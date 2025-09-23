Testo e significato Amaro il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari: l’amore che lascia un sapore amaro

I Pinguini Tattici Nucleari tornano in radio da venerdì 26 settembre 2025 con Amaro (Epic/Sony Music Italy). Il nuovo singolo è estratto da Hello World, pubblicato il 6 dicembre 2024, già certificato Doppio Disco di Platino. L’album è stato al centro dei concerti estivi dell’Hello World – Tour stadi 2025.

Dopo il successo di Romantico ma muori, Islanda e Bottiglie Vuote feat. Max Pezzali, la band guidata da Riccardo Zanotti sceglie come nuovo singolo una delle ballad più amate del disco: Amaro.

Pinguini Tattici Nucleari – Testo e significato di Amaro

Amaro gioca sul doppio senso tra “amare” e “amato”. Unisce presente e passato per raccontare come certi legami, vissuti come eterni, si consumino nel tempo lasciando addosso una dolce malinconia. Le immagini di giovinezza – lo skatepark, le notti a “imboscarsi” – diventano luoghi della memoria affettiva. La bocca “amara” del ritornello è il sapore di ciò che resta quando ci si deve “disimparare” una persona.

“La parola Amaro è una sintesi tra due altre parole, amare e amato. Sono presente e passato che dialogano. Vicino alla mia vecchia scuola superiore c’è uno skatepark dove, da adolescenti, ci si andava a ‘imboscare’ la notte. Ogni tanto ci passo ancora davanti e mi tornano in mente alcune mie storie, che sembravano dover durare per sempre e che invece si sono consumate nel giro di un’ estate. Con il tempo impari a coglierne l’ironia: ogni per sempre è valido fino a che non finisce.”

spiega Riccardo Zanotti. Una ballad intima e cinematografica, tra dettagli quotidiani e riflessioni adulte sull’inevitabilità delle cose.

Pinguini Tattici Nucleari – Amaro – TESTO

Imparerò a dormire qui da solo

Avere giorni storti e non dirtelo più

Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro

Ma so che moriranno se non ci sei tu

Imparerò a non salir su tutti i treni

Perché perderne alcuni fa bene ai pensieri

Dirò dei “no” a chi verrà dopo di te

E mi amerà, ma nella tua ombra, baby

Che vuoi che dica ora?

Che potevamo essere una frase scritta sopra le lenzuola?

Ma dai

Mi servirà un amaro per far passar l’amaro in bocca

Ma basta che mi pensi quando fuori piove

So che sei lontana, però non mi importa dove

Arriverò per farti compagnia

Io porto il vino e un po’ di nostalgia</p>

Noi che ci amavamo come due bibliotecari

Di notte scavalcando gli skate park abbandonati

Ora lo so, ci penso mentre parti

Che dovrò imparare a disimpararti

, uh</p>

Ci proverò a non cercare più i tuoi passi

Ma tu eri casa ovunque mi trovassi

Imparerò che è impossibile salvarsi

Per chi passa una vita ad autosabot

arsi

Io che vuoi che dica ora?

Che immaginavo avremmo litigato per portare i bimbi a scuola?

Ma dai

Mi servirà un amaro per far passar l’amaro in bocca

Ma basta che mi pensi quando fuori piove

So che sei lontana, però non mi importa dove

Arriverò per farti compagnia

Io porto il vino e un po’ di nostalgia

Noi che ci amavamo come due bibliotecari

Di notte scavalcando gli skate park abbandonati

Ora lo so, ci penso mentre parti

Che dovrò imparare a disimpararti

Facciamo un brindisi al passato

Io non dimentico che mi hai salvato

Mi servirà una mano per starmene lontano

Non chiedermi se ti amo ancora

Mi servirà un amaro per far passar l’amaro in bocca

Ma basta che mi pensi quando fuori piove

So che sei lontana, però non mi importa dove

Arriverò per farti compagnia

Io porto il vino e un po’ di nostalgia

Noi che ci amavamo come due bibliotecari

Di notte scavalcando gli skate park abbandonati

Ora lo so, ci penso mentre parti

Che dovrò imparare a disimpararti

Compositori: Riccardo Zanotti / Giorgio Pesenti / Marco Paganelli