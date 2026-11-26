Classifica Spotify degli inediti di X Factor 2026: Vivian doppia tutti, Teo Bok resta indietro
Alex Fontana a 387.370 stream, unico inedito nella classifica giornaliera di Spotify Italia: debutto alla #33 il 20 novembre
di All Music Italia ·
Alex Fontana guida con distacco la classifica Spotify degli inediti di X Factor 2026: Vivian ha già 387.370 stream, più del doppio di Missione di soccorso di Le Distanze, che con 153.650 è il secondo brano più ascoltato. Il dato è quello del contatore di Spotify, letto nella notte del 26 novembre.
I sette brani sono arrivati sulle piattaforme il 20 novembre, nella notte dopo la puntata degli inediti, raccolti da Warner Music Italy in X Factor Mixtape 2026 (Inediti). Nei primi cinque giorni, però, solo Vivian è riuscito a entrare nella classifica giornaliera dei brani di Spotify Italia, e c’è entrato subito.
Il brano di Alex Fontana, che a X Factor canta nella squadra di Jake La Furia, ha debuttato alla #33 venerdì 20 novembre. Nel fine settimana ha perso terreno, scendendo alla #59 e poi alla #76, ma lunedì 23 è risalito alla #50 e martedì 24 era ancora dentro, alla #63.
La classifica Spotify degli inediti di X Factor 2026, brano per brano
Dietro Vivian e Missione di soccorso gli altri cinque inediti sono molto più vicini fra loro, separati da meno di 50.000 stream: si va dai 98.198 di Pericolosa dei Mad-Dog ai 50.115 di Solo noi, il brano di camilla, eliminata proprio la sera in cui l’ha presentato.
|#
|Inedito
|Artista
|Squadra
|Stream su Spotify
|1
|Vivian
|Alex Fontana
|Jake La Furia
|387.370
|2
|Missione di soccorso
|Le Distanze
|Irama
|153.650
|3
|Pericolosa
|Mad-Dog
|Paola Iezzi
|98.198
|4
|RIMAN
|Patrizia Napolano
|Irama
|84.255
|5
|A un passo da
|Giacomo Calò
|Francesco Gabbani
|76.863
|6
|Believe Me
|Teo Bok
|Francesco Gabbani
|65.396
|7
|Solo noi
|camilla
|Paola Iezzi
|50.115
Fra chi è ancora in gara, il più indietro su Spotify è Teo Bok. Believe Me è sesto con 65.396 stream e ha dietro soltanto Solo noi: un incrocio curioso, perché al quinto Live Teo Bok si è salvato al Tilt proprio contro camilla.
Chi vuole leggere testi, significato e crediti dei sette brani li trova nella nostra pagina sugli inediti di X Factor 2026. Giovedì 26 novembre i sei semifinalisti si giocheranno i quattro posti in finale: assegnazioni e regole della serata sono nel live della semifinale.
Foto di Virginia Bettoja
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