Rose Villain lancia “Come un tuono”, una bachata rap in featuring con Gué

Rose Villain Come un tuono testo e significato del nuovo singolo in featuring con Gué.

A poco meno di due mesi dalla fine del Festival di Sanremo 2024 iniziano ad arrivare in radio i nuovi singoli degli artisti che hanno preso parte alla kermesse. Dall’inedito dei BNKR44 al nuovo estratto di BigMama. Anche Rose Villain lancia un nuovo brano dal suo nuovo disco, “Radio Sakura“.

Rose Villain come un tuono significato del brano

Il nuovo estratto dal disco, album che ha debuttato al secondo posto della Top Albums Debut Global di Spotify e al terzo posto della classifica di vendita FIMI album, è una bachata rap che parla di un amore improvviso.

Il brano è stato scritto da Rose Villain, Gué, Davide Petrella, Davide Pesenti e Andrea Ferrara. La produzione è di Sixpm e Okgiorgio.

In attesa delle 4 date live che vedranno l’artista protagonista a ottobre, prodotte e organizzate da Magellano Concerti, Rose Villain aprirà i concerti italiani del tour dei Coldplay il 12, 13, 15 e 16 luglio allo Stadio Olimpico di Roma.

Di seguito tutte le date dei club già annunciate:

17 ottobre 2024 – FIRENZE – Viper Theatre

18 ottobre 2024 – PADOVA – Hall

25 ottobre 2024 – NAPOLI – Casa della Musica

29 ottobre 2024 – MILANO – Fabrique

Rose villain come un tuono testo e audio

Baby so che mi guardi

Anche se la notte è buia

No non sei come gli altri

Dimmi come sei tu

Noi sotto una luna piena

Lingue intrecciate, Bottega

Sai di tre stelle, Bottura

Pelle d’oca sulla schiena

E io sento Einaudi quando ti muovi sopra me

Dipingi con le mani io rinasco come Venere

Nei tuoi occhi rivedo i bagliori di Capri

Il cuore viaggia veloce più di una Ducati

Come Sassicaia sempre mi ubriachi

Sono in un Sorrentino quando tu mi parli

Che caldo c’è stasera

Ma a me non importa

Spogliami anche il cuore e fallo un’altra volta

Vestita in bianco tu con la fedina sporca

Noi su una cabriolet mentre il sole tramonta

Come un tuono

Sei arrivato senza preavviso

Se mi fai male non ti perdono

Respiro sott’acqua all’improvviso

Per la prima volta mmmh

Baby tolgo il tettuccio

Tu sei bella Bellucci

Ho preso fiori, Fiorucci

Sono più G di Gucci

Attaccato al tuo booty

Che fa girare tutti

Come Ornella stan Muti

Le mie rime velluti

È un amore a prima pista in questa via

Baby scambieresti la tua penna con la mia

Per vedere chi dei due

Ci scriverebbe una bugia

Il cuore in avaria

Mala mia malavita, Malvasia

Se i sogni non si fossero avverati

Se i conti poi si fossero azzerati

Non resteremmo qui così attaccati

A cavallo Maserati

Poi tutto passerà sì

Che caldo c’è stasera

Ma a me non importa

Spogliami anche il cuore e fallo un’altra volta

Vestita in bianco tu con la fedina sporca

Noi su una cabriolet mentre il sole tramonta

Come un tuono

Sei arrivato senza preavviso

Se mi fai male non ti perdono

Respiro sott’acqua all’improvviso

Per la prima volta mh

Come un tuono

Sei arrivato senza preavviso

Se mi fai male non ti perdono

Respiro sott’acqua all’improvviso

Per la prima volta mh