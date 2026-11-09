Federica Tremolada potrebbe essere la prossima numero uno di Sony Music Italy, al posto di Andrea Rosi. Secondo le nostre fonti la scelta è ormai orientata su di lei, anche se il passaggio di consegne non è stato ancora annunciato.

Rosi è presidente e CEO della major dal 2010. Nel 2025 Sony Music Italy è stata prima nella classifica album per 22 settimane su 52 e nel primo semestre 2026 è stata seconda nella chart singoli, con il 32,3% di chart share%.

A fine 2025 si era parlato di un possibile avvicendamento con una soluzione interna. Se Sony scegliesse quella strada, il nome cadrebbe probabilmente, come avevamo già scritto, su Federico Sacchi, General Manager dall’aprile 2025.

Federica Tremolada, da YouTube a Spotify Europa

Tremolada è General Manager di Spotify per l’Europa da giugno 2024, quando ha preso il posto di Michael Krause. In azienda era entrata nel 2019 come Managing Director per l’Europa meridionale e orientale.

Tremolada, nata nel 1980, si è laureata alla Bocconi in Economia per le Arti, la Cultura e la Comunicazione e ha frequentato il corso Leading Global Business alla Harvard Business School. Suonava il violino e da ragazza voleva lavorare nella musica.

Prima di Spotify la manager ha lavorato per oltre dieci anni tra Google e YouTube, dove è stata la prima persona assunta in Italia da Google per lavorare su YouTube e sviluppare partnership di contenuto, e prima ancora in BMG Ricordi, il suo primo lavoro.

Federica Tremolada prima Ceo di una major in Italia?

Warner Music Italy ha come chairman e CEO Pico Cibelli dalla fine del 2022 e Universal Music Italia ha come presidente Alessandro Massara dal 2009. Se l’avvicendamento fosse confermato, Tremolada sarebbe la prima donna al vertice di una major discografica in Italia.