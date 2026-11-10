Cate Lumina annuncia Mi Primer Amor, il singolo che l’Inter ha già usato come colonna sonora di un video su Ronaldo. Il brano esce venerdì 13 novembre su tutte le piattaforme per LaRec/ADA/Warner Music Italy.

Il brano ha cominciato a circolare dopo un piccolo spoiler sui social e da lì è arrivato al mondo del calcio, fino all’account ufficiale dell’Inter, che lo ha messo sul video dedicato a Ronaldo.

Al centro di Mi Primer Amor c’è un primo amore che torna a farsi sentire quando meno te lo aspetti, come una telefonata a cui non dovresti rispondere perché è probabilmente una pessima idea, ma a cui alla fine non riesci a dire di no.

Il primo amore può essere anche la fede calcistica e la passione per lo sport, la famiglia, un viaggio, un animale o una persona speciale: il singolo racconta con leggerezza ciò che non si potrà mai dimenticare, su un sound solare e ritmato che richiama le hit pop latine da ballare e cantare a squarciagola.

Cate Lumina spiega così il ritornello: “Il ritornello è nato proprio da questa domanda: come faccio a dire no al mio primo amore? Mi piaceva l’idea che fosse una frase semplice, quasi tipo una confessione. La contraddizione di chi sa che stai facendo una stupidaggine, ma in quel momento non ti interessa nulla”.

Cate Lumina, nata a Bergamo nel 2003 e cresciuta a Minorca, arriva da Amici 25, dove era entrata a dicembre nel team di Rudy Zerbi. A maggio ha pubblicato l’EP Catalina con LaTarma Records/ADA/Warner Music Italy, l’etichetta che a fine ottobre ha cambiato nome in LaRec.

Foto di Giordano Mattar