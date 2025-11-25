Sanremo 2026, l’annuncio dei Big arriva il 30 novembre: la nostra ultima lista e il peso delle major discografiche

25 Novembre 2025
di
Massimiliano Longo
Direttore Editoriale
Festival di Sanremo
Carlo Conti sul palco in vista dell’annuncio dei Big di Sanremo 2026 dedicato a Pippo Baudo
Il conto alla rovescia verso l’annuncio del cast del Festival di Sanremo 2026 è iniziato. In un clima inevitabilmente segnato dalla scomparsa di Ornella Vanoni e dalla volontà della Rai e di Carlo Conti di mantenere un rispettoso silenzio fino alla fine della settimana, attorno al Festival crescono attese e movimenti discografic.i

L’annuncio dei Big arriverà domenica 30 novembre al TG1 delle 13: un momento che darà ufficialmente il via a un’edizione pensata come omaggio a Pippo Baudo, il volto che più di tutti ha segnato la storia della kermesse.

Sanremo 2026: l’annuncio dei Big domenica 30 novembre

Il cast sembra ormai essere definito nella mente del Direttore artistico del Festival ed è arrivata anche la conferma che i Big saranno 30 come l’anno scorso e non 26 come precedentemente annunciato.

I rumors: il punto della situazione secondo All Music Italia

Come ogni anno, e senza mai trasformare il gioco dei nomi in una lotteria, All Music Italia ha raccolto negli scorsi mesi le voci più concrete provenienti dal settore discografico e ora arriva il momento della nostra ultima lista che, ricordiamo, non nasce per “prevedere” il cast, ma per fotografare ciò che si muove realmente attorno al Festival: trattative, logiche di mercato e incastri discografici.

Un lavoro portato avanti con serietà ma anche con lo spirito del gioco a chi si avvicina di più al cast reale che sarà annunciato da Carlo Conti domenica 30 novembre.

Clicca in basso su continua per leggere la nostra ultima lista dei big in gara al Festival di Sanremo 2026.

