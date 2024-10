Ornella Vanoni: guida all’ascolto delle canzoni del nuovo album “Diverse”

Ornella Vanoni, Diverse: guida all’ascolto delle canzoni del nuovo album.

Disponibile sia in versione digitale che in formato fisico a partire da venerdì 18 settembre, Diverse è il nuovo album di Ornella Vanoni che, dopo aver festeggiato il suo 90° compleanno, torna con disco che raccoglie alcuni dei suoi più grandi successi – registrati ad hoc dalla stessa signora della musica italiana e rivisitati dai migliori producer italiani -, che tornano a brillare a ritmo di sonorità contemporanee, strizzando l’occhio al sound disco degli anni ’70 e all’electro music.

“Pensando a quanto oggi la musica e i suoni siano cambiati, ho deciso di mettermi in gioco e tuffarmi nell’onda della modernità, raccogliendo alcuni dei miei brani più classici, quelli che mi piacciono di più, per renderli al passo coi tempi anche grazie alla collaborazione con dei produttori giovani e davvero bravi“, ha raccontato la Vanoni, che nella cover di Diverse – curata da Riccardo Bellei e dal team Shipmate – è avvolta in un manto di tulle rosso fuoco, simbolo di passione e vitalità.

ORNELLA VANONI, “DIVERSE”: LA TRACKLIST

Diverse sarà disponibile in digitale e in tre esclusivi formati fisici – vinile RED Eco-friendly Limited Edition colorato numerato, vinile Stars Limited Edition numerato e stellato e CD Deluxe -, arricchiti dalla bonus track Sant’Allegria (Jack Sani Remix).

Ad impreziosire la tracklist della versione digitale e del CD Deluxe troviamo invece Ti voglio (con Elodie e Ditonellapiaga).

VERSIONE DIGITALE

Ti Voglio (con Elodie e Ditonellapiaga) Perduto Io so che ti amerò Arcobaleno Musica Musica Occhi negli occhi Io che amo solo te Per un’amica Ricetta di donna Una bellissima ragazza Vai, Valentina Dettagli

VINILE

Perduto Io so che ti amerò Arcobaleno Musica Musica Occhi negli occhi Io che amo solo te Per un’amica Ricetta di donna Una bellissima ragazza Vai, Valentina Dettagli Sant’Allegria (Jack Sani Remix) BONUS TRACK

CD DELUXE

Perduto Io so che ti amerò Arcobaleno Musica Musica Occhi negli occhi Io che amo solo te Per un’amica Ricetta di donna Una bellissima ragazza Vai, Valentina Dettagli Sant’Allegria (Jack Sani Remix) BONUS TRACK Ti Voglio (con Elodie e Ditonellapiaga)

