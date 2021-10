“Bollywood” è il nuovo singolo di Loredana Bertè scritto con Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari (TESTO e AUDIO)

Loredana Bertè Bollywood è il titolo del primo singolo estratto dal nuovo album, Manifesto.

La rocker della musica italiana è pronta al ritorno. Dopo aver lanciato a maggio scorso il brano Figlio di… e aver in qualche modo vinto la prima edizione di Star in the star (il programma ha visto trionfare Syria che, per tutte e cinque le puntate dello show, ha interpretato, indossato i panni e cantato le canzoni della Bertè), ora è tempo di nuova musica.

Il 5 novembre uscirà infatti il nuovo disco, Manifesto, un album che la vedrà anche duettare con ben tre rapper: Fedez, Nitro e J-Ax.

Ad anticipare il progetto un nuovo singolo fuori da lunedì 25 ottobre, Bollywood.

Il titolo del brano fotografa da subito il mondo musicale di un’artista italiana da sempre cosmopolita e internazionale.

Il testo è ricco di immagini che raccontano una ri-conquistata voglia di fare festa… ma anche parole chiare e dirette che inneggiano all’eguaglianza, al diritto ad essere liberi, perché siamo in un mondo “dai mille colori e da sempre ci sto bene in questo melting pot”.

In Bollywood beat e suoni internazionali per un testo scritto da Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari con l’autore e produttore Giorgio Pesenti. Alla scrittura ha partecipato anche la stessa Loredana.

Per il video del nuovo singolo tornano i ConiglioViola, duo artistico formato da Brice Coniglio e Andrea Raviola che da anni collabora con successo con Loredana Bertè e che di recente ha cartoonizzato anche Figlia di….

Per Bollywood hanno ideato un cartoon pop e colorato, raffinato nel disegno dei personaggi.

Loredana Bertè Bollywwod testo e audio

Una bimba e il suo ghiacciolo azzurro

un pomeriggio di una vita fa

un’insegna con la scritta in turco

“Compra, cuci e mangiati un Kebab”

le strisce pedonali son colonne vertebrali

le strade sono vive e noi siamo animali

E tutta questa gente

non dovrebbe pensare più

deve fermarsi, cantare, ballare

e fare come fanno a Bollywood

Uoh oh oh facciamo festa come a Bollywood

uoh oh oh come in un musical di Bollywood

che sottile linea c’è tra caos e libertà

i tuoi occhi sono giungla dentro la città

Una suora ed uno spacciatore

alla fermato dell’autobus

nei cortili c’è uno strano odore

come di polenta e di cous cous

un tizio scrive in chat ad una russa

da sempre ci sto bene in questo melting pot

E tutta questa gente

non si deve incazzare più

deve fermarsi, cantare, ballare

e fare come fanno a Bollywood

Uoh oh oh facciamo festa come a Bollywood

uoh oh oh a piedi nudi come a Bollywood

che sottile linea c’è tra caos e libertà

i tuoi fianchi sono giungla dentro la città

Balla balla come in una soap opera

canta canta come se fossi libera

balla balla con la luna che piange

chiudi gli occhi e sto Naviglio diventerà Ganje

Come a Bollywood

come a Bollywood

Uoh oh oh facciamo festa come a Bollywood

uoh oh oh mille colori come a Bollywood

che sottile linea c’è tra caos e libertà

le tue gambe sono giungla dentro la città