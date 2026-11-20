Nelle pagelle del quinto Live Show di X Factor 2026, in onda giovedì 19 novembre su Sky Uno, Luca Jurman vota i sette inediti e le sei cover della serata, difende camilla, eliminata dal Tilt al ballottaggio con Teo Bok, e se la prende con il pubblico e con i giudici.

Jurman, vocal coach, cantante, arrangiatore e produttore, dà i suoi voti da 4 a 10. In giuria siedono Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi. Esibizioni e verdetti sono nel racconto del quinto Live Show.

Le pagelle del quarto, del terzo, del secondo e del primo Live, delle Last Call e dei Bootcamp di X Factor 2026 e quelle di Amici 26 sono raccolte nella pagina delle pagelle di Jurman, con i voti di ogni settimana.

Le pagelle del quarto Live di X Factor 2026: Jurman difende Alìa, applaude Teo Bok, boccia Manu.

Le altre pagelle di Jurman, ad Amici 26: Jurman non promuove nessun inedito, Aura e Shari 5½, JED 4.

Vai ai voti. Inediti: camilla · Teo Bok · Le Distanze · Alex Fontana · Patrizia Napolano · Mad-Dog · Giacomo Calò. Cover: Le Distanze · Alex Fontana · Mad-Dog · Giacomo Calò · Teo Bok · Patrizia Napolano.

Le pagelle di Luca Jurman del quinto Live Show di X Factor 2026: camilla, Teo Bok e il Tilt

“Il pubblico cos’ha nelle orecchie per mandare a casa chi dovrebbe rimanere e invece premiare chi dovrebbe uscire???”

Caro pubblico, perché siete diventati così??

Siamo arrivati alla presentazione degli inediti e la tensione di questo X Factor che quest’anno ha creato un interesse che da tempo forse mancava… cresce sempre di più.

Il web si divide e sinceramente io sto ancora cercando di capire cosa è arrivato alle persone della ingiusta eliminazione della puntata scorsa, dove una ragazza giovane ma più talentosa per agilità vocale di altri lì dentro è stata mandata al patibolo del Tilt, che nel migliore dei casi è solo un modo per lavarsi le mani dalla responsabilità da parte dei giudici nel prendere una corretta decisione, ma solo nel migliore dei casi!

In questa puntata non sono mancati gli scontri tra i giudici…

Comunque siamo ormai agli sgoccioli!

Dopo l’ospite, per cui sarò impopolare ma non ho compreso nemmeno la necessità della sua presenza, parte la puntata!

Saluti, convenevoli, e spiegazione di come funziona l’eliminazione della serata, che manda al ballottaggio alla fine il possibile eliminato e che si sfiderà con chi arriverà ultimo nelle cover.

Gli inediti del quinto Live: le pagelle di Jurman

Ora arriviamo al momento topico dove si tirano le fila del percorso dei concorrenti rimasti, la presentazione appunto dei brani inediti, che già dal pomeriggio avevano creato curiosità nel pubblico di X Factor per le varie pubblicazioni di notizie riguardo a titoli, compositori, e probabili favoriti del pubblico.

Quindi mi accomodo per bene, ascolti al massimo e si inizia con le pagelle!

Ricordo a tutti come sempre che i miei voti si misurano da 4 a 10, scendere sotto il 4 in molti casi sarebbe come “Sparare sull’ambulanza”!

camilla

Solo noi Voto 6 −

Testo: Riccardo Schiara, J4rk. Musica: Giordano Colombo. Produttore: Giordano Colombo.

Inizia lei la sfida degli inediti, parte il brano con un sound leggermente soul alla Winehouse, ma la melodia è ristretta in una griglia ritmica strana, la sua voce sulle strofe è sfibrata e senza armoniche, il respiro più affannoso di altre volte, anche l’intonazione a differenza di altre puntate è imprecisa in molti punti anche se nelle parti alte si riprende un po’, per fortuna, ma troppo poco per mettere a posto l’esibizione.

Il ritmo vocale è abbastanza buono anche se le parole sono strane ritmicamente a livello musicale, sinceramente mi aspettavo una vocalità più profonda nel suo inedito invece il timbro rimane schiacciato e povero d’armoniche.

Il brano è una copia mal riuscita di qualcosa che sta funzionando all’estero da un punto di vista sonoro ma la melodia non decolla mai oltre a non avere una centratura compositiva adeguata al genere.

Si sente che non c’è ancora in Italia un’abilità compositiva che rispecchia quel genere.

Non brilla, anche se i giudici fanno complimenti inutili e a sproposito! 6-

Teo Bok

Believe Me Voto 6

Testo: Teo Bok, Andres Recio. Musica: Olmo Zucca. Produttore: Olmo Zucca, Luca Pretolesi.

Mi aspettavo un brano in italiano, parte il brano con lui seduto al pianoforte sembra una ballad, poi parte una base up tempo e si sente che la melodia assume una contaminazione tra cultura latina e qualcosa dance funk anni 90, ma non c’è una cellula che rimane nella testa immediatamente e questo non è mai un bene dal punto di vista compositivo internazionale.

Mi aspettavo di più e visto il suo tentativo di riscatto in Italia forse lo avrei preferito davvero in italiano. La sua voce è stata abbastanza stabile e precisa su alcuni cambi melodici anche a livello ritmico, dove in questo caso la “scuola americana” ha giocato in modo positivo.

Non sono d’accordo con quello che i giudici hanno detto sulla melodia che richiama “l’italianità” perché invece quel sapore di casa nostra era più evidente nella parte armonica che melodica!

Il respiro anche nella sua performance era troppo rumoroso e crea distrazione. 6

Le Distanze

Missione di soccorso Voto 5

Testo e musica: Le Distanze, Gianmarco Manilardi, OMÄR. Produttore: Dani Galenda, Berry.

Inizia il brano che non mostra una chiara linea, cambia ritmo continuamente e la melodia sembra quasi un mix di tutto e di più, lui tra l’altro canta senza dinamiche, buttando via tutto! Il pianto finale è davvero fuori luogo!

L’ha davvero cantata male, impreciso e davvero è stato un disordine melodico ritmico e armonico, denota un essere ancora troppo acerbi anche dal punto di vista sia compositivo musicale che per un testo che è anche lì un insieme di frasi già sentite.

Loro vorrebbero fare qualcosa di particolare ma sono ancora alla ricerca della loro personalità, e diciamolo sinceramente, sono troppo giovani e ancora troppo “distanti” da una maturità che giustifichi la loro presenza lì. 5

Alex Fontana

Vivian Voto 6 +

Testo e musica: Alex Fontana, Lorenzo Lumia, Simone Reo, Gianmarco Manilardi. Produttore: Gianmarco Manilardi.

Appena inizia il brano sembra quasi riportare la sua personalità rock anni 70 sentita fino ad oggi ma appena parte la base e il ritmo… sembra quasi di sentire un Alex che non si conosce proprio come pensavamo, il brano è interessante e lascia un pochino la sensazione di volerlo per forza riascoltare per apprezzare meglio un inciso che si è appena intrasentito ma non compreso fino in fondo, e forse questa voglia rimasta è un bene.

Ha qualche spunto melodico ripetibile e quindi orecchiabile ma il ritmo della canzone risulta forse un pelino troppo up tempo, perché è meno in linea con i brani con cui lui aveva presentato la sua forte personalità vocale, mentre qui la sua voce è stata meno interessante, e non per l’inglese o l’italiano ma per aver usato un timbro un po’ troppo schiacciato e meno impattante delle altre esibizioni.

Intonazione meno precisa del solito anche per lui ma sempre personale! 6+

Patrizia Napolano

RIMAN Voto 6

Testo: Antonio Mazzariello, Sofia Marsella, Enrico Esposito, Lorenzo Biscione, Glosie. Musica: Antonio Mazzariello, Sofia Marsella, Enrico Esposito, Lorenzo Biscione. Produttore: Dani Galenda.

Dopo l’ascolto degli altri brani inediti presentati fino ad ora, l’inizio del suo sembra promettere bene, ma poi il mix tra l’italiano e il napoletano non è stato fatto a dovere e perde forza, prendendo una strada caotica senza un inizio e una fine, dove persino la strofa fa un po’ a pugni con il ritornello, che peccato.

La sua estensione per fortuna non viene bloccata da una scrittura melodica che negli ultimi anni per quanto riguarda il mercato della musica italiana è sempre più povera per sviluppo di estensione melodica vocale, però purtroppo in questo brano manca un vero inciso e risulta incompleto.

Non c’erano virtuosismi su cui cimentarsi e forse questo l’ha tenuta in una zona più confortevole. Intonazione abbastanza centrata, il vibrato era abbastanza controllato, ma il respiro rimane sempre troppo rumoroso! 6

Mad-Dog

Pericolosa Voto 6 −

Testo: Mad-Dog, Andrea Bonomo, Naska. Musica: Andrea Bonomo, Naska, Giordano Colombo. Produttore: Giordano Colombo.

Stessa produzione di camilla, partono con un brano rock and roll che richiama tanto gli anni 60. Sembrano a loro agio ad impersonare un sound beatlesiano anche se la distorsione sulla voce era davvero troppa e risultava fuori luogo.

Il cantato era a volte intonato e a volte meno, mancano come sempre delle dinamiche importanti e dei vibrati che a volte potrebbero dare più maturità al canto.

L’inciso del brano è davvero molto Beatles, ma una confusione anche qui di scrittura, tale da sembrare un “frullato” ottenuto dalle probabili influenze musicali con cui sono cresciuti e crescono, forse andrebbe tutto convogliato verso un’identità più forte, ma almeno il brano risulta scritto con più cognizione di altri sentiti questa sera. 6-

Giacomo Calò

A un passo da Voto 6 −

Testo e musica: Giuliano Sangiorgi. Produttore: Matteo Calza.

Si sente subito che il brano ha il marchio di Giuliano Sangiorgi, e forse questa scrittura fa capire ancora di più che certi brani senza la personalità molto forte di Giuliano non possono “suonare”.

Giacomo ce l’ha messa tutta da parte sua ma qui vengono fuori con più evidenza i dubbi sulla sua personalità artistica, forse andrebbe scritto qualcosa più su di lui che un brano più alla Negramaro.

Il suo timbro inoltre, che fino ad ora era tra i più apprezzati, in questo brano è risultato quasi piatto e fuori contesto, e la mancanza di dinamiche ha contribuito a rendere l’interpretazione trasparente e poco incisiva.

Il vibrato stretto ha creato una sensazione di corsa sul timing e questo brano forse aveva bisogno di un appoggio ritmico maggiore e sottolineato da un vibrato più controllato.

L’intonazione anche nella sua esibizione non è stata all’altezza delle precedenti, dove sinceramente aveva cantato meglio di stasera. 6-

L’ospite Settembre e camilla al ballottaggio

Momento ospite: Settembre presenta il suo nuovo singolo che però risulta più debole di Vertebre. Leggermente meno nasale del suo esordio ma comunque impreciso e con la voce non a posto e che si spezza sempre in alcuni punti del suo range.

Al ballottaggio va camilla!

Ecco che non ha come sempre senso parlare di meritocrazia in questo paese, viste alcune esibizioni e alcuni brani di altri nettamente peggiori! Mah!

Le cover del quinto Live: le pagelle di Jurman

Ora arriva il momento della seconda sfida, quello delle cover, e le assegnazioni in questo caso non sono state proprio centrate per tutti!

Le Distanze

Il mondo (Jimmy Fontana) Voto 4 ½

Il cantante inizia quasi giusto ma basta un attimo e… nulla, esce dall’intonazione facilmente e il vibrato esagerato e pulsante si fa sentire sempre di più, anche il respiro rumoroso riparte con prepotenza rendendo la performance molto insufficiente.

Melodia cambiata ancora una volta e senza molto senso, o meglio senza un grande gusto estetico musicale degno di un classico così.

La scelta dei cambi di tempo non sono stati seguiti bene e sono risultati poco centrati, ma questo è un po’ il loro cliché, che torna a farsi sentire prepotentemente e purtroppo in modo deludente. Fossi in loro questo cliché lo rivedrei!

Ritorno sempre a dire e ribadire un concetto che è fondamentale, loro sono troppo giovani e ancora poco formati per azzardare scelte di arrangiamento che richiedono molta esperienza, e questo continuo eleggerli a fenomeni in realtà è un brutto modo di “pomparli”, e questo non gli farà bene! 4½

Alex Fontana

Young and Beautiful (Lana Del Rey) Voto 6 +

Ecco che lui parte con la sua personalità che per assurdo nelle cover è molto presente. Il respiro è rumoroso ma questo lo abbiamo già detto, ma dalla sua ha questo sound timbrico internazionale forte, in inglese ha reso di più che nel suo inedito.

I portamenti sono ben appoggiati anche se il vibrato a volte è un pelo troppo veloce. Intonazione meno precisa del solito, ma questa sera lo si sente un po’ in tutti. Lui è riuscito a dare una versione davvero personale del brano allontanandosi totalmente dall’originale e rimanendo però davvero credibile! 6+

Mad-Dog

Psycho Killer (Talking Heads) Voto 6 −

Giovani ma loro cercano sempre di fare esibizioni ricercate e credibili, si vede che c’è un insieme voluto e il loro impegno si nota anche nell’insieme, dove le intenzioni delle dinamiche del gruppo risultano quasi ben calibrate tra loro.

Abbastanza buono anche il timing mentre i vibrati sono spesso assenti e servirebbero invece a dare relax maggiore e appoggio sul ritmo che lo stesso genere richiede.

Il cantante deve studiare e crescere, perché anche per loro e non solo per Le Distanze, il lavoro da fare a livello di studio e ricerca sonora ed espressiva è tanto, ma almeno hanno un insieme di band più coordinato.

Abbastanza credibili e arrivano quasi alla sufficienza. 6-

Giacomo Calò

Lose Control (Teddy Swims) Voto 6

Questo brano lo conosco bene come conosco molto bene la vocalità di Teddy Swims, che richiede un timing ed una padronanza del fraseggio veramente difficile, e che Giacomo cerca di riportare nella sua performance ma sinceramente al di là del suo timbro interessante e della sua naturale estensione e potenza… il fraseggio di questo genere lui non ce l’ha, ma in questo programma italiano sembra che basti avere un po’ di potenza e degli acuti per sembrare Wonder!

È stato abbastanza preciso per il parametro dell’intonazione ma mancava il controllo del timing, del vibrato, e soprattutto del blues che non può mancare in brani così!

Le dinamiche sono anche in questo caso risultate quasi assenti ed è un peccato non fargli mettere l’attenzione su questi difetti, che potrebbe tranquillamente mettere a posto studiando costantemente.

Strappa la sufficienza per una questione di dote dello strumento ma non per come ha cantato il brano. 6

Teo Bok

Always (Bon Jovi) Voto 7 −

Se lavorasse sul vibrato dal punto di vista della velocità… farebbe delle performance molto più comunicative. Non viene mai insegnato correttamente il vibrato purtroppo, perché molti non lo sanno ma la velocità con cui lo si esegue aiuta molto o blocca il pathos comunicativo!

Resta comunque il più preciso e professionale, d’altronde la sua esperienza di live è cosa nota. Il respiro però anche per lui sarebbe da migliorare, controllerebbe meglio tutto, sostegno, vibrato e dinamiche compresi.

Dal punto di vista del timing era un pochino in anticipo in alcuni punti, proprio perché una ballad così necessita di più relax ritmico mantenendo forza vocale, e sembra facile farlo come a dirlo, ma vi assicuro che non lo è, mentre il timbro è rimasto ben calibrato sul tipo di brano che è differente dai soliti su cui lui si è esibito fino ad ora. Manca sempre qualcosa per superare le aspettative. 7-

Patrizia Napolano

Listen (Beyoncé) Voto 6 ½

Ecco che non si capisce di nuovo perché ripetere l’errore di tutte queste settimane, ovvero presentarsi con un brano tipico del soul r&b e tra l’altro sempre dal musical “Dreamgirls”!

Patrizia ha uno strumento davvero fuori dal comune, va detto e riconosciuto, ma non ha ancora compreso forse nemmeno lei (o forse nessuno glielo spiega bene e con conoscenza) che questo genere richiede un modo di appoggiarsi sul tempo che non è così “quadrato”!

La sua estensione vocale è un punto di forza indubbio, come il suo suono potente, ma malgrado questo nell’intonazione è stata abbastanza imprecisa e molti runs (fraseggi veloci) tipici del genere sono stati eseguiti malino, diciamolo.

Sicuramente è arrivata alle note alte del brano abbastanza bene ma oltre all’inglese che non è il suo forte anche il fraseggio purtroppo tipico della vocalità black… è sempre mancante e l’assenza di sincopi ritmiche presenti anche su questa ballad ha reso l’esecuzione un po’ troppo “nazionale”. Peccato. 6½

Il verdetto di Jurman: camilla eliminata e Teo Bok in gara

Al ballottaggio dopo le cover ci va Teo Bok, assurdo!!

Ma la mia domanda a questo punto è: cosa cavolo ha nelle orecchie il pubblico per mandare al ballottaggio loro due con tutti i casini musicali avvenuti questa sera nelle performance degli altri???

E le altre domande a cui non avrò mai risposta sono: ma come si fa sempre a votare così a ca**o?? Ma perché questo paese è così becero? Così non si insegna più nulla al pubblico!

Riconoscere le differenze di bravura e il talento altrui è fondamentale per la crescita culturale e sociale, specialmente nel mondo dell’arte! Questo atteggiamento diventa anti etico anche a livello popolare!

Vabbè io qui lo dico e me ne assumo come sempre le responsabilità, benché camilla non sia mai stata la migliore di tutti sicuramente è tra quelli che dovevano arrivare in finale o almeno semifinale, e a casa dovevano andarci ben altri!

Resta inoltre il fatto che i giudici non riescono proprio ad assumersi le loro responsabilità malgrado siano stati loro stessi con le loro scelte ad aver fatto in modo di mandare al ballottaggio quelli sbagliati.

Il pubblico (forse) manda a casa camilla. Almeno Bok rimane dentro ma sono dispiaciuto davvero per il mancato senso meritocratico!

Save the music save the future!

Grazie per avermi letto e chi vuole assistere alla mia reaction live può venire sul mio canale Twitch il venerdì alle 21.30.

Questo articolo è un contenuto originale di All Music Italia ed è protetto dalla Legge 22 aprile 1941 n. 633 sul diritto d’autore. È vietata la riproduzione integrale o parziale senza citazione della fonte e link attivo all’articolo originale.

Foto di copertina: Virginia Bettoja