non sono molto facili da inserire perché la velocità e la costruzione melodica sono serrate, ma almeno non rende del tutto piatta l’esecuzione.

Brano inutile per mettere in evidenza le sue capacità, anche il range è medio e non richiede chissà che impegno vocale.

Bisognerebbe darle brani più adatti a farla crescere, visto che per ora è l’unica più duttile lì dentro.

Saitta

Me so’ ‘mbriacato (Mannarino) Voto 4

Ahh niente, più si fanno critiche sul fatto della “riscrittura dei testi” più sembra che lo si faccia apposta nel continuare a farlo!

Nessun rispetto per l’originale, che brutta cosa! Anche perché diciamolo, queste cose le possono fare davvero in pochissimi e con il permesso dell’autore, altrimenti sembrano sempre compitini di scuola per provare a scrivere in metrica delle parole, che in questo caso risultano stucchevoli e sempre utili solo a se stessi!

Diatriba davvero inutile tra Zerbi e Amadeus, perché Ama come sempre pilota le critiche per imporre il suo punto di vista, e lo fa manipolando e usando un tema che è un dramma enorme della nostra società, che basso livello!

Arriviamo alla voce, appena canta si spiega il motivo perché continua a voler cambiare i testi, perché forse è l’unico modo per nascondere delle carenze davvero forti.

Per nulla controllato e appena cerca di cantare emette persino uno strano vibrato che è più antiestetico musicalmente di quello caprino.

Penso che basti questo, perché il resto era N.P.

Shari

Perdere l’amore (Massimo Ranieri) Voto 5

Bisognerebbe davvero spiegarle che deve trovare un modo per uscire timbricamente dall’associazione immediata a Malika Ayane!

Ha una carenza tecnica molto importante sulla respirazione e oggi più che mai si sono sentite le mancanze di appoggio e sostegno base, il vibrato di modulazioni (laringeo) è sempre troppo presente e old style e appena cerca di uscire da quella tipologia e inserire magari uno che potrebbe sembrare più naturale perde il controllo.

Sulle note medio alte presenta una fatica di emissione che non ha senso, anche perché le note che emette non sono mai acuti importanti. Intonazione parziale, ovvero a volte centrata e a volte fuori intonazione, anche se di poco. Non aveva senso questa assegnazione perché richiede un’interpretazione più forte e più sentita, oltre a un controllo vocale molto superiore al suo.

Spero che studi meglio il vibrato e la possibilità di aprire di più il tratto vocale per migliorare il timbro così fortemente adenoidale.

Kashmere

Hotel California (Eagles) Voto 4 ½

Ecco che appena Kashmere si deve misurare col canto davvero fuori dalla sua zona di comfort, vengono a galla tutte le pecche.

A parte tutta la correzione di post produzione, il timbro è piccolo e poco impattante e bisognerebbe lavorarci molto perché su certi brani non può funzionare e rischia, come in questo caso, di bloccare totalmente l’interpretazione del senso della canzone.

Si sente la ricerca di produrre degli abbellimenti come il vibrato sui finali delle melodie, ma non sono da vero cantante ma da probabile musicista che cerca di “parare i colpi” delle proprie carenze tecniche.

Meglio il suo respiro, ma rimane tutto da compito di prima elementare anche a livello ritmico, dove invece di stare sugli accenti sincopati tende a stare fermo semplificando troppo il risultato finale. Si dice sempre che in un cantante il timbro è uno dei fattori più importanti per essere solista, e qui purtroppo per lui c’è un fattore anatomico che richiede uno studio approfondito e lungo per migliorarlo.

JED

Vita (Lucio Dalla e Gianni Morandi) Voto 4

Certo che ci vuole un coraggio per due Non cantanti a presentarsi con un brano così vocalmente impegnativo!

Ma cosa dobbiamo valutare tra autotune e post produzione esagerata che ha lo scopo di tenerli il più dritti possibile??

Questo è l’esempio perfetto per far capire che il karaoke amatoriale può addirittura essere più valutabile.

Io non so cosa dire se non ripetermi, troppi ragazzi bravi e talentosi fuori e pochi dentro i talent, mi spiace ma non ha senso la loro presenza qui, non ci sono parametri tecnici vocali ancora sviluppati da permettere una valutazione oggettivamente superiore a un 4. Questa cosa gli andava detta dall’inizio, perché più andranno avanti e più li metteranno a disposizione di critiche forti da parte di chiunque nel settore abbia un minimo di coscienza e conoscenza dell’arte del canto.

Tìaso

Sogna ragazzo sogna (Roberto Vecchioni) Voto 6 −

Ecco, quando anche lei esce dalla sua modalità solita si ritrova invece a dare spazio a una musicalità diversa, più impegnativa per lei perché deve cercare di non essere per forza “alla moda del cantato corsivo” e dare più spazio alla melodia controllata e al significato intenso del testo delle canzoni.

Si accompagna alla chitarra, sembra in modo sufficiente ma con tutte le correzioni audio del programma poco si può capire.

Se articola meglio si apprezza di più il suo timbro che malgrado rimanga scuro fa intrasentire la possibilità di renderlo più aperto se trova gli esercizi corretti per farlo.

Respiro sempre troppo presente ma meno invadente, l’intonazione è abbastanza centrata tranne qualche piccola imprecisione su alcune chiusure di frasi iniziali e nella prima parte dell’inciso, vibrato meno forzato e più calibrato, ritmicamente si è appoggiata meglio di altre volte sul groove del brano, dinamiche accennate ma almeno un po’ ci sono.

Nicolò

Tango (Tananai) Voto 5

Che strano il suo continuo esibirsi in brani che potrebbero essere semplici melodicamente per lui da affrontare ma che fatica a far decollare. C’è stato un grande intervento di autotune e sinceramente ha stancato questa moda di usarlo per nascondere le imprecisioni!

Il suo timbro è medioso e adenoidale appena sale nelle note alte, inoltre continua ad avere un forte problema sulle dinamiche che non mette mai in essere nelle sue esibizioni, e questo rende la comunicazione emozionale piatta come appunto le sue dinamiche.

Purtroppo ne risente anche la sua musicalità che invece si intrasente spesso, perché inserisce nelle sue esibizioni quasi sempre acciaccature e piccoli portamenti che dimostrano un’abilità innata ma da sviluppare sul melisma. Il vibrato è sempre troppo stretto e incontrollato, il respiro scorretto è il maggior responsabile di tutti questi difetti.

Andrea Heros

Ogni volta (Vasco Rossi) Voto 4 +

Io non riesco a capire come non ci si possa mai rendere conto che la grandezza espressiva di Vasco è talmente invadente che portare le sue canzoni a una gara di canto è sempre, o quasi sempre, un autogoal!

Lui ha solo un punto quasi sufficiente, ha un timbro un pochino più interessante di altri per giustificare l’idea di entrare in una scuola di canto, non ancora di cantare però. È insufficiente in tutti gli altri parametri, e quindi il canto reale è distante da lui come per altri dentro questo programma e il tempo di farli crescere adeguatamente, visti i due mesi già passati, onestamente non c’è.

Se si riascolta l’esibizione, oltre alle varie mancanze ci sono momenti anche di stasi vocale sulle note acute lunghe che vengono tenute dritte senza nessun abbellimento di dinamica o vibrato, nulla di musicale, e questo è davvero un segno di livello canoro davvero basso.

La classifica di canto e il commento finale di Jurman

La classifica di canto di oggi: 1) Aura – 2) Shari – 3) Tìaso – 4) Andrea Heros e Saitta – 5) JED, Kashmere, Nicolò.

La gara viene vinta da Aura, così si esibisce con il suo singolo, che sinceramente si sente che è scritto per non mettere in evidenza le sue doti ma solo per cercare di rientrare in un mercato che è davvero saturo di questi “branettini da TikTok”, e infatti nessuno li premia più con ascolti e vendite eccezionali!

Lo stesso accade per Shari.

Ma non sarebbe il caso oltre allo scouting discutibile di questi programmi e delle case discografiche, di tornare invece a fare formazione e produzioni musicali serie e più adatte al vero talento di questo paese?

Vabbè che dire, alla prossima pagella.

#savethemusicsavethefuture

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