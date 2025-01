Classifica di Vendita FIMI album 2024: “Icon” di Tony Effe il disco più venduto e Anna sul podio. Annalisa unico progetto pop in Top 10

Classifica FIMI Album annuale 2024: gli album più venduti in Italia nel corso delle 52 settimane dell’anno appena concluso, ovvero dal 29 dicembre 2023 al 26 dicembre. Spoiler: la sola Annalisa resiste in una Top 10 100% urban/rap.

Al primo posto troviamo il secondo album da solista del rapper più discusso in Italia, TONY EFFE. Icon è uscito il 15 marzo e per ben cinque settimane consecutive è rimasto stabile in vetta portandosi a casa ben quattro dischi di platino per le oltre 200.000 unità.

Quattro dischi di platino anche per il progetto al secondo posto della classifica, Dio lo sa Atto II di Geolier. In questo caso il disco segue la fortunata partecipazione con secondo posto annesso dell’artista al Festival di Sanremo. Dopo l’uscita a giugno di quest’anno di Dio lo sa il progetto è stato rilanciato a fine novembre con l’aggiunta nel titolo della dicitura atto II che ha permesso al rapper di tornare al primo posto della classifica.

Chiude il podio una donna, la prima delle due presenti in Top 10: Anna che con il primo vero disco dopo l’EP Lista 47, Vera baddie è certificata triplo disco di platino.

Seguono nella Top 10 di fine anno altri cinque dischi rap.

Quarto posto per Tutti i nomi del diavolo, secondo disco di Kid Yugi lanciato a marzo 2024 come I nomi del diavolo e riproposto a ottobre dello stesso anno con nuove tracce e nuovo titolo. Quinto posto per La Divina Commedia di Tedua progetto che conta un totale di sette dischi di platino: lanciato a giugno 2023 è tornato a giugno del 2024 con una versione Deluxe che gli ha permesso di continuare a vendere.

Al sesto posto troviamo Locura di Lazza (Doppio disco di platino) seguito al settimo posto da X2VR, disco di Sfera Ebbasta uscito a novembre 2023 che era risultato il sesto più venduto nello scorso anno. ottavo posto per l’album Ferite di Capo Plaza che, dopo l’uscita a maggio, è tornato con una versione deluxe ad ottobre.

Nona posizione per il secondo disco di un’artista donna in Top 10 nonché l’ultimo album pop: E poi siamo finiti nel vortice di Annalisa, progetto uscito a settembre del 2023.

Dieci posto per l’album omonimo che, a gennaio 2024, ha segnato il ritorno dei Club Dogo mentre al decimo posto troviamo Radio Sakura di Rose Villain progetto lanciato a marzo.

Commenti alla Top 10

Una Top 10 tutta italiana che vede quindi Universal Music occupare non solo la posizione ma due posti del podio e ben sei posizioni tra le prime dieci. Segue Warner con tre e Sony Music con una.

Qui a seguire la top 20 completa che vede le donne salire a quattro con l’inserimento di Rose Villain e Taylor Swift. Quello di Taylor è tra l’altro l’unico disco internazionale in una Top 20 tricolore in cui sono presenti solo quattro dischi pop/cantautorali: dopo Annalisa, la Swift, Ultimo e Pinguini Tattici Nucleari.

Da notare che sia Geolier che Lazza hanno due album differenti in Top 10 e che Ultimo è l’unico artista veramente indipendente presente nelle prime venti posizioni.

LA TOP 20

ICON – Tony Effe – Island / Universal Music DIO LO SA – ATTO II – Geolier – Warner Music / Warner Music VERA BADDIE – ANNA – EMI / Universal Music TUTTI I NOMI DEL DIAVOLO – Kid Yugi – EMI / Universal Music LA DIVINA COMMEDIA (DELUXE) – Tedua – Epic / Sony Music LOCURA – Lazza – Island / Universal Music X2VR – Sfera Ebbasta – Island / Universal Music FERITE (DELUXE EDITION) – Capo Plaza – Plaza Music / Warner Music E POI SIAMO FINITI NEL VORTICE – Annalisa – Warner Music / Warner Music CLUB DOGO – Club Dogo – Island / Universal Music RADIO SAKURA – Rose Villain – Warner Music / Warner Music NEI LETTI DEGLI ALTRI – Mahmood – Island / Universal Music ESCI DAL TUNNEL – Simba La Rue – Warner Music / Warner Music IL CORAGGIO DEI BAMBINI – ATTO II – Geolier – Columbia / Sony Music SIRIO – Lazza – Island / Universal Music THE TORTURED POETS DEPARTMENT: THE ANTHOLOGY – Taylor Swift – Island / Universal Music MILANO ANGELS – Shiva – Milano Ovest / Columbia / Sony Music ALTROVE – Ultimo – Ultimo Records / Believe L’ANGELO DEL MALE – Baby Gang – NPT / Warner Music FAKE NEWS – Pinguini Tattici Nucleari – Columbia / Sony Music

