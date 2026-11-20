Mercoledì 18 novembre ai Magazzini Generali di Milano si è tenuto LaRec Il Festival, in occasione della Milano Music Week. La serata ha riunito sul palco gli artisti del roster di LaRec, l’etichetta di Marta Donà nata dal cambio di nome di LaTarma Records.

La line-up della serata comprendeva Giovanni Toscano, Cate Lumina, Lea Gavino, Settembre, Angelina Mango e Nada. Prima dell’inizio dei live e durante ogni cambio palco il pubblico è stato accompagnato da un DJ set, mentre l’ingresso di ciascun artista è stato preceduto da un breve video di presentazione aperto dalla scritta “Coming next”.

L’apertura di Giovanni Toscano, Cate Lumina e Lea Gavino

La serata è iniziata con Giovanni Toscano, accompagnato sul palco da pianista, batterista e bassista. Il cantautore ha eseguito quattro brani: Piccolo Tornado, Walk of Shame, Spaghetti Gipsy e, in chiusura alla chitarra, Il Gioco delle Tre Domande, brano tratto dall’omonimo EP del 2026.

Subito dopo è toccato a Cate Lumina, che ha aperto con RoseRovi, brano presentato durante la sua partecipazione ad Amici 25. In scaletta c’era anche MI PRIMER AMOR, il singolo che l’Inter ha già usato come colonna sonora di un video su Ronaldo.

Prima di cantare Vuelve, l’artista ha spiegato al pubblico l’origine del brano: “L’ho lavorata in studio con il mio miglior amico e Vuelve significa torna, ritorna. Ed è scritta come se fosse una lettera che mia mamma mi scrive. La canzone dice che Minorca è lontana, però questa sera ci sono qui i miei genitori da Minorca, quindi vorrei dedicargliela”.

Lea Gavino ha chiuso la prima parte dei live con un set che ha incluso I treni, 11 volte e Mondo fiorito, contenuti nell’EP 11 volte pubblicato a maggio 2026.

Settembre ringrazia chi gli scrive su Lentiggini

La serata è proseguita con Settembre, che ha aperto con Vertebre, il brano con cui ha vinto le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2025. Il live è andato avanti con Due settimane, con la sua versione di Amandoti dei CCCP, già presentata a X Factor, e con Lentiggini.

Prima di cantare quest’ultima canzone, l’artista si è fermato per ringraziare e raccontare di essere molto grato alle tante persone che gli scrivono per dirgli quanto si sentano legate e rappresentate da questo brano.

Angelina Mango chiude con Canto d’amore

Successivamente è salita sul palco Angelina Mango. La cantautrice ha aperto il suo live con Fila indiana, singolo uscito nel 2023, e si è subito rivolta al pubblico: “Non vedevo l’ora di vedervi. Secondo me questa è una serata molto magica, io lo sento, mi sento fortissima in questo momento come se niente potesse farmi del male”.

L’artista ha poi aggiunto: “Vi auguro di potervi sentire così anche solo per un secondo”.

La scaletta è proseguita con ioeio, Vita da adulti, Come un bambino e, dopo l’intermezzo Nina canta, Che t’o dico a fa’. Sono seguite Bomba a mano, velo sugli occhi e igloo, e la chiusura è stata affidata a Canto d’amore.

Prima di salutare il pubblico, Angelina ha dichiarato di voler restare sul palco a cantare molto più a lungo e ha promesso che lo farà presto.

Nada chiude la serata tra novità e classici

Il finale della serata è stato affidato a Nada, con una scaletta divisa tra brani recenti e classici del suo repertorio. L’esibizione è iniziata con Bella più bella, tratto dall’album Nitrito uscito nel 2025.

Subito dopo l’artista ha ringraziato il pubblico e ha annunciato novità discografiche: “È un nuovo viaggio, un viaggio nuovo in compagnia di tante ragazze, di tante donne meravigliose, speciali, che mi stanno aiutando e continueranno a farlo per il mio nuovo album che uscirà presto. E a voi dico, come sempre, grazie di esserci”.

Il live è proseguito con Luna in piena (2007) e con Senza un perché (2004), introdotto dall’artista con ironia: ha scherzato sul fatto che il pezzo sia primo in classifica in Groenlandia e ha aggiunto di poter dire anche lei di avere una canzone al numero uno.

LaRec Il Festival si è chiuso con Amore disperato, mentre tutta la platea dei Magazzini Generali di Milano cantava e ballava insieme a Nada.