Rose Villain, svelate le collaborazioni e la tracklist del nuovo album “Radio Sakura”

Dopo averci raccontato le sue ombre in “Radio Gotham” e averci mostrato che è possibile vivere un amore anche se imperfetto con “Click Boom!“, Rose Villain è pronta a fiorire con “Radio Sakura” (Warner Music Italy, qui il pre-order), il suo secondo album di inediti, in uscita venerdì 8 marzo.

Si tratta di un disco intimo e nostalgico ma, allo stesso tempo, consapevole e fiero, dove generi diversi come l’hip hop, il punk, l’elettronica e la bachata si intrecciano a storie diverse e complesse, il cui fil rouge è il voler trovare una speranza in tutto, anche nelle difficoltà più dure della vita.

Di fatto, come la natura riesce a riprendersi il proprio spazio anche di fronte alla morte, così in ogni piccola crepa di dolore che la nostra anima è costretta a sopportare in vita, ci può essere una fioritura, simbolo di rinascita.

“Con questo disco mi sono sentita più libera che mai di essere fragile, irriverente, ambiziosa e con questa musica, per me la migliore che ho mai scritto, sono fiorita nell’artista e donna che sognavo di essere”.

Rose Villain, Radio Sakura: la tracklist

HATTORI HANZO feat Madame ⁠CLICK BOOM! ⁠STAN feat Ernia ⁠HUH? ⁠GRAFFITI feat Bresh ⁠IL MIO FUNERALE ⁠BRUTTI PENSIERI feat thasup ⁠HAI MAI VISTO PIANGERE UN COWBOY? ⁠TRASPARENTE ⁠COME UN TUONO feat Guè ⁠IO, ME ED ALTRI GUAI ⁠MILANO ALMENO TU

Tutti coloro che acquisteranno il vinile o il CD di “Radio Sakura” riceveranno anche una raccolta di poesie inedite, scritte dalla stessa Rose Villain.

ROSE VILLAIN: LE DATE DEL TOUR

In attesa delle quattro date live nei club in programma in autunno, Rose Villain aprirà i concerti italiani del tour dei Colplay, che si terranno il 12, 13, 15 e 16 luglio allo Stadio Olimpico di Roma.

Di seguito tutte le date del tour nei club ad ora annunciate:

17 ottobre 2024 – FIRENZE, Viper Theatre

18 ottobre 2024 – PADOVA, Hall

25 ottobre 2024 – NAPOLI, Casa della Musica

29 ottobre 2024 – MILANO, Fabrique

Info e biglietti su www.magellanoconcerti.it

Foto di copertina di Federico Earth