19 Dicembre 2025
di
Lorenza Ferraro
Classifiche di vendita
19 Dicembre 2025

Classifiche FIMI 51: i Pink Floyd fermano Gemitaiz e Paky. Mengoni ad un passo dalla Top 10

Straordinario successo per Emma, che debutta alla #2 con un brano del 2013 diventato virale su TikTok: "L'amore non mi basta"

Classifiche di vendita di Lorenza Ferraro
I Pink Floyd e Mariah Carey guidano la classifica FIMI della settimana 51 del 2025
Dopo la classifica Radio, come ogni venerdì, ecco la Classifica FIMI/NiQ, album e singoli più venduti della settimana 51/2025.

I Pink Floyd tornano in vetta alla classifica degli album più venduti con Wish You Were Here (50th Anniversary Edition) , portando a casa un altro primo posto, dopo quello ottenuto nella settimana 19/2025.

Ma non è tutto! In 51 settimane Wish You Were Here (50th Anniversary Edition) è infatti il quarto disco internazionale a salire sul gradino più alto del posto. Un traguardo che, oltre ai Pink Floyd, hanno ottenuto solo Bad Bunny, Lady Gaga e Taylor Swift.

Sul fronte italiano, invece, non possiamo non notare l’ingresso alla #59 di Emma con Schiena, album del 2013 che contiene il brano L’Amore Non Mi Basta, attualmente virale su TikTok grazie a un nuovo trend (ne abbiamo parlato qui) e secondo nella classifica relativa ai singoli più venduti in Italia.

Infine, ci sembra importante sottolineare come Sony Music occupi, questa settimana, le prime due posizioni delle classifiche relative agli album e la prima di quella che esamina i singoli: un evento che si era già verificato tre settimane fa (ne abbiamo parlato qui).

Classifica FIMI album: settimana 51/2025

  1. Wish You Were Here (50th Anniversary Edition) – Pink Floyd – Legacy Recordings/Sony Music (NEW)
  2. Elsewhere – Gemitaiz – Tanta Roba – Sony Music (NEW)
  3. Gloria – Paky – Glory/Atlantic/Warner Music (NEW)
  4. Tutta vita (Sempre) – Olly – Epic/Sony (↓1)
  5. Ultimo Live Stadi 2025 – Ultimo – Ultimo Records/Believe (↓4)
  6. XDVR Anniversar10 – Sfera Ebbasta – Universal Strategic/Universal Music (↑26)
  7. Musica triste – Emis Killa – Epic/Sony (↓5)
  8. Funny Games – Noyz Narcos – Thaurus/M.A.S.T. (↓3)
  9. Tutti i nomi del diavolo – Kid Yugi – EMI/Universal (↑3)
  10. Christmas – Michael Bublé – Warner (↓3)
  11. Per soldi e per amore – Ernia – Island/Universal (↓2)
  12. Orbit Orbit – Caparezza – BMG (↑4)
  13. The Life of a Showgirl – Taylor Swift – Island/Universal Music (↑17)
  14. Cremonini Live25 – Cesare Cremonini – EMI/Universal (↓6)
  15. Persona – Marracash – Island/Universal (↓1)
  16. Dio lo sa – Atto II – Geolier – Warner (↓5)
  17. Ma io sono fuoco – Annalisa – Warner (=)
  18. Santana Money Gang – Sfera Ebbasta & Shiva – Cupido/Milano Ovest/Universal (↓5)
  19. G – Giorgia – Epic/Sony (↑1)
  20. La bellavita – Artie 5ive – Warner/Trenches (↓1)

