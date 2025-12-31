Sony Music Italy domina il 2025: i numeri di un anno da record in attesa di un 2026 tutto da scrivere

Si chiude un’annata trionfale per Sony Music Italy. La major guidata dal Presidente e CEO Andrea Rosi archivia il 2025 con numeri che non lasciano spazio a interpretazioni, dominando le classifiche FIMI/GfK in ogni comparto: dagli album fisici allo streaming, passando per i singoli che hanno segnato gli ultimi dodici mesi.

Un predominio che ha visto l’etichetta presidiare il primo posto per ben 22 volte nella classifica “Album & Compilation”, 17 volte in quella dedicata ai supporti fisici (CD, Vinili e Musicassette) e per ben 27 settimane nella classifica “Singoli”.

Il fattore Olly: dalla vittoria a Sanremo al dominio radiofonico

Se il 2025 è stato l’anno di Sony, lo si deve in gran parte al “ciclone” Olly. Il cantautore genovese non ha solo alzato il trofeo del 75° Festival di Sanremo con il brano Balorda Nostalgia, ma ha trasformato quella vittoria in un successo commerciale senza precedenti.

L’album Tutta vita (e la successiva riedizione Tutta vita (sempre)) è rimasto in vetta alla classifica degli album più venduti per ben 12 settimane. Ancora più impressionante il dato dei singoli: tra Balorda Nostalgia e Questa domenica, Olly ha occupato la prima posizione per 20 settimane complessive.

I protagonisti della vetta: da Fabri Fibra ai Pink Floyd

Non solo Olly. Sony ha portato al primo posto un roster variegato che unisce icone del pop, pesi massimi del rap e leggende internazionali. A raggiungere la vetta degli album sono stati:

Alessandra Amoroso con “Io non sarei”

con “Io non sarei” Bresh con “Mediterraneo”

con “Mediterraneo” Fabri Fibra con “Mentre Los Angeles brucia”

con “Mentre Los Angeles brucia” Salmo con “Ranch”

con “Ranch” Giorgia con “G”

con “G” Eros Ramazzotti con “Una storia importante”

con “Una storia importante” Bad Bunny con “Debí tirar más fotos”

Nota di merito per il catalogo e le operazioni legate ai supporti fisici: i Pink Floyd hanno conquistato il primo posto con le edizioni celebrative di Pink Floyd at Pompeii – MCMLXXII e Wish You Were Here 50. Proprio nella settimana che ha preceduto il Natale, la major ha realizzato il “triplete” occupando la vetta di tutte le classifiche contemporaneamente grazie ai Pink Floyd e all’intramontabile Mariah Carey con All I Want For Christmas Is You.

Il commento di Andrea Rosi. e il futuro…

Soddisfazione nelle parole del Presidente e CEO Andrea Rosi: “La maggiore soddisfazione legata a questo anno straordinario è quella che abbiamo ottenuto questi risultati con prodotti e musica di enorme qualità, frutto di un lavoro di grande sintonia e complicità con i nostri artisti e stimolo per un 2026 sulla stessa strada».

Nel frattempo, però, i rumors dal mondo discografico parlano di un imminente cambio di testimone alla guida della major. Già dal mese di aprile, secondo le nostre fonti, Federico Sacchi, attualmente General Manager, potrebbe diventare CEO della filiale italiana della major. In tal caso, Andrea Rosi lascerebbe l’azienda da lui guidata per 15 anni proprio nel suo momento più roseo.