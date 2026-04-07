Mercato discografico italiano 2026. Il primo trimestre del 2026 è andato in archivio. Tredici settimane di classifiche FIMI – Singoli Top 100, Album Top 100 e Fisico Top 20 – per fare un primo bilancio dell’anno discografico. Warner Music, Universal Music, Sony Music: chi sta portando a casa i risultati più pesanti tra streaming, vendite fisiche e album? La risposta dipende da dove guardi.

Abbiamo elaborato i dati delle classifiche ufficiali FIMI dal 1° gennaio al 26 marzo 2026 (settimane 1-13) con un sistema di chart share ponderato: una presenza in Top 10 vale molto di più di una alla posizione 90, e i numeri che ne escono raccontano un mercato italiano dove ogni major ha il suo regno. Warner Music Italy domina lo streaming e i singoli, Universal Music Italia controlla gli album e il fisico, Sony Music Italy non vince nessuna categoria ma è la più costante: seconda in quasi tutto.

Nota metodologicaIl chart share ponderato assegna a ogni posizione un valore decrescente: nella Singoli Top 100 la posizione 1 vale 100 punti, la posizione 2 vale 99 e così via fino a 1 punto per la posizione 100; lo stesso criterio si applica alle altre classifiche in proporzione. Le percentuali indicate non rappresentano la quota di brani presenti in classifica, ma il peso complessivo delle posizioni occupate. L’attribuzione ai tre gruppi major è calcolata in base al distributore indicato nei dati FIMI: un’etichetta indipendente distribuita da una major concorre al chart share di quel gruppo. Per i brani con doppia label il peso è diviso in parti uguali tra i gruppi coinvolti, motivo per cui la somma delle percentuali può non raggiungere esattamente il 100%. Per i brani storici in cui FIMI indicava solo la dicitura generica “Warner Music”, abbiamo ricostruito manualmente le affiliazioni dove possibile.

MERCATO DISCOGRAFICO iTALIANO primo trimestre 2026 – SINGOLI

WARNER MUSIC DOMINA LO STREAMING, ATLANTIC RECORDS È LA LABEL N.1 IN ITALIA

La classifica dei Singoli, che in Italia è di fatto lo specchio dello streaming, parla chiaro. Warner Music Group si prende il 34,1% del mercato, staccando nettamente Sony Music Group (27,1%) e Universal Music Group (23,4%). Il restante 15,4% è in mano a etichette e distributori indipendenti.

Il segreto di questo primato ha un nome preciso: Atlantic Records. La label di Warner diretta da Marco Masoli pesa da sola per il 17,5% di tutta la Top 100 Singoli del trimestre, doppiando i risultati della seconda classificata (Island Records al 7,0%, Federico Cirillo la guida). Un dominio costruito su un roster che in questo momento detta legge sulle piattaforme: da Geolier ad Achille Lauro, fino ad Annalisa. Non è un caso che l’asse Warner/Atlantic occupi gran parte delle posizioni alte, mentre Universal fatica a imporre singoli da vertice pur avendo un catalogo sterminato.

Mercato discografico italiano – album

UNIVERSAL MUSIC STACCA TUTTI, ISLAND RECORDS VALE DA SOLA IL 22% DEL MERCATO

Sugli album il quadro si ribalta. La profondità di catalogo e la capacità di costruire progetti a lungo termine fanno la differenza, e qui Universal Music Group non ha rivali: 38,8% del chart share, con Warner Music Group al 32,7% e Sony Music Group al 24,3%.

Il motore è Island Records, che da sola vale il 22,5% di tutto il mercato album del trimestre. Nessun’altra label si avvicina: la seconda è Atlantic Records (13,4%), seguita da Epic Records (11,4%) ed EMI Records (10,2%). Island capitalizza su artisti che non si limitano al singolo di successo, ma muovono l’intero disco: Sfera Ebbasta, Marracash, Kid Yugi e Lazza sono i pesi massimi Urban che garantiscono a Universal questa solidità.

MERCATO FISICO: UNIVERSAL ANCORA IN TESTA, MA GLI INDIPENDENTI TENGONO

Il mercato fisico (CD e vinili) segue dinamiche proprie, fatte di riedizioni, fan base fidelizzate e artisti storici. Anche qui Universal Music Group guida con il 34,9%, davanti a Sony Music Group (28,8%) e Warner Music Group (23,7%). È il segmento dove gli indipendenti riescono a pesare di più: 12,7% del totale, più del doppio rispetto al mercato album.

Tra le label, la sfida sul fisico è molto più frammentata. EMI Records (10,3%) guida di un soffio su Legacy Recordings di Sony (9,7%), Island Records (9,5%) e Universal Strategic (9,1%). Le vendite fisiche dipendono meno dal roster attuale e più dalla capacità di valorizzare il catalogo e le edizioni speciali.

GLI ARTISTI CHE HANNO FATTO I NUMERI: DA GEOLIER AI PINK FLOYD

Dietro i chart share delle major ci sono nomi precisi. Nei singoli, Geolier ha dominato il trimestre in modo che non ha paragoni: il suo peso ponderato sulla Top 100 è quasi tre volte quello di Bad Bunny e Achille Lauro, secondi a pari merito. Il dato racconta quanto il rapper napoletano abbia occupato le posizioni alte dello streaming italiano per settimane consecutive, non solo con presenze sporadiche. Tra i brani singoli più pesanti del trimestre spiccano Esibizionista di Annalisa, End of Beginning di DJO e L’Amore Non Mi Basta di Emma.

Negli album il quadro è più distribuito. Sfera Ebbasta guida la classifica ponderata, seguito da Tony Boy – l’unico indipendente che compare con peso significativo in tutte e tre le classifiche, singoli, album e fisico – e da Marracash, Capo Plaza e Kid Yugi. Gli album più pesanti del trimestre sono Tutta Vita (Sempre) di Olly, Debí Tirar Más Fotos di Bad Bunny e Comuni Mortali di Achille Lauro.

Il fisico racconta un’altra storia ancora. In testa c’è Pink Floyd, il che dice tutto sulla natura di quel mercato: vinili e CD si vendono per catalogo storico, edizioni speciali, fan base fidelizzate. Accanto ai classici trovano spazio Kid Yugi, Tony Boy e Sfera Ebbasta, che riescono a muovere copie fisiche anche con uscite recenti.

GLI INDIPENDENTI: BMG E I POCHI CHE REGGONO IL CONFRONTO

Il 15,4% degli indipendenti nei singoli e il 4,2% negli album non sono numeri da ignorare, ma vanno letti con attenzione. Dentro quella percentuale non c’è un movimento compatto: ci sono realtà molto diverse tra loro, con peso specifico e logiche di mercato completamente differenti.

Il caso più interessante è quello di BMG. Sul piano formale è un’etichetta indipendente – non appartiene a nessuna delle tre major – ma nella pratica opera con strutture, risorse e capacità di promozione che la avvicinano molto al mondo major. In Italia, la distribuzione fisica passa da Universal Music Italia, il che significa che i suoi titoli contribuiscono al chart share Universal nei formati fisici, non alla voce indipendenti. Un dettaglio che conta, quando si fanno i conti al dettaglio.

Tra i veri indipendenti che hanno lasciato il segno nel trimestre c’è 22 SRL, l’etichetta di Tony Boy, distribuita da Warner Music. Un caso da manuale di come un’etichetta artistica possa costruire un progetto solido senza cedere la proprietà a una major: Tony Boy ha numeri da classifica stabile, sia con l’album Trauma che con i singoli estratti, pur restando fuori dal sistema delle grandi case discografiche. Poi c’è DJO, distribuito da The Orchard (Sony ), che ha portato in classifica un titolo internazionale con un percorso completamente alternativo ai canali tradizionali.

Il quadro complessivo degli indipendenti conferma una tendenza che si vede da anni: chi riesce a entrare nelle classifiche senza una major alle spalle lo fa quasi sempre con il supporto di un grande distributore. La distribuzione diretta pura, senza accordi con player strutturati, resta ai margini della Top 100. Non è impossibile, ma è raro.

WARNER, UNIVERSAL, SONY: TRE STRATEGIE DIVERSE PER DOMINARE IL MERCATO ITALIANO

Warner ha costruito il suo trimestre sulla viralità e sullo streaming, con Atlantic che ha monopolizzato le playlist e l’attenzione immediata. Universal ha fatto l’opposto: meno esplosiva sui singoli, ma con Island che al momento non ha rivali quando si tratta di spostare album interi.

Sony, guidata da Andrea Rosi, non vince nessuna delle tre categorie. Seconda nei singoli, terza negli album, seconda nel fisico: un equilibrio tenuto su da etichette storiche come Epic e Columbia e da un roster variegato che va da Bad Bunny a Olly. Non domina niente, ma non cede niente lavorando di fino..

Nei prossimi mesi vedremo se le uscite autunnali cambieranno qualcosa. Per ora, i numeri del Q1 sono questi.