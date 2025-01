Island Records celebra un 2024 da leader e anticipa le uscite discografiche del 2025

Con un’originale campagna pubblicitaria in giro le strade milanesi Island Records sta celebrando un 2024 da leader svelando al tempo stesso le nuove uscite e i nuovi album in arrivo nel 2025.

La label di Universal Music Italy, guidata da Federico Cirillo, ha deciso di replicare, in modo diverso, l’iniziativa dello scorso anno: una serie di manifesti pubblicitari in giro per Milano per celebrare i successi ottenuti e, al tempo stesso, anticipare i nuovi progetti in arrivo.

I successi di Island Records nel 2024

Il 2024 è stato un anno da incorniciare per Island Records, che si è affermata come una vera leader del mercato discografico italiano. Tra i successi più rilevanti troviamo:

Album più venduto e ascoltato dell’anno : Icon di Tony Effe .

: di . Singolo dell’anno : Tuta Gold di Mahmood .

: di . 18 settimane al primo posto della classifica album con artisti come Sfera Ebbasta , Club Dogo , Mahmood , Tony Effe , Taylor Swift , Lazza , Night Skinny e Marracash .

, , , , , , e . 23 settimane al comando della classifica singoli con successi di Club Dogo, Mahmood, Tony Effe con Gaia, Lazza e Marracash.

Il 2025 è iniziato altrettanto bene: nelle prime tre settimane dell’anno, Island Records ha dominato la classifica album con Marracash (due settimane) e Guè (una settimana).

La campagna pubblicitaria: Island svela e promette nuovi album

Sui manifesti pubblicati a Milano si legge:

“Oltre 10 miliardi di ascolti solo nel 2024. Grazie a tutti per aver ascoltato la nostra musica.

Abbiamo mantenuto le promesse, purtroppo per questo 202 non possiamo fare spoiler*”

Un claim ironico, con un piccolo asterisco che cattura l’attenzione dei più attenti. La parte “non possiamo fare spoiler” viene smentita da una nota in caratteri più piccoli, in cui Island Records rivela i nomi degli artisti previsti per il 2025. Ecco l’elenco, rigorosamente in ordine alfabetico:

Brunori Sas

Charlie Charles

Chiedo

Drillionaire

Elisa

Elodie

Ernia

Gheba

Giovanni Troppi

Iako

Joseph

Joshua

Jovanotti

Kay

Mahmood

Marracash

Matteo Alieno

Night Skinny

Pyrex

Rkomi

Sacky

Shablo

Studio Murena

Stunt Pilots

Suspect CB

Tony Effe

Vins

Oltre a questi nomi, i primi due progetti dell’anno sono già stati svelati: Myss Keta e Già. Inoltre, tre artisti misteriosi sono stati annunciati ma coperti da asterischi, lasciando spazio all’immaginazione.

Federico Cirillo sembra pronto a replicare il successo del 2024, portando Island Records verso un altro anno da ricordare. Tra artisti di punta, collaborazioni di prestigio e nuovi talenti, il 2025 potrebbe segnare un ulteriore consolidamento della label come una delle più influenti nel panorama musicale italiano e internazionale.