Dopo l’ultima puntata di X Factor, quella in cui Teo Bok ha dedicato importanti parole d’amore in portoghese alla sua fidanzata, in molti si sono chiesti chi sia la fortunata. Si tratta di Luiza Prochet, una nota cantante brasiliana.

Il cantante, della squadra di Francesco Gabbani, nella seconda manche aveva portato Always dei Bon Jovi. Dopo i commenti dei giudici ha salutato e ha mandato un bacio in portoghese alla fidanzata, che era a Miami: il giorno dopo, venerdì 20 novembre, era il loro anniversario.

Poco dopo Teo Bok si è giocato la permanenza al ballottaggio con camilla, della squadra di Paola Iezzi. I giudici si sono divisi due contro due e a decidere sono stati i 200 secondi di televoto del Tilt: è uscita camilla, mentre Teo Bok resta in gara.

Il giorno successivo Luiza ha risposto su Instagram alla dedica che il concorrente di X Factor 2026 le ha fatto. “Ho ricevuto il regalo più grande del mondo”, scrive nel post per il loro anniversario.

Teo Bok e la fidanzata Luiza Prochet: il messaggio per l’anniversario

Luiza Prochet ha pubblicato un carosello: dentro ci sono il video della dedica a X Factor e un video in cui piange, commossa dalle parole di Teo Bok.

Nella didascalia, scritta in inglese, la cantante brasiliana comincia dalla riservatezza della coppia: “Non siamo mai stati il tipo di persone che pubblicano molto sulla nostra relazione. La verità è che siamo sempre stati molto riservati, semplicemente perché preferiamo vivere ogni momento insieme fino in fondo, senza sentire il bisogno di immortalare tutto. Preferiamo semplicemente viverlo”.

Poi Luiza Prochet si rivolge direttamente a lui: “Teo, hai il cuore più grande di chiunque io abbia mai conosciuto! Quanto siamo fortunati che le nostre strade si siano incrociate in questa vita! Teo è davvero una delle persone più autentiche e buone di questo mondo. E sinceramente è una cosa incredibilmente rara da trovare di questi tempi”.

Per far capire chi è, la cantante brasiliana racconta un gesto di tutti i giorni: “Giusto per darvi un’idea, non ho MAI dovuto nemmeno toccare la maniglia della portiera della sua auto. E questo è solo uno fra le migliaia di piccoli gesti che mostrano chi è davvero”.

Luiza Prochet passa poi al carattere del fidanzato: “Mette sempre gli altri al primo posto. La sua empatia non ha limiti, e si assicura sempre che tutti intorno a lui siano felici, spesso prima ancora di pensare a se stesso. Teo è onestà. Teo è amore. Teo è gentilezza”.

La cantante brasiliana parla anche dei suoi talenti: “Teo è arte pura, talento (e credetemi, ha TANTISSIMI talenti!) e tante altre cose bellissime che le parole non potranno mai descrivere fino in fondo. Quanto siamo fortunati a conoscere una persona come te e ad averti nelle nostre vite!”

Luiza Prochet scrive poi di sé: “E quanto sono fortunata io a camminare nella vita al tuo fianco, a condividere questo viaggio con te e ad avere il privilegio di conoscere, ogni singolo giorno, il cuore bellissimo che sta dietro a tutto quello che il mondo può vedere”.

In chiusura la cantante brasiliana lo chiama col suo nome all’anagrafe, Matteo: “Ho ricevuto il regalo più grande del mondo! E parole che custodirò per sempre, nel posto più speciale del mio cuore. Ti amo tantissimo, Matteo! Buon anniversario!!”

Chi è Luiza Prochet: da The Voice Kids Brasil con Ivete Sangalo

Luiza Prochet è una cantante brasiliana e, come il fidanzato, da ragazzina è passata da un talent per giovanissimi: a 13 anni ha partecipato a The Voice Kids Brasil e come coach ha scelto Ivete Sangalo. Teo Bok, a 12 anni, era stato finalista a The Voice Kids in Germania.

Il cantante, all’anagrafe Matteo Markus Bok, è nato a Milano nel 2003 da madre italiana e padre tedesco e dal 2020 vive a Miami. Con la band Los Wizzards è stato candidato ai Grammy Awards 2026 nella categoria Best Latin Rock or Alternative Album.

Al quinto Live Teo Bok ha presentato anche il suo inedito, Believe Me, uscito per Warner Music Italy: il brano racconta la sua storia d’amore con la musica, che ha cercato e seguito in giro per il mondo.