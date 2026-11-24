Giusy Ferreri pubblicherà venerdì 27 novembre Una lama senza pietà, un inedito contro la violenza sulle donne scritto da Mogol con la musica di Giuseppe Fulcheri. Il singolo sarà distribuito da ADA/Warner Music e sosterrà i progetti della Croce Rossa Italiana per le donne vittime di violenza.

Il brano è stato registrato negli studi del CET, la scuola di Mogol in Umbria, con la produzione di Massimo Satta, che lo ha arrangiato insieme a Matteo Passarelli.

La cantante lo presenterà in anteprima mercoledì 25 novembre, nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, al Teatro Ghione di Roma. Dalle 18 Giusy Ferreri, che parteciperà a titolo gratuito, eseguirà il brano in versione acustica con pianoforte, violoncello e chitarra.

Dopo l’esibizione la conduttrice Eleonora Daniele modererà un incontro sulla nascita del progetto con Mogol, Giusy Ferreri e Rosario Valastro, presidente nazionale della Croce Rossa Italiana.

Giusy Ferreri e Una lama senza pietà : i ricavi di Mogol alla Croce Rossa

Mogol ha scelto di devolvere alla Croce Rossa Italiana, che ha promosso l’iniziativa, i ricavi dell’opera che gli spettano come autore. Il denaro finanzierà i progetti per le donne vittime di violenza su tre linee: l’emersione precoce del disagio, l’inserimento nel lavoro e la formazione di volontari, operatori e psicologi.

La Croce Rossa porta avanti questi progetti con gli Sportelli Sociali dei comitati territoriali e con i Centri antiviolenza di Asti, Padova e Mondovì. Chi ha bisogno di aiuto può chiamare il 1522, il numero gratuito antiviolenza e antistalking, attivo 24 ore su 24.

Giusy Ferreri ha già cantato un testo di Mogol a Sanremo 2026

Nella serata delle cover di Sanremo 2026 Giusy Ferreri ha portato all’Ariston con Francesco Renga Ragazzo solo, ragazza sola, la versione italiana di Space Oddity che David Bowie aveva pubblicato in Italia nel 1970 con le parole di Mogol.

Da quel duetto è nato Non Dovrei Non Dovresti, il singolo che Giusy Ferreri e Francesco Renga hanno pubblicato il 19 giugno 2026 per Atlantic Records Italy/Warner Music Italy, scritto da Andrea Bonomo e Paolo Antonacci con la musica di Rino Malatesta.

Credits del brano ▸ Artista · Giusy Ferreri

· Giusy Ferreri ▸ Titolo · Una lama senza pietà

· Una lama senza pietà ▸ Autori · Testo: Mogol · Musica: Giuseppe Fulcheri

· Testo: Mogol · Musica: Giuseppe Fulcheri ▸ Produzione · Massimo Satta (arrangiamento con Matteo Passarelli)

Foto di Virginia Bettoja