Pinguini Tattici Nucleari a San Siro: un concerto tra pixel art, emozioni e rivoluzione visiva

Dopo il debutto alla RCF Arena, i Pinguini Tattici Nucleari hanno infiammato lo Stadio San Siro di Milano con la prima delle due date sold out del loro HELLO WORLD – TOUR STADI 2025. Uno spettacolo che va oltre il semplice concerto: un’esperienza immersiva tra musica, pixel art, tecnologie inedite e momenti da cerimonia olimpica. Il tutto, condito dall’ironia e dall’umanità che da sempre distinguono la band guidata da Riccardo Zanotti.

Scaletta del concerto dei Pinguini Tattici Nucleari a Milano

Hello World (esplosione di coriandoli)

(esplosione di coriandoli) Giovani Wannabe

Ringo Starr

Romantico Ma Muori

Hold On (tatuaggio in diretta)

(tatuaggio in diretta) Ricordi

La Storia Infinita

Amaro (entra il bancone del bar)

(entra il bancone del bar) Bottiglie Vuote

Alieni (Riccardo vola e voce Mandala)

(Riccardo vola e voce Mandala) Bergamo

Scrivile Scemo

Antartide (cascate di luce)

(cascate di luce) Coca Zero

Lake Washington Blvd

Piccola Volpe (la fisarmonica vola)

(la fisarmonica vola) Islanda

Medley DJ Set

Dentista Croazia

Verdura

La Banalità del Mare

Giulia

Ridere

Migliore

Rubami la Notte

Pastello Bianco

Titoli di Coda (falò finale)

La direzione artistica dello show è firmata da Filippo Ferraresi (già nel collettivo Dragone) con Marco Paganelli alla direzione musicale. Il palco abbraccia il pubblico grazie a passerelle geometriche che richiamano la pixel art, mentre il gigantesco mandala sospeso — una sorta di intelligenza artificiale senziente — interagisce con lo show in tempo reale. Durante Alieni, prende voce, interroga il pubblico sul senso dell’esistenza e presenta i brani come un personaggio vivo.

Non sono previsti bis: dopo Titoli di Coda, tra passerelle in fiamme e un grande braciere acceso, la band saluta il pubblico con un ultimo sguardo in camera prima di rientrare nei camerini. Un finale cinematografico e coerente con l’impianto narrativo dell’intero show, che chiude il cerchio di un viaggio musicale e visivo senza precedenti nel panorama italiano.