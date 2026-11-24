Due uomini di Galatone sono stati denunciati a piede libero nell’indagine sul furto della statua di Lucio Battisti a Torre Squillace, nel territorio di Nardò, in provincia di Lecce. A riportarlo è Telenorba: gli agenti del commissariato di Nardò li ritengono coinvolti nella sottrazione dell’opera. La scultura in bronzo, per ora, non è stata ritrovata.

Secondo la ricostruzione dell’emittente, gli investigatori hanno acquisito le immagini di due persone intente a tagliare la statua. Sul lungomare Cristoforo Colombo sono rimaste soltanto le scarpe, ancora fissate alla base.

Il furto della statua di Lucio Battisti a Torre Squillace

Il furto risale alla notte fra venerdì 20 e sabato 21 novembre. Alle 21 di venerdì l’opera era ancora al suo posto; nella tarda mattinata successiva, i titolari di un bar della zona hanno dato l’allarme.

La scultura è stata separata dalla base all’altezza delle caviglie. Le prime ricostruzioni parlavano di una fiamma ossidrica, ma lo strumento impiegato per il taglio resta da chiarire.

Un omaggio alle estati di Battisti con Mogol

Il Comune di Nardò aveva commissionato la statua allo scultore Dario Tarantino. Realizzata in bronzo a grandezza naturale, era stata inaugurata il 6 agosto 2022 alla presenza di Andrea Barbacane, nipote di Battisti. Raffigurava il cantautore con il foulard al collo e lo sguardo verso il mare.

La collocazione ricordava il suo rapporto con Torre Squillace: tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio dei Settanta, Battisti trascorreva qui parte delle vacanze, ospite di Mogol. La casa del paroliere si trovava a pochi metri dal luogo scelto, molti anni dopo, per il monumento.

Il nipote Andrea Barbacane pronto a tornare a Nardò, l’indignazione a Poggio Bustone

Il nipote Andrea Barbacane, figlio di Albarita, la sorella di Battisti, si è detto pronto a tornare a Nardò se la città sceglierà un nuovo simbolo per ricordare lo zio.

Il caso ha scosso anche Poggio Bustone, il paese in provincia di Rieti dove Battisti è nato. Il sindaco Emilio Desideri ha commentato “Certo non è una bella cosa”, non crede a un gesto contro il cantautore e ha ricordato che “la nostra statua è all’ingresso del paese e abbiamo le telecamere”.

Lo scultore: possibile restaurarla se verrà ritrovata

Intervenuto a Dentro la notizia, su Canale 5, Dario Tarantino ha spiegato che, in caso di ritrovamento, sarebbe possibile intervenire per ripristinare l’opera. La possibilità di riportarla sul lungomare dipende ora dal recupero della scultura.