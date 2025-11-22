22 Novembre 2025
di
All Music Italia
News
Condividi su:
22 Novembre 2025

Ornella Vanoni è morta a 91 anni: una vita di musica, talento e ironia che ha attraversato 70 anni di canzone italiana

Dalle “Canzoni della mala” ai brani incisi con i produttori di nuova generazione

News di All Music Italia
Ornella Vanoni in un ritratto ufficiale, icona della musica italiana
Condividi su:

Si è spenta a Milano a 91 anni, per un malore nella sua casa, Ornella Vanoni. La cantante ha lasciato un vuoto che difficilmente potrà essere colmato: non solo una delle interpreti più iconiche della nostra musica, ma una figura capace di attraversare epoche, mode e linguaggi senza mai perdere la sua cifra, quella voce ruvida e sofisticata che riconosci all’istante.

Una carriera lunga settant’anni

In attività dal 1956, la carriera di Ornella è un romanzo sterminato: oltre cento progetti pubblicati tra album, EP e raccolte, più di 55 milioni di dischi venduti e una versatilità che l’ha vista passare dalle “Canzoni della mala” alla bossa nova, dal pop d’autore al jazz, fino alle collaborazioni con alcuni dei nomi più importanti della musica internazionale. Toquinho, George Benson, Herbie Hancock, Vinícius de Moraes… l’elenco è infinito e racconta più di qualsiasi etichetta e qui trovate un approfondimento su uno dei suoi dischi più emblematici.

Sanremo, Tenco e i primati

Otto partecipazioni al Festival di Sanremo, un secondo posto nel 1968 con Casa bianca e tre quarti posti in diverse edizioni. Ma soprattutto i Premi Tenco: è stata la prima artista in assoluto — e l’unica donna — a riceverne due, ai quali si è aggiunta nel tempo anche una Targa Tenco. Nel 1999 fu anche la prima cantante a ottenere il Premio Città di Sanremo alla carriera.

Dalle origini al mito

Figlia di una famiglia borghese, studia in collegi stranieri e poi fa il suo ingresso al Piccolo Teatro di Milano, dove Giorgio Strehler la riconosce subito come un talento fuori norma. Da lì le “Canzoni della mala”, nate con autori come Dario Fo e Fiorenzo Carpi, che la trasformano in un caso teatrale e musicale. Negli anni Sessanta arrivano Gino Paoli, Luigi Tenco, Lucio Dalla, il Festival di Napoli, il cinema e un repertorio che ha segnato un’intera generazione.

Il pubblico più ampio lo conquista negli anni Settanta con brani che sono poi diventati dei classici: L’appuntamento, Domani è un altro giorno, Dettagli, Una ragione di più. Nel 1976 l’album con Vinícius de Moraes e Toquinho — La voglia la pazzia l’incoscienza l’allegria — entra nella storia: è uno dei dischi italiani più amati di sempre, ancora oggi seminale.

Con gli anni Ottanta arriva una nuova fase: Ornella si fa autrice con Vai, Valentina e altri brani, esplora sonorità diverse e si afferma definitivamente anche nel mondo jazz, collaborando con musicisti di livello internazionale. I live con Gino Paoli, i progetti con Paolo Conte, la stagione americana, gli spettacoli teatrali: ogni decade di Ornella avrebbe potuto essere la carriera di un’altra artista.

Dagli anni Duemila alla nuova generazione

Nel nuovo millennio la Vanoni continua a spostare la propria linea d’orizzonte: incursioni nella dance, album dedicati ai cantautori, collaborazioni con Giusy Ferreri, Mario Biondi, Carmen Consoli, Colapesce e Dimartino. Nel 2021 pubblica Unica, il suo ultimo album di inediti (uscito per BMG), seguito nel 2024 da Diverse, un progetto che ha dato nuova vita al suo repertorio attraverso i produttori della nuova scena, da SimoneheysimoSproccati a Giordano Colombo.

L’ironia finale: “Non ho paura della morte”

Negli ultimi anni era diventata presenza fissa a “Che tempo che fa”, dove giocava spesso con l’idea della propria morte imminente. Una leggerezza che spiazzava tutti: “Capirò che sarà il momento di andarmene quando sarò inutile alla vita e la vita sarà inutile a me“, aveva dichiarato in un’intervista tra le più citate. Un modo unico di disinnescare la paura, forse uno dei suoi talenti più grandi.

Lascia 105 album pubblicati, una voce inconfondibile, un repertorio che attraversa mezzo secolo di canzone italiana e una lezione sottile, ma potente: si può essere sofisticati senza essere distanti, ironici senza essere leggeri, fragili senza essere deboli. E, soprattutto, come ha dimostrato fino all’ultimo, non si smette mai davvero di appartenere alla musica.

Se vuoi commentare o farci sapere la tua opinione su questa notizia ti aspettiamo su Facebook, X, Threads e Instagram.
Inoltre, se non vuoi perderti neanche una news, iscriviti gratuitamente al nostro canale Telegram qui.

All Music Italia

Articoli più letti

Delia Buglisi canta il suo inedito “Sicilia Bedda” a X Factor 2025, primo brano in dialetto siciliano nello show. 1

X Factor 2025: "Sicilia Bedda" è la dichiarazione di amore di Delia, un brano per chi va e chi resta
I sette talenti di X Factor 2025 con i loro inediti presentati durante il quarto live show 2

X Factor 2025, le pagelle agli inediti: Viscardi, PierC, eroCaddeo, Tomasi, Rob, Delia e tellynonpiangere
tellynonpiangere a X Factor 2025 mentre presenta il suo inedito “Barche di carta” 3

X Factor 2025: "Barche di carta" è il brano di tellynonpiangere, un inedito che trasforma il peso delle emozioni in un abbraccio condiviso
PierC Neve Sporca testo significato X factor 2025 4

PierC porta a X Factor 2025 “Neve sporca”: un dialogo con il sé bambino tra ricordi, ferite e ripartenze
Tomasi presenta “Tatuaggi”, il suo primo inedito di X Factor 2025. 5

X Factor 2025: Tomasi presenta "Tatuaggi", un brano che arriva come una cicatrice emotiva impossibile da cancellare
Concorrenti e giudici di X Factor 2025 durante la serata dedicata agli inediti 6

Tutti gli inediti di X Factor 2025: testi, significati, autori e produttori
eroCaddeo durante X Factor 2025 presenta il suo inedito “Punto” 7

X Factor 2025: con "punto" eroCaddeo esplora la distanza e il coraggio di chiudere una storia
Sanremo Giovani 2025 – seconda puntata martedì 18 novembre 2025 8

Sanremo Giovani 2025, seconda serata: altri sei artisti, ecco chi passa il turno
X Factor 2025 quinto Live: i giudici Paola Iezzi, Achille Lauro, Jake La Furia e Francesco Gabbani durante la puntata degli inediti 9

X Factor 2025 pagelle quinto live: i giudici si dividono tra inediti, dialetto ed identità. Tomasi spicca fra tutti
pagelle nuovi singoli 21 novembre 2025 10

Pagelle nuovi singoli 21 novembre 2025: la carica femminile di Mara Sattei, Levante, Noemi e Clara

Cerca su A.M.I.