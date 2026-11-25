Per il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, abbiamo scelto 13 canzoni contro la violenza sulle donne, tutte italiane. C’è chi la racconta dalla parte di chi la subisce, chi con gli occhi di un figlio e chi con la voce di un uomo che ha ucciso.

Fra le canzoni scelte c’è Gesù Cristo sono io, che Levante ha cantato con Paola Turci a Una Nessuna Centomila, il concerto del 21 settembre all’Arena di Verona. Lo speciale tratto da quella serata andrà in onda mercoledì 25 novembre alle 21.30 su Rai 1, con Fiorella Mannoia e Carlo Conti alla conduzione.

Su quel palco si sono ascoltate molte altre voci: in attesa dell’ordine di uscita televisivo, si possono già scorrere gli artisti e i duetti di Una Nessuna Centomila.

Mercoledì 25 novembre ci sarà spazio anche per una canzone non ancora uscita. Giusy Ferreri presenterà a Roma Una lama senza pietà, scritta contro la violenza sulle donne da Mogol con la musica di Giuseppe Fulcheri. Il singolo uscirà venerdì 27 novembre e sosterrà la Croce Rossa Italiana.

13 canzoni contro la violenza sulle donne, da Levante a Giulia Mei

Levante – Gesù Cristo sono io

In Gesù Cristo sono io, dal disco Nel caos di stanze stupefacenti del 2017, Levante prende le immagini della Passione e le porta dentro una coppia. Così la donna viene chiamata regina, ma sulla testa si ritrova soltanto spine.

Con lo stesso linguaggio la protagonista ripensa a quando è stata messa in croce e alle menzogne che ha perdonato. La Passione però finisce con la resurrezione, e lei la rivendica per sé già al primo ritornello, e ci torna fino alla fine.

Chi vuole seguire per intero il passaggio dalle spine alla rinascita trova il brano nella nostra pagina con testo e significato di Gesù Cristo sono io.

Luca Barbarossa – L’amore rubato

Molto prima di Levante, nel 1988, Luca Barbarossa arriva terzo a Sanremo con una canzone su uno stupro. L’amore rubato comincia quando la violenza è appena avvenuta, con una ragazza che trema in mezzo all’erba e si sente ancora addosso l’odore dell’aggressore.

Intanto le tornano in mente le parole dell’uomo, e si chiede se riuscirà mai a tornare quella del giorno prima. Accanto a quei pensieri Barbarossa mette ciò che lei aveva sognato: una musica dolce, piccole frasi sussurrate e un amore grande.

Mia Martini – Donna

L’anno dopo, lo stesso di Almeno tu nell’universo, Mia Martini incide anche Donna, firmata da Enzo Gragnaniello. Ad ascoltare l’acqua di mare e il mazzo di fiori del ritornello verrebbe quasi da pensare a una serenata.

Mimì però quelle immagini le canta accanto alle botte e a una strada dove non passa nessuno, fino a chiedersi che cosa succederà il giorno in cui una donna a casa non farà ritorno.

Adriano Celentano e Nada – Il figlio del dolore

Dalle botte di Donna si arriva nel 2000 a uno stupro di gruppo, che Adriano Celentano racconta nel disco Esco di rado e parlo ancora meno. Per Il figlio del dolore, scritto con Mauro Spina, vuole accanto a sé Nada, che sul tema tornerà anche con una canzone sua.

La donna che parla aspetta un figlio da quella violenza ed è convinta che la malvagità dell’aggressore morirà nel suo grembo, da cui sarà l’uomo a rinascere. A quel punto è l’uomo ad avere paura del giorno in cui il figlio saprà la verità e lo disprezzerà.

A quella paura il brano risponde indicandogli che cosa dovrà dire al figlio: la sua malvagità è morta quando il bambino è nato, e i crimini li pagherà davanti agli uomini e poi davanti a Dio. Il finale dice che l’odio potrà finire solo se gli uomini sapranno risorgere dentro di sé.

Ensi – Uomini contro

Agli uomini si rivolge anche Ensi, nel 2013, e in Uomini contro non si chiama fuori. Rappa al plurale e si mette fra quelli che si credono migliori di chi fa la guerra, quando gli scontri veri non sono in tv ma nelle nostre case.

Da lì passa a chi alza le mani e cerca una giustificazione nella rabbia o nella passione. Il brano è prodotto da Symone, e il video di Uomini contro esce il 25 novembre 2013 per una campagna sostenuta dalla Regione Lazio.

Carmen Consoli – La signora del quinto piano

Dalle case di cui parla Ensi si passa a un portone, quello di La signora del quinto piano. Nel brano di Carmen Consoli, dall’album L’abitudine di tornare del 2015, un uomo si presenta lì sotto ogni sera con un martello, mentre alla sua ex dicono di stare tranquilla.

È proprio su quella rassicurazione ripetuta che il pezzo costruisce la sua ironia amara. Nello stesso anno, poi, su invito di Telefono Rosa, la cantautrice lo incide di nuovo con Gianna Nannini, Elisa, Emma, Irene Grandi e Nada.

Come siano arrivate quelle voci lo ha spiegato la cantautrice nella nostra intervista a Carmen Consoli: l’associazione le ha chiesto qualcosa in tempi stretti e lei, che non credeva di avere la forza di farlo da sola, ha chiamato le amiche.

Nada – Ballata triste

Fra le voci di quella versione a sei c’è anche Nada, che nel 2016 mette nell’album L’amore devi seguirlo una storia sua. Ballata triste racconta un femminicidio che avviene in casa, e nella lite ci sono un tavolo che vola e un piatto rotto, mentre i figli sono a scuola.

Poi passano le ore senza che nessuno vada a cercarla, e quando la trovano la domanda è perché nessuno abbia fermato chi l’ha colpita. Con questa canzone, nel 2017, la cantautrice ha vinto il Premio Amnesty International Italia.

Il brano, che Nada ha raccontato di aver scritto di getto in un giorno, ha una melodia che procede come una cantilena anche quando le parole descrivono quello che è successo vicino alla porta di casa.

Fiorella Mannoia – Nessuna conseguenza

La donna di Ballata triste non può più raccontare niente, quella di Nessuna conseguenza invece sì. Il singolo di Fiorella Mannoia, scritto da Federica Abbate e Cheope per l’album Combattente, arriva in radio il 25 novembre 2016.

La protagonista ricorda un uomo convinto che senza di lui si sarebbe persa, e adesso può dirgli com’è andata davvero. La violenza al centro del brano è quella psicologica, fatta di parole con cui un partner fa sentire l’altra incapace di cavarsela da sola.

Brunori Sas – Colpo di pistola

In Colpo di pistola di Brunori Sas a parlare è invece l’autore di un femminicidio. Nel brano, dal disco A casa tutto bene del 2017, lui si descrive come un compagno generoso e continua a chiedersi perché lei se ne sia andata.

Più aggiunge particolari, però, più la sua versione si sgretola. Il ritornello ha persino un motivo da canticchiare, così al secondo giro, quando di lui sappiamo già abbastanza, ci accorgiamo di quanto siano terribili le sue parole.

Ermal Meta – Vietato morire

Sempre nel 2017 la violenza in casa arriva sul palco dell’Ariston, raccontata dall’altezza di un bambino. In Vietato morire Ermal Meta lo mostra mentre vede picchiare la madre e, a scuola, deve rispondere ai compagni che gli chiedono di un occhio nero.

Quel bambino stringe in mano una collana con una pietra, come se bastasse a portare la madre al sicuro. Una volta adulto si rivolge ancora a lei, perché è la persona da cui ha imparato ad amare.

Il brano arriva terzo e conquista il Premio della Critica “Mia Martini”, che porta il nome dell’interprete di Donna. Gli altri premi e i piazzamenti di quell’edizione sono nella nostra pagina su Sanremo 2017.

Loredana Bertè – Ho smesso di tacere

Nel 2021 Loredana Bertè canta un brano che tocca la sua vita: quando esce Ho smesso di tacere, scritto da Luciano Ligabue per l’album Manifesto, racconta di aver pianto mentre lo interpretava, pensando alla violenza sessuale subita a sedici anni.

Due anni dopo, in un concerto a Palmi, Loredana Bertè riprende quel titolo per parlare al pubblico di ciò che ha vissuto. All’uscita del disco era arrivato anche il ringraziamento di Ligabue alla cantante.

Vinicio Capossela feat. Margherita Vicario – La cattiva educazione

Da dove arrivi tutta questa violenza se lo chiedono, nel 2023, Vinicio Capossela e Margherita Vicario con La cattiva educazione, dall’album Tredici canzoni urgenti. All’inizio una donna si ritrova in casa il carnefice, che la insegue, la controlla e la minaccia nel nome dell’amore.

E quando qualcuno tira in ballo l’abbandono e la gelosia, come se un po’ di colpa fosse di lei, la canzone respinge la spiegazione. Le cause che indica sono altre, dalle botte date alla madre ai rifiuti che non si è imparato ad accettare, fino a secoli di cattiva educazione.

Giulia Mei – Bandiera

Nello stesso anno Giulia Mei parte invece da quello che una donna vuole poter fare. Bandiera è un elenco di libertà: uscire la sera e tornare a casa da sola, scegliere come vestirsi, se avere un figlio, con chi andare a letto.

In quella lista, però, entrano anche i titoli di giornale e le parole con cui si giudica una donna dopo una violenza. L’anno seguente la cantautrice porta il brano alle audizioni di X Factor.

La canzone è arrivata anche in vetta alla Viral 50 Italia di Spotify, come abbiamo ricostruito nell’articolo su Giulia Mei da X Factor alla Viral di Spotify.

Laura Pausini canta Io sì (Seen) contro la violenza sulle donne

Accanto alle tredici mettiamo anche Io sì (Seen) di Laura Pausini. Il brano nasce nel 2020 per La vita davanti a sé, il film di Edoardo Ponti con Sophia Loren, ma con questo tema ha ormai un legame stretto, e a Una Nessuna Centomila la cantante l’ha interpretato con Alessandra Amoroso.

Quel legame la cantante lo ha costruito soprattutto dal vivo, perché da anni nei suoi tour dedica alla violenza contro le donne un momento incentrato proprio su questa canzone. Sulle sue note ha mostrato anche il Signal for Help, una richiesta silenziosa di aiuto.

Per farlo si apre la mano, si piega il pollice sul palmo e ci si chiudono sopra le altre dita. Il 1° ottobre 2026 a Mantova, dove un monologo in video introduceva la canzone, la cantante ha ricordato al pubblico il segnale insieme al numero antiviolenza.

In Italia quel numero è il 1522, antiviolenza e antistalking: chi ha bisogno di aiuto può chiamarlo gratuitamente, a qualsiasi ora del giorno e della notte.

Foto di Nada: Claudia Pajewski