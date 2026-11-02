Medagliere della discografia: Universal Music supera Warner Music nel Medagliere di ottobre 2026: nelle classifiche di vendita FIMI la discografica è presente nel 36,0% delle posizioni, contro il 34,1% di Warner. A settembre scorso guidava Warner, con il 33,3% contro il 32,5%.

Cos’è il Medagliere della discografia

Il Medagliere della discografia è la rubrica con cui All Music Italia misura in quante posizioni delle classifiche FIMI/NIQ è presente ogni discografica e ogni label. Vengono contate le posizioni della Top 100 Singoli e della Top 100 Album, e il Medagliere si aggiorna ogni venerdì nel Termometro della musica italiana.

Le classifiche vengono divise per discografiche, cioè le tre major più le indipendenti, e per label. I punti vengono assegnati a ogni discografica e label coinvolta: per Lontano di Sfera Ebbasta, per esempio, contano Universal, Island e Cupido.

Il 36,0% di Universal vuol dire che la discografica compare in 36 posizioni ogni cento delle classifiche di ottobre. Non è una quota di mercato, perché conta i posti in classifica, non le copie vendute o gli ascolti. Il totale delle percentuali non fa 100: un brano firmato da più discografiche e label entra nel conto di ognuna.

Il Medagliere di ottobre conta le cinque settimane di classifica FIMI dal 25 settembre al 29 ottobre, dalla 40 alla 44, e le confronta con settembre, dalla 36 alla 39. Ogni settimana contano i 100 posti dei singoli e i 100 degli album: in cinque settimane sono 1.000 posizioni nelle vendite.

Medagliere della discografia – Discografiche ottobre 2026: nei singoli Warner resta avanti con il 38,6%

Presente nel % delle posizioni delle Top 100 Singoli e Top 100 Album FIMI/NIQ: ottobre = settimane 40-44 (25/9-29/10), settembre = settimane 36-39 (28/8-24/9). Il totale delle percentuali non fa 100. Barra fucsia: la discografica più presente del mese Discografica Ottobre Settembre Primi posti Universal 36,0% 32,5% 5 Warner 34,1% 33,3% 4 Sony 24,5% 28,0% 1 Milano Ovest 5,3% 5,1% 0 Plaza Music 2,4% 2,4% 0 Cupido 2,3% 1,6% 3 Sugar 2,2% 2,0% 0

Universal guadagna soprattutto nei singoli, dove passa dal 27,5% di settembre al 32,8%, mentre Warner resta prima con il 38,6%. Negli album Universal sale al 39,2%, con Warner al 29,6%.

A trainare Universal nei singoli c’è Lontano di Sfera Ebbasta, brano che è stato primo per tre settimane, dalla 40 alla 42. Negli album fanno la differenza Miria di 22Simba, Anche gli eroi muoiono di Kid Yugi e Amateur di Cesare Cremonini, disco che ha debuttato al primo posto nella settimana 44.

Warner tiene il passo soprattutto con la deluxe di Geolier: Non sei più tu, in coppia con Lazza, è prima nei singoli nelle settimane 43 e 44, mentre Per noi, di Geolier con Achille Lauro, arriva alla #2.

Numeri uno di ottobre: Sfera Ebbasta e Geolier nei singoli, un titolo diverso ogni settimana negli album

Primo posto delle classifiche FIMI/NIQ di singoli e album nelle settimane 40-44 Settimana FIMI Singolo n.1 Etichetta Album n.1 Etichetta 40 (25/9-1/10) Sfera Ebbasta: Lontano Cupido/Island/Universal 22Simba: Miria Island/Universal 41 (2/10-8/10) Sfera Ebbasta: Lontano Cupido/Island/Universal Geolier: Tutto è possibile Atlantic/Warner 42 (9/10-15/10) Sfera Ebbasta: Lontano Cupido/Island/Universal Fabri Fibra, Neffa e Zarathustra: Zarathustra Style Numero Uno/Sony 43 (16/10-22/10) Geolier feat. Lazza: Non sei più tu Atlantic/Warner Geolier: Tutto è possibile (Atto II) Atlantic/Warner 44 (23/10-29/10) Geolier feat. Lazza: Non sei più tu Atlantic/Warner Cesare Cremonini: Amateur EMI/Universal

Zarathustra Style, di Fabri Fibra, Neffa e Zarathustra, porta a Numero Uno, la label di Sony, l’unico primo posto dell’anno. L’album arriva in vetta nella settimana 42.

Medagliere – Label: Atlantic al 18,8%, Island al 18,4%: Sony scende al 24,5% con Columbia al 7,7%

Presente nel % delle posizioni delle Top 100 Singoli e Top 100 Album FIMI/NIQ, settimane 40-44 (25/9-29/10) e settimane 36-39 (28/8-24/9). Il totale delle percentuali non fa 100 Label Discografica Ottobre Settembre Primi posti Atlantic Warner 18,8% 19,0% 4 Island Universal 18,4% 16,6% 4 EMI Universal 10,5% 9,0% 1 Epic Sony 10,5% 10,9% 0 Warner Records Warner 9,6% 10,6% 0 Columbia Sony 7,7% 10,1% 0 Numero Uno Sony 0,3% 0,0% 1

Atlantic resta la label più presente, con il 18,8% delle posizioni, e Island la segue al 18,4%. Le due chiudono il mese con quattro primi posti ciascuna: due singoli e due album per Atlantic, tre singoli e un album per Island.

EMI sale al 10,5% con Anche gli eroi muoiono di Kid Yugi, Amateur di Cesare Cremonini e Sottogonna di Blanco, che è arrivata fino alla #4.

Warner Records scende al 9,6% e ha La bellavita e Swag Music, entrambi di Artie 5ive. Nella Top 10 album la label ha due ingressi: Ariete è alla #6 con Tutti tornano a casa e Levante è alla #9 con Dell’amore il fallimento e altri passi di danza.

Sony scende al 24,5% e il calo più netto è di Columbia, dal 10,1% al 7,7%, mentre Epic è quasi ferma. Numero Uno entra con lo 0,3% grazie a Zarathustra Style.

Epic ha due ingressi nella Top 10 album: Mustang di Biagio Antonacci e G+1 di Giorgia, entrambi alla #3. Columbia ha il suo titolo migliore in Vangelo di Shiva, che è arrivato fino alla #3.

Fuori dalle major: Cupido porta tre primi posti, Milano Ovest è al 5,3%

Fuori dalle tre major a farsi sentire sono le etichette dei rapper italiani: Cupido, la label di Sfera Ebbasta, con i tre primi posti di Lontano; Milano Ovest, l’etichetta di Shiva, con Vangelo; Plaza Music di Capo Plaza; 22 Srl, la discografica di Tony Boy, che scende all’1,9%.

Da segnalare anche PDU, l’etichetta di Mina: nella settimana 42 Mina entra nella Top 10 alla #8 e porta la label allo 0,2% delle posizioni di vendita. Tra le vere indipendenti sale Sugar, al 2,2% con Madame e Gino Paoli.

In radio Universal passa dal 25,0% al 36,0%, EMI è la prima label con il 22,4%

Nelle cinque Top 50 EarOne del mese, 250 posizioni in tutto, Universal sale al 36,0%, Warner scende al 26,8% e Sony al 18,8%, entrambe in calo rispetto a settembre.

Universal ha due primi posti in radio, entrambi con Island: Dedica di Ernia nella settimana 40 e Le foglie di te di Jovanotti e Samurai Jay nella 44. Island ha anche Kintsugi di Elisa e Casini di Marracash e Guè.

EMI è la prima label in radio con il 22,4%, e fra le sue uscite principali ci sono brani internazionali come Baby Steps di Olivia Dean e Animal dei KATSEYE. Seguono Atlantic al 16,8% e Island al 13,6%.