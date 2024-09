Giulia Mei, da X Factor alla Spotify Viral … chi è la cantante che sta spopolando sul web

Giulia Mei, all’anagrafe Giulia Catuogno ha cantato Bandiera alle audizioni di X Factor 2024

É una cantautrice e pianista originaria di Palermo, classe 1993.

Si è fatta notare nella scena musicale italiana con la sua voce e il suo talento da autrice, raccogliendo successi e partecipando a prestigiosi concorsi musicali. Tra questi, ha partecipato a eventi come il Premio De André, il Premio Lauzi, e Musicultura, guadagnandosi una nomination alle Targhe Tenco nella categoria esordienti per il suo album Diventeremo Adulti del 2019.

Il singolo che le ha dato fama recente è Bandiera, un brano che affronta tematiche legate alla libertà personale e all’emancipazione femminile, toccando aspetti di genere come la violenza, i pregiudizi e la sessualità.

La canzone ha avuto un impatto forte, sia per il testo crudo che per la sua interpretazione. Giulia Mei ha presentato Bandiera alle audizioni di X Factor 2024, dove ha conquistato tutti e quattro i giudici, ottenendo grande consenso. Questo brano non è solo una canzone, ma una vera dichiarazione di sé stessa come donna, come racconta la stessa Giulia.

Bandiera ha riscosso grande successo anche su Spotify, raggiungendo la vetta della classifica Viral 50 Italia con oltre 230.000 ascolti in poche settimane. Il brano è diventato virale su TikTok, dove numerosi utenti lo hanno utilizzato come colonna sonora per i loro video, rafforzandone la diffusione e il messaggio di empowerment femminile.

Oltre a Bandiera, Giulia Mei ha pubblicato anche altri singoli come S. Rosalia, una dedica alla sua amata Palermo, e ha confermato la sua presenza nel panorama musicale italiano come una voce originale e potente, capace di raccontare storie personali e collettive attraverso la sua musica.

Giulia mei l’audizione ad x factor

Manuel Agnelli ha sottolineato la forza del testo, descrivendo la canzone come un grido potente di libertà. Achille Lauro, invece, ha fatto riferimento all’aspetto “rivoluzionario” della canzone, paragonandola al cantautorato italiano di grandi come De André e Gaber. Jake La Furia ha definito il testo “partigiano”, riconoscendo la sua forza politica, mentre Paola Iezzi ha lodato l’importanza di dare visibilità a temi che riguardano anche gli uomini, ritenendo che questioni del genere siano spesso trascurate nel dibattito pubblico​.

Giulia Mei Bandiera – testo

Libera, voglio essere libera

Di non portare o portare un velo

Truccarmi tantissimo

Non depilarmi per mesi, per anni

Libera, voglio essere libera

Di uscire la sera, tornare da sola

Senza la paura

Persino del tipo della spazzatura

Di fare un figlio anche a quarant’anni

Di divorziare, poi risposarmi

Amare un uomo con dieci anni in meno

Che mi vuole bene, bene davvero

Fare l’amore, girare un porno

Cambiare letto pure ogni giorno

E di morire come mi pare

Non massacrata da un criminale

Non dalle pietre di un titolista

Né dalle carte di un penalista

Dai timorati figli di Dio

Che sputano merda e premono invio

Sputano merda e premono invio

(Ah-ah, ah-ah, ah-ah-ah-ah)

(Ah-ah, ah-ah, ah-ah-ah-ah)

Della mia fica farò moneta

O simulacro di nuova vita

Delle mie mani farò cantieri

O fragilissimi tulipani

Della mia vita farò una bandiera

Che brillerà nella notte scura

Della mia vita farò una bandiera

Che brillerà nella notte nera

Della mia fica farò una bandiera

Che brillerà nella notte nera

Della mia fi*a farò una bandiera

Che brillerà nella notte nera

Della mia fi*a farò una bandiera

Che brillerà nella notte nera

Della mia fi*a farò una bandiera

Che brillerà nella notte nera

Della mia fi*a farò una bandiera

Che brillerà nella notte nera

Della mia fi*a farò una bandiera

Che brillerà nella notte nera

Della mia fi*a farò una bandiera

Che brillerà nella notte nera

Della mia fi*a farò una bandiera

Che brillerà nella notte nera

(Ah-ah, ah-ah, ah-ah-ah-ah)

(Ah-ah, ah-ah, ah-ah-ah-ah)

(Ah-ah, ah-ah, ah-ah-ah-ah)

(Ah-ah, ah-ah, ah-ah-ah-ah)

(Della mia fica farò una bandiera)

(Che brillerà nella notte nera)

(Ah-ah, ah-ah, ah-ah-ah-ah)

(Della mia fica farò una bandiera)

(Che brillerà nella notte nera)

(Ah-ah, ah-ah, ah-ah-ah-ah)

(Della mia fica farò una bandiera)

(Che brillerà nella notte nera)

(Ah-ah, ah-ah, ah-ah-ah-ah)

(Della mia fica farò una bandiera)

Libera, prima o poi sarò libera

Quando la guerra sarà finita

Ritorneremo tutte alla vita

Foto di Virginia Bettoja