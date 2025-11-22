Ornella Vanoni: il ricordo degli artisti italiani per la grande diva

Ornella Vanoni, il ricordo degli artisti italiani.

La scomparsa di Ornella Vanoni, avvenuta ieri all’età di 91 anni nella sua casa di Milano, ha lasciato un vuoto che attraversa tutta la musica italiana. Nel momento in cui la notizia ha iniziato a diffondersi, da ogni parte del nostro panorama sono arrivati ricordi e omaggi: parole intime, aneddoti, gratitudine.

Dalle colleghe che hanno condiviso con lei percorsi e palchi, agli autori e ai musicisti cresciuti ascoltandola, ognuno ha restituito un frammento diverso della sua presenza: ironica, libera, elegante, capace di trasformare ogni canzone in un racconto.

In queste ore, la voce degli artisti compone l’ultimo grande abbraccio collettivo a una protagonista che ha attraversato decenni di musica senza mai perdere il suo sguardo personale sul mondo.

