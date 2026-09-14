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Universal Music Italia riunisce Island ed EMI Records sotto Mario Sala, Michele Nudo A&R Director

Michele Nudo diventa A&R Director della società, con la direzione artistica di entrambe le etichette.

Logo di Universal Music, la società che riunisce Island Records ed EMI Records sotto la guida di Mario Sala
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Da oggi Mario Sala non dirige più solo EMI Records: Universal Music Italia gli affida anche Island Records, con il nuovo titolo di Island & EMI Records Director. Cambia anche il vertice artistico: Michele Nudo diventa A&R Director di Universal Music Italia e prende la direzione artistica di tutte e due le etichette.

Nella pratica: i team A&R di Island e di EMI mantengono strutture e responsabilità separate, ma fanno capo entrambi a Nudo. Marketing e promozione passano invece sotto Sala: i progetti italiani restano divisi label per label, mentre parte delle attività internazionali e l’ufficio stampa diventano comuni alle due squadre. Universal parla di un flusso di lavoro più efficiente sui progetti frontline, di maggiore collaborazione tra le funzioni e, dichiaratamente, di una redditività migliore.

Il nome di Sala arriva a colmare un vuoto aperto tre mesi fa: a giugno Federico Cirillo aveva lasciato la guida di Island Records senza che Universal indicasse un successore.

La risposta, arrivata solo oggi, non è un nuovo direttore per la label: Island passa sotto la stessa persona che negli ultimi anni ha guidato con ottimi risultati EMI, cioè Sala, che dirigeva già quest’ultima dal 2024 – l’anno in cui la chiusura di Capitol Records aveva lasciato Universal Music Italia con due sole etichette, Island ed EMI, ciascuna guidata separatamente.

 

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