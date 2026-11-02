Universal supera Warner nelle classifiche di ottobre 2026: 36,0% contro 34,1% nel Medagliere
Warner resta prima nei singoli con il 38,6%, Sony scende al 24,5% e Cupido porta tre primi posti.
di All Music Italia ·
Medagliere della discografia: Universal Music supera Warner Music nel Medagliere di ottobre 2026: nelle classifiche di vendita FIMI la discografica è presente nel 36,0% delle posizioni, contro il 34,1% di Warner. A settembre scorso guidava Warner, con il 33,3% contro il 32,5%.
Cos’è il Medagliere della discografia
Il Medagliere della discografia è la rubrica con cui All Music Italia misura in quante posizioni delle classifiche FIMI/NIQ è presente ogni discografica e ogni label. Vengono contate le posizioni della Top 100 Singoli e della Top 100 Album, e il Medagliere si aggiorna ogni venerdì nel Termometro della musica italiana.
Le classifiche vengono divise per discografiche, cioè le tre major più le indipendenti, e per label. I punti vengono assegnati a ogni discografica e label coinvolta: per Lontano di Sfera Ebbasta, per esempio, contano Universal, Island e Cupido.
Il 36,0% di Universal vuol dire che la discografica compare in 36 posizioni ogni cento delle classifiche di ottobre. Non è una quota di mercato, perché conta i posti in classifica, non le copie vendute o gli ascolti. Il totale delle percentuali non fa 100: un brano firmato da più discografiche e label entra nel conto di ognuna.
Il Medagliere di ottobre conta le cinque settimane di classifica FIMI dal 25 settembre al 29 ottobre, dalla 40 alla 44, e le confronta con settembre, dalla 36 alla 39. Ogni settimana contano i 100 posti dei singoli e i 100 degli album: in cinque settimane sono 1.000 posizioni nelle vendite.
Medagliere della discografia – Discografiche ottobre 2026: nei singoli Warner resta avanti con il 38,6%
|Discografica
|Ottobre
|Settembre
|Primi posti
|Universal
|36,0%
|32,5%
|5
|Warner
|34,1%
|33,3%
|4
|Sony
|24,5%
|28,0%
|1
|Milano Ovest
|5,3%
|5,1%
|0
|Plaza Music
|2,4%
|2,4%
|0
|Cupido
|2,3%
|1,6%
|3
|Sugar
|2,2%
|2,0%
|0
Universal guadagna soprattutto nei singoli, dove passa dal 27,5% di settembre al 32,8%, mentre Warner resta prima con il 38,6%. Negli album Universal sale al 39,2%, con Warner al 29,6%.
A trainare Universal nei singoli c’è Lontano di Sfera Ebbasta, brano che è stato primo per tre settimane, dalla 40 alla 42. Negli album fanno la differenza Miria di 22Simba, Anche gli eroi muoiono di Kid Yugi e Amateur di Cesare Cremonini, disco che ha debuttato al primo posto nella settimana 44.
Warner tiene il passo soprattutto con la deluxe di Geolier: Non sei più tu, in coppia con Lazza, è prima nei singoli nelle settimane 43 e 44, mentre Per noi, di Geolier con Achille Lauro, arriva alla #2.
Numeri uno di ottobre: Sfera Ebbasta e Geolier nei singoli, un titolo diverso ogni settimana negli album
|Settimana FIMI
|Singolo n.1
|Etichetta
|Album n.1
|Etichetta
|40 (25/9-1/10)
|Sfera Ebbasta: Lontano
|Cupido/Island/Universal
|22Simba: Miria
|Island/Universal
|41 (2/10-8/10)
|Sfera Ebbasta: Lontano
|Cupido/Island/Universal
|Geolier: Tutto è possibile
|Atlantic/Warner
|42 (9/10-15/10)
|Sfera Ebbasta: Lontano
|Cupido/Island/Universal
|Fabri Fibra, Neffa e Zarathustra: Zarathustra Style
|Numero Uno/Sony
|43 (16/10-22/10)
|Geolier feat. Lazza: Non sei più tu
|Atlantic/Warner
|Geolier: Tutto è possibile (Atto II)
|Atlantic/Warner
|44 (23/10-29/10)
|Geolier feat. Lazza: Non sei più tu
|Atlantic/Warner
|Cesare Cremonini: Amateur
|EMI/Universal
Zarathustra Style, di Fabri Fibra, Neffa e Zarathustra, porta a Numero Uno, la label di Sony, l’unico primo posto dell’anno. L’album arriva in vetta nella settimana 42.
Medagliere – Label: Atlantic al 18,8%, Island al 18,4%: Sony scende al 24,5% con Columbia al 7,7%
|Label
|Discografica
|Ottobre
|Settembre
|Primi posti
|Atlantic
|Warner
|18,8%
|19,0%
|4
|Island
|Universal
|18,4%
|16,6%
|4
|EMI
|Universal
|10,5%
|9,0%
|1
|Epic
|Sony
|10,5%
|10,9%
|0
|Warner Records
|Warner
|9,6%
|10,6%
|0
|Columbia
|Sony
|7,7%
|10,1%
|0
|Numero Uno
|Sony
|0,3%
|0,0%
|1
Atlantic resta la label più presente, con il 18,8% delle posizioni, e Island la segue al 18,4%. Le due chiudono il mese con quattro primi posti ciascuna: due singoli e due album per Atlantic, tre singoli e un album per Island.
EMI sale al 10,5% con Anche gli eroi muoiono di Kid Yugi, Amateur di Cesare Cremonini e Sottogonna di Blanco, che è arrivata fino alla #4.
Warner Records scende al 9,6% e ha La bellavita e Swag Music, entrambi di Artie 5ive. Nella Top 10 album la label ha due ingressi: Ariete è alla #6 con Tutti tornano a casa e Levante è alla #9 con Dell’amore il fallimento e altri passi di danza.
Sony scende al 24,5% e il calo più netto è di Columbia, dal 10,1% al 7,7%, mentre Epic è quasi ferma. Numero Uno entra con lo 0,3% grazie a Zarathustra Style.
Epic ha due ingressi nella Top 10 album: Mustang di Biagio Antonacci e G+1 di Giorgia, entrambi alla #3. Columbia ha il suo titolo migliore in Vangelo di Shiva, che è arrivato fino alla #3.
Fuori dalle major: Cupido porta tre primi posti, Milano Ovest è al 5,3%
Fuori dalle tre major a farsi sentire sono le etichette dei rapper italiani: Cupido, la label di Sfera Ebbasta, con i tre primi posti di Lontano; Milano Ovest, l’etichetta di Shiva, con Vangelo; Plaza Music di Capo Plaza; 22 Srl, la discografica di Tony Boy, che scende all’1,9%.
Da segnalare anche PDU, l’etichetta di Mina: nella settimana 42 Mina entra nella Top 10 alla #8 e porta la label allo 0,2% delle posizioni di vendita. Tra le vere indipendenti sale Sugar, al 2,2% con Madame e Gino Paoli.
In radio Universal passa dal 25,0% al 36,0%, EMI è la prima label con il 22,4%
Nelle cinque Top 50 EarOne del mese, 250 posizioni in tutto, Universal sale al 36,0%, Warner scende al 26,8% e Sony al 18,8%, entrambe in calo rispetto a settembre.
Universal ha due primi posti in radio, entrambi con Island: Dedica di Ernia nella settimana 40 e Le foglie di te di Jovanotti e Samurai Jay nella 44. Island ha anche Kintsugi di Elisa e Casini di Marracash e Guè.
EMI è la prima label in radio con il 22,4%, e fra le sue uscite principali ci sono brani internazionali come Baby Steps di Olivia Dean e Animal dei KATSEYE. Seguono Atlantic al 16,8% e Island al 13,6%.