Irama e Roy Paci fanno discutere i social dopo la semifinale di X Factor 2026 di giovedì 26 novembre, su Sky Uno: al giudice viene contestato il foglio con le parole per Patrizia Napolano, a Roy Paci un attacco di flicorno che ha fatto parlare di playback.

Irama a X Factor, il discorso per Patrizia Napolano era sul foglio

Prima della cover di Stay di Rihanna, un videomessaggio del nonno di Patrizia Napolano ha commosso Irama, il suo giudice, che ha raccontato di essersi preparato un discorso e di non essere riuscito a seguirlo dopo aver visto la clip.

Su X, però, circola il primo piano del foglio che il cantautore aveva in mano. Sotto l’intestazione “Seconda manche” è scritta anche la premessa sul discorso preparato: “Allora ragazzi, un disastro. Per una volta che mi sono preparato un discorso e l’ho studiato, niente. Ho visto ‘sta clip e mi sono emozionato”.

Il testo prosegue sulla fortuna di avere un nonno che ti sostiene, fino a “Vorrei anche io avercelo ancora”. Sui social c’è chi accusa Irama di aver recitato, ma il foglio non dice chi abbia preparato quelle parole né quando, e da solo non basta per sostenere che la commozione fosse finta.

X Factor, il flicorno di Roy Paci e il dubbio sul playback

L’altro caso nasce nella Live Room, la prima manche, con una band di otto musicisti diretta da Roy Paci. Su When a Man Loves a Woman, cantata da Giacomo Calò nella versione di Michael Bolton, secondo diversi spettatori il flicorno si sentiva quando il musicista non aveva ancora lo strumento alla bocca.

Sky presenta quella della Live Room come una band dal vivo, e che suonasse in playback non è confermato. A ritenerlo molto probabile è Luca Jurman, che nelle sue pagelle per All Music Italia boccia anche gli arrangiamenti e gli interventi di Paci, a suo giudizio troppo invadenti.

“Caro Roy, più direzione musicale e meno esibizione personale, non bisogna sempre suonare in ogni brano, e soprattutto… bisogna ricordarsi quello che si registra se si va in playback!”, scrive Jurman. I voti a ogni esibizione della serata sono nelle pagelle della semifinale di X Factor 2026. Per assegnazioni, giudizi ed eliminati c’è il nostro racconto della semifinale.

Patrizia Napolano e Giacomo Calò, intanto, sono in finale con Alex Fontana e i Mad-Dog: si giocheranno la vittoria giovedì 3 dicembre all’Unipol Forum di Assago.

Foto di Virginia Bettoja