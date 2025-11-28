Classifica radio EarOne – settimana 48: i Pinguini Tattici Nucleari fanno poker con “Amaro”

Classifica Radio EarOne settimana 48 del 2025… le canzoni più trasmesse dalle radio italiane.
Sale al primo posto della classifica, spodestando Taylor Swift, Amaro, ultimo singolo estratto dall’album dei Pinguini Tattici Nucleari. Grazie a questa nuova numero uno diventano quattro i brani contenuti in Hello world ad arrivare alla prima posizione in radio.
Chiudono il podio due artiste pop internazionali: Taylor, in discesa alla #2, e Miley Cyrus con Lindsey Buckingham, Mick Fleetwood con Secrets. Sony Music occupa così due posti su tre del podio.
Continua a salire, determinata a collezionare una nuova numero uno, Annalisa con Esibizionista.
I dati sono elaborati da EarOne, partner dell’industria discografica italiana. Scorri per scoprire tutte le new entry e la classifica completa.