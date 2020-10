Laura Pausini svela il testo di “Io sì” (Seen) e parte il pre-save

Laura Pausini Io sì testo. Manca ormai pochissimo, il 23 ottobre sarà lanciato in tutto il mondo sugli store digitali e nelle piattaforme streaming Io sì (Seen), il nuovo singolo di Laura Pausini.

Il brano è stato composto da Diane Warren (ve ne abbiamo parlato qui) e il testo è stato invece scritto dalla stessa Laura Pausini con Niccolò Agliardi.

Io sì è parte della colonna sonora del film The Life ahead (La Vita davanti a sé), pellicola che vede il ritorno sul grande schermo di Sophia Loren.

La canzone sarà proposta per le candidature agli Oscar nella sezione Miglior canzone originale.

Il 23 ottobre uscirà un EP in digitale che conterrà il brano in italiano (la versione presente nel film in tutto il mondo), in inglese Seen,in spagnolo (Yo sì), francese (Moi si) e in Portoghese (Eu si).

La cantante nelle sue storie Instagram di oggi ha svelato il testo nelle varie versioni.

Attenzione, il testo potrebbe contenere qualche errore, nel caso ci scusiamo con gli autori e lo correggeremo prontamente.

Quando tu finisci le parole

sto qui

sto qui

forse a te ne servono due sole

sto qui

sto qui

quando impari a sopravvivere

e accetti l’impossibile

nessuno ci crede

io sì

Non lo so

che destino è il tuo

ma se vuoi

sono qui

nessuno ti sente

ma io sì

Quando tu non sai dove andare

sto qui

sto qui

scappi….

sto qui

sto qui

Non lo so

che destino è il tuo

ma se vuoi

sono qui

nessuno ti vede

ma io sì

Chi si ama lo sa

serve incanto e realtà

a volte basta quello che ci mette

la vita davanti a sé

Non lo so

che destino è il tuo

ma se vuoi

sono qui

nessuno ti vede

ma io sì