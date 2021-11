Nel nuovo disco di Loredana Bertè un brano contro la violenza sulle donne, “Ho smesso di tacere”, scritto da Ligabue

Esce domani, 5 novembre, Manifesto il nuovo album di Loredana Bertè. Al suo interno un brano, Ho smesso di tacere, scritto per lei da Ligabue in cui si affronta il tema della violenza sulle donne.

Il cantautore stesso ha voluto ringraziare la rocker per aver interpretato questo brano. Queste le sue parole…

Per smettere di tacere, serve coraggio, e a te, Loredana, il coraggio non è mai mancato. Grazie per aver dato vita a questa canzone, con tutta la tua voce e con tutto quello che la tua voce contiene e racconta

Quello che si sta per concludere è stato un anno importante che l’ha vista premiata all’Arena di Verona con un riconoscimento Speciale “per la sua trasversalità, in quanto è riuscita a volare su cinque decenni con i suoi successi e ad unire – come nessun altro ha fatto – diverse generazioni all’amore per la sua musica, sempre attuale e all’avanguardia“.

Un anno in cui non sono mancati i riconoscimenti anche sotto forma di certificazioni FIMI, sia per il repertorio recente di Loredana, che per le hit del passato. Sono stati certificati infatti LiBerté, ultimo album di inediti uscito nel settembre 2018, il nuovo singolo Figlia di…(2021), Sei Bellissima (1974), E la luna bussò (1979) e Non sono una Signora (1982).

Quest’ultima è stata certificata anche Disco di Platino per il digitale. Nella sua carriera l’artista ha venduto 8 milioni di dischi.

Loredana Bertè Ho smesso di tacere nella tracklist di manifesto

Il 5 novembre arriva Manifesto il nuovo album di inediti prodotto da Luca Chiaravalli per Warner Music.

L’album è stato anticipato dal singolo Bollywood scritto da Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari in collaborazione con la stessa Loredana. L’artista lo ha raccontato così:

Manifesto” è una parola molto importante, addirittura citata già da Dante: per il poeta “farsi manifesto” significa esprimere tutte le proprie idee. In questo album attraverso le canzoni … “ho voluto mettere in evidenza il mondo che stiamo vivendo, in tutte le sue sfaccettature. Chi ascolta può capire molto bene. La figura che voglio maggiormente raccontare è la donna e il suo mondo.

Nel racconto della donna, della vita delle donne, delle loro esperienze c’è Ho smesso di tacere, il brano firmato da Luciano Ligabue che colpisce per la profondità e la forza della scrittura.