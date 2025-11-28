28 Novembre 2025
Classifiche FIMI 48: Settimana tutta Sony Music grazie ai primi posti di Eros Ramazzotti e Olly

La musica di Ornella Vanoni torna in classifica. Da X Factor entra in Top 50 eroCaddeo

Classifica FIMI settimana 48 del 2025 con Eros Ramazzotti e Olly primi
Dopo la classifica Radio, come ogni venerdì, ecco la Classifica FIMI/NiQ, album e singoli più venduti della settimana 48/2025.

Torna Eros Ramazzotti e va subito primo in classifica con il suo nuovo progetto discografico. Lo segue alla #2 il disco live di Cesare Cremonini, terzo disco dal vivo di un artista italiano a conquistare il podio negli ultimi mesi.

Sorprende la tenuta alla #3 di Olly. Da segnalare alla #31 la versione definitiva dell’ultimo album di Rose Villain, Radio Vega (After dark) e alla #34 la compilation di X Factor 2025.

Come era prevedibile la scomparsa della grande Ornella Vanoni riporta in classifica i suoi album: LA VOGLIA, LA PAZZIA, L’INCONSAPEVOLEZZA, L’ALLEGRIA, album di cui vi abbiamo parlato da poco qui, entra alla #42, l’ultimo disco, Diverse, alla #56 e SHEHERAZADE (30th Anniversary Edition) alla #81.

Classifica FIMI album: settimana 48/2025

  1. UNA STORIA IMPORTANTE – Eros Ramazzotti – Friends & Partners/Sony Music (NEW)
  2. CREMONINI LIVE 2025 – Cesare Cremonini – EMI/Universal Music (NEW)
  3. TUTTA VITA (SEMPRE) – Olly – Epic/Sony Music (=)
  4. PER SOLDI E PER AMORE – Ernia – Island/Universal Music (+4)
  5. ORBIT ORBIT – Caparezza – BMG (-1)
  6. LATTE IN POLVERE – Papa V & Night Skinny – Columbia/Sony Music (-4)
  7. G – Giorgia – Epic/Sony Music (+2)
  8. DIO LO SA – ATTO II – Geolier – Warner Music (+4)
  9. LUX – Rosalía – Columbia/Sony Music (=)
  10. MA IO SONO FUOCO – Annalisa – Warner Music (+4)
  11. HUSTLE MIXTAPE VOL. 2 – Capo Plaza – Warner Music/Plaza Music (=)
  12. MEDITERRANEO – Bresh – Epic/Sony Music (+1)
  13. KPOP DEMON HUNTERS (O.S.T.) – AA.VV. – Island/Universal Music (+3)
  14. HELLO WORLD – Pinguini Tattici Nucleari – Epic/Sony Music (+4)
  15. SANTANA MONEY GANG – Sfera Ebbasta & Shiva – Cupido/Milano Ovest (+4)
  16. TUTTI I NOMI DEL DIAVOLO – Kid Yugi – EMI/Universal Music (+1)
  17. LOCURA – Lazza – Island/Universal Music (-2)
  18. COMUNI MORTALI – Achille Lauro – Warner Music (-2)
  19. PERSONA – Marracash – Island/Universal Music (+6)
  20. VERA BADDIE – ANNA – EMI/Universal Music (+11)

