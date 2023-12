Mahmood in gara al Festival di Sanremo 2024 con “Tuta Gold”

Mahmood, “Tuta Gold”: testo, significato e autori del brano in gara al Festival di Sanremo 2024.

Dopo aver vinto la kermesse per ben due volte – la prima nel 2019 con “Soldi” (4 dischi di platino) e la seconda nel 2022 con “Brividi” (7 dischi di platino) in coppia con Blanco – Mahmood torna in gara tra i Big al Festival di Sanremo 2024 con “Tuta Gold“.

Autore e cantante stimato nella scena italiana e internazionale, ad oggi Mahmood vanta ben 29 dischi di platino e 7 dischi d’oro in Italia, mentre all’estero conta 6 dischi di platino e 3 dischi d’oro.

Mahmood, da sanremo 2024 con “tuta gold” all’european tour

Dopo l’esperienza sanremese, Mahmood viaggerà in giro per l’Europa con il suo nuovo European Tour, che lo porterà ad esibirsi nei principali club di 10 Paesi europei per un totale di 17 date, prodotte da Friends & Partners, che si concluderanno con due tappe italiane al Fabrique di Milano, previste il 17 (sold-out) e il 18 maggio 2024.

Di seguito riportiamo tutte le date ad ora annunciate del tour:

4 aprile – LUSSEMBURGO (LUSSEMBURGO), Rockhal

7 aprile – LONDRA (UK), Kentish Town Forum

8 aprile – PARIGI (FRANCIA), Olympia

10 aprile – ZURIGO (SVIZZERA), Komplex 457

12 aprile – GINEVRA (SVIZZERA), Thonex Live

13 aprile – COLONIA (GERMANIA), Live Music Hall

15 aprile – AMSTERDAM (PAESI BASSI), Paradiso

16 aprile – BRUXELLES (BELGIO), Cirque Royal

18 aprile – STOCCARDA (GERMANIA), Im Wizemann

21 aprile – BERLINO (GERMANIA), Huxleys Neue Welt

22 aprile – VARSAVIA (POLONIA), Stodola

8 maggio – MADRID (SPAGNA), Riviera

9 maggio – BARCELLONA (SPAGNA), Razzmatazz

11 maggio – MURCIA (SPAGNA), Sala Mamba

12 maggio – PONTEVEDRA (SPAGNA), Pazo de la Cultura

17 maggio – MILANO (ITALIA), Fabrique

18 maggio – MILANO (ITALIA), Fabrique

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI

Mahmood, “Tuta Gold”: testo, significato e autori. Clicca in basso su “continua”.