28 Novembre 2025
di
Redazione
Radio Charts
Condividi su:
28 Novembre 2025

Classifica radio EarOne – settimana 48: i Pinguini Tattici Nucleari fanno poker con “Amaro”

Sony Music occupa due posizioni su tre del podio con i suoi artisti

Radio Charts di Redazione
classifica radio earone 48 2025
Condividi su:

Classifica Radio EarOne settimana 48 del 2025… le canzoni più trasmesse dalle radio italiane.

Sale al primo posto della classifica, spodestando Taylor Swift, Amaro, ultimo singolo estratto dall’album dei Pinguini Tattici Nucleari. Grazie a questa nuova numero uno diventano quattro i brani contenuti in Hello world ad arrivare alla prima posizione in radio.

Chiudono il podio due artiste pop internazionali: Taylor, in discesa alla #2, e Miley Cyrus con Lindsey Buckingham, Mick Fleetwood con Secrets. Sony Music occupa così due posti su tre del podio.

Continua a salire, determinata a collezionare una nuova numero uno, Annalisa con Esibizionista.

I dati sono elaborati da EarOne, partner dell’industria discografica italiana. Scorri per scoprire tutte le new entry e la classifica completa.

Continua

All Music Italia

Articoli più letti

Classifica degli inediti di X Factor 2025 con i dati Spotify e la crescita dei concorrenti su Instagram 1

X Factor 2025 Inediti e social: chi sta davvero vincendo questa edizione?
Carlo Conti sul palco in vista dell’annuncio dei Big di Sanremo 2026 dedicato a Pippo Baudo 2

Sanremo 2026, l’annuncio dei Big arriva il 30 novembre: la nostra ultima lista e il peso delle major discografiche
Semifinale di X Factor 2025: concorrenti, giudici e momenti chiave della puntata del 27 novembre. 3

X Factor 2025 pagelle semifinale: tra look sincronizzati, Delia "pazzesca" e una puntata più tesa del previsto
Delia Buglisi canta il suo inedito “Sicilia Bedda” a X Factor 2025, primo brano in dialetto siciliano nello show. 4

X Factor 2025: "Sicilia Bedda" è la dichiarazione di amore di Delia, un brano per chi va e chi resta
Sanremo Giovani 2025 – terza puntata 5

Sanremo Giovani 2025, terza serata: altri sei artisti, ecco chi passa il turno
Ornella Vanoni Un sorriso dentro al pianto 6

Ornella Vanoni Un sorriso dentro al pianto Testo & Contesto. Il significato del nuovo singolo
Delia X Factor 2025 canta Sicilia Bedda – testo e traduzione 7

X Factor 2025 Delia canta Sicilia Bedda, il significato e la traduzione del brano
album italiani in uscita 2025 8

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
New Music Friday 28 novembre: singoli più attesi settimana 48/2025 9

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 28 novembre 2025
Amici 25, Elena D'Elia: significato e testo di "Per Me" 10

Dal Cantagiro ad Amici 25 con "Per Me": chi è la nuova allieva, Elena D'Elia?

Cerca su A.M.I.