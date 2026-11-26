Alex Fontana guida con distacco la classifica Spotify degli inediti di X Factor 2026: Vivian ha già 387.370 stream, più del doppio di Missione di soccorso di Le Distanze, che con 153.650 è il secondo brano più ascoltato. Il dato è quello del contatore di Spotify, letto nella notte del 26 novembre.

I sette brani sono arrivati sulle piattaforme il 20 novembre, nella notte dopo la puntata degli inediti, raccolti da Warner Music Italy in X Factor Mixtape 2026 (Inediti). Nei primi cinque giorni, però, solo Vivian è riuscito a entrare nella classifica giornaliera dei brani di Spotify Italia, e c’è entrato subito.

Il brano di Alex Fontana, che a X Factor canta nella squadra di Jake La Furia, ha debuttato alla #33 venerdì 20 novembre. Nel fine settimana ha perso terreno, scendendo alla #59 e poi alla #76, ma lunedì 23 è risalito alla #50 e martedì 24 era ancora dentro, alla #63.

La classifica Spotify degli inediti di X Factor 2026, brano per brano

Dietro Vivian e Missione di soccorso gli altri cinque inediti sono molto più vicini fra loro, separati da meno di 50.000 stream: si va dai 98.198 di Pericolosa dei Mad-Dog ai 50.115 di Solo noi, il brano di camilla, eliminata proprio la sera in cui l’ha presentato.

# Inedito Artista Squadra Stream su Spotify 1 Vivian Alex Fontana Jake La Furia 387.370 2 Missione di soccorso Le Distanze Irama 153.650 3 Pericolosa Mad-Dog Paola Iezzi 98.198 4 RIMAN Patrizia Napolano Irama 84.255 5 A un passo da Giacomo Calò Francesco Gabbani 76.863 6 Believe Me Teo Bok Francesco Gabbani 65.396 7 Solo noi camilla Paola Iezzi 50.115

Fra chi è ancora in gara, il più indietro su Spotify è Teo Bok. Believe Me è sesto con 65.396 stream e ha dietro soltanto Solo noi: un incrocio curioso, perché al quinto Live Teo Bok si è salvato al Tilt proprio contro camilla.

Chi vuole leggere testi, significato e crediti dei sette brani li trova nella nostra pagina sugli inediti di X Factor 2026. Giovedì 26 novembre i sei semifinalisti si giocheranno i quattro posti in finale: assegnazioni e regole della serata sono nel live della semifinale.

Foto di Virginia Bettoja