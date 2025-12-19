Classifiche FIMI 51: i Pink Floyd fermano Gemitaiz e Paky. Mengoni ad un passo dalla Top 10

Dopo la classifica Radio, come ogni venerdì, ecco la Classifica FIMI/NiQ, album e singoli più venduti della settimana 51/2025.

I Pink Floyd tornano in vetta alla classifica degli album più venduti con Wish You Were Here (50th Anniversary Edition) , portando a casa un altro primo posto, dopo quello ottenuto nella settimana 19/2025.

Ma non è tutto! In 51 settimane Wish You Were Here (50th Anniversary Edition) è infatti il quarto disco internazionale a salire sul gradino più alto del posto. Un traguardo che, oltre ai Pink Floyd, hanno ottenuto solo Bad Bunny, Lady Gaga e Taylor Swift.

Sul fronte italiano, invece, non possiamo non notare l’ingresso alla #59 di Emma con Schiena, album del 2013 che contiene il brano L’Amore Non Mi Basta, attualmente virale su TikTok grazie a un nuovo trend (ne abbiamo parlato qui) e secondo nella classifica relativa ai singoli più venduti in Italia.

Infine, ci sembra importante sottolineare come Sony Music occupi, questa settimana, le prime due posizioni delle classifiche relative agli album e la prima di quella che esamina i singoli: un evento che si era già verificato tre settimane fa (ne abbiamo parlato qui).

Classifica FIMI album: settimana 51/2025

Wish You Were Here (50th Anniversary Edition) – Pink Floyd – Legacy Recordings/Sony Music (NEW) Elsewhere – Gemitaiz – Tanta Roba – Sony Music (NEW) Gloria – Paky – Glory/Atlantic/Warner Music (NEW) Tutta vita (Sempre) – Olly – Epic/Sony (↓1) Ultimo Live Stadi 2025 – Ultimo – Ultimo Records/Believe (↓4)

XDVR Anniversar10 – Sfera Ebbasta – Universal Strategic/Universal Music (↑26) Musica triste – Emis Killa – Epic/Sony (↓5) Funny Games – Noyz Narcos – Thaurus/M.A.S.T. (↓3) Tutti i nomi del diavolo – Kid Yugi – EMI/Universal (↑3) Christmas – Michael Bublé – Warner (↓3) Per soldi e per amore – Ernia – Island/Universal (↓2) Orbit Orbit – Caparezza – BMG (↑4) The Life of a Showgirl – Taylor Swift – Island/Universal Music (↑17) Cremonini Live25 – Cesare Cremonini – EMI/Universal (↓6) Persona – Marracash – Island/Universal (↓1) Dio lo sa – Atto II – Geolier – Warner (↓5) Ma io sono fuoco – Annalisa – Warner (=) Santana Money Gang – Sfera Ebbasta & Shiva – Cupido/Milano Ovest/Universal (↓5) G – Giorgia – Epic/Sony (↑1) La bellavita – Artie 5ive – Warner/Trenches (↓1)

