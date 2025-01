Classifica di Vendita FIMI singoli 2024: protagonisti Anna, Geolier, Angelina Mango e Universal Music ma in testa c’è Mahmood

Classifica annuale FIMI singoli 2024: i singoli più venduti in Italia nel corso delle 52 settimane dell’anno appena concluso, ovvero dal 29 dicembre 2023 al 26 dicembre. Trionfo per Mahmood, Sanremo 2024 occupa due terzi del podio, Rose Villain rivelazione dell’anno con due brani in Top 20.

CLASSIFICA FIMI SINGOLI PIÙ VENDUTI IN ITALIA NEL 2024

In un Festival di Sanremo dominato da Warner Music – tendenza che si confermerà anche quest’anno – il singolo più venduto dell’anno è targato Island Records/Universal. Si tratta di Tuta Gold di Mahmood, brano sesto classificato al Festival, che ha conquistato il pubblico settimana dopo settimana, raggiungendo cinque dischi di platino.

Warner Music si aggiudica il resto del podio con il duetto Come un tuono di Rose Villain e Guè al secondo posto e con I P’ Me, Tu P’ Te, debutto sanremese di Geolier, al terzo.

In quarta posizione troviamo la prima donna solista, Annalisa, con Sinceramente. Seguono 100 messaggi di Lazza al quinto posto, la hit estiva Sesso e Samba di Tony Effe e Gaia al sesto, e il duetto di Geolier con Ultimo, L’Ultima Poesia, al settimo. Chiudono la Top 10 un terzetto tutto al femminile: la canzone vincitrice di Sanremo 2024, La Noia di Angelina Mango, 30° di Anna e Click Boom! di Rose Villain.

COMMENTI ALLA TOP 10

Come per gli album (vedi qui), la Top 10 dei singoli è completamente italiana. Per trovare il primo (e unico nella Top 20) brano internazionale, bisogna scendere alla posizione 12 (FloyyMenor, Ozuna & Anitta). I brani del Festival di Sanremo presenti in Top 10 sono cinque, che salgono a nove considerando le prime venti posizioni.

A differenza della chart degli album, nel 2024 Warner Music domina nei singoli con sei brani (inclusi quello con LaTarma Records/ADA). Segue Universal Music con quattro brani, di cui tre firmati Island Records e uno EMI. La prima canzone di Sony Music in classifica è Devastante di Olly & JVLI alla posizione 13.

Le presenze di artiste donne, rispetto agli album, aumentano: occupano sette posizioni, anche se quelle con brani da soliste sono solo tre (Annalisa, Angelina Mango e Rose Villain). A livello di generi musicali, mentre la Top 10 album è quasi interamente rap, nei singoli c’è una maggiore varietà.

Ecco la Top 20:

LA TOP 20

Mahmood – Tuta Gold (Island / Universal Music)

Rose Villain feat. Guè – Come un Tuono (Warner Music)

Geolier – I P’ Me, Tu P’ Te (Warner Music)

Annalisa – Sinceramente (Warner Music)

Lazza – 100 Messaggi (Island / Universal Music)

Tony Effe & Gaia – Sesso e Samba (Island / Universal Music)

Geolier & Ultimo – L’Ultima Poesia (Warner Music)

Angelina Mango – La Noia (La Tarma / ADA Warner Music)

Anna – 30ºC (EMI / Universal Music)

Rose Villain – Click Boom! (Warner Music)

Ghali – Casa Mia (Warner Music)

FloyyMenor, Ozuna & Anitta – Gata Only (Remix) (FloyyMenor / United Masters)

Olly & Jvli – Devastante (Epic / Sony Music)

Ghali – Paprika (Warner Music)

Tananai & Annalisa – Storie Brevi (Eclectic Records / Universal Music – Warner Music)

Tony Effe – Miu Miu (Island / Universal Music)

Tony Effe, Bresh & Tedua – Dopo Le 4 (Island / Universal Music)

The Kolors – Un Ragazzo Una Ragazza (Warner Music)

Alfa – Vai! (Artist First)

Irama – Tu No (Warner Music)

