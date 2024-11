Classifiche vendita e radio gennaio-ottobre 2024: Universal domina con quasi il 50% del mercato, Warner tiene il passo

Classifiche di vendita, radio e case discografiche. Mancano solo due mesi alla fine del 2024 e, in attesa del rush finale di novembre e dicembre, con la chiusura di ottobre è il momento di fare il punto della situazione e vedere come stanno andando le etichette discografiche, le major e i distributori dopo questi primi dieci mesi dell’anno.

Come di consueto, All Music Italia non si limiterà a monitorare le prime posizioni in classifica, più rilevanti per soddisfazioni personali e comunicati stampa di artisti, team di lavoro e case discografiche, ma analizzerà anche le intere Top 10. Spesso, infatti, un album, pur non raggiungendo il primo posto, staziona a lungo nelle prime dieci posizioni delle classifiche.

Ci eravamo lasciati a fine giugno, nella settimana 26 delle classifiche di vendita e radiofoniche. Ora andiamo a vedere cosa è cambiato.

I NUMERI UNO NELLE CLASSIFICHE di vendita

Iniziamo dagli album: a fine giugno Universal Music contava 14 primi posti (13 per Island Records e uno per EMI Records). Seguiva Warner con cinque primi posti, tra cui uno condiviso con LaTarma Records, appartenente alla divisione di distribuzione della major, ADA. Sony Music chiudeva con due primi posti (uno per Epic e uno, con la compilation di Sanremo 2024, per SME) e uno per le etichette indipendenti, rappresentate da Ultimo Records, distribuita da Believe.

A fine ottobre, Universal Music continua a dominare, portando a 27 i primi posti nella classifica album su 44 settimane: 16 per Island Records, 10 per EMI Records e uno per la ormai chiusa Capitol Records (condiviso con Eclectic Music Group di Stefano Clessi). Warner Music passa da 5 a 11 primi posti, con una posizione per ADA Music Italy (condivisa con LaTarma Records), mentre Sony Music sale da 2 a 5 (2 per Epic, 1 per Columbia, 1 per SME e uno condiviso con Milano Ovest). Sempre presente Ultimo Records con una posizione, distribuita da Believe.

Ecco uno schema riassuntivo:

SINGOLI alla #1

Sul fronte dei singoli, se nel primo semestre si registrava un testa a testa tra Universal e Warner per il primo posto, negli ultimi quattro mesi Universal ha preso il sopravvento, raddoppiando il suo risultato precedente: sono infatti 24 su 44 i primi posti della major guidata da Alessandro Massara. Warner mantiene stabili i suoi 11 primi posti (nessun singolo Warner è in vetta dalla settimana 21 del 2024), mentre Sony Music passa da 5 a 9 primi posti.

Gli artisti con più settimane in vetta alla classifica singoli sono Tony Effe & Gaia con ben 12 settimane per “Sesso e Samba”.

Nei supporti fisici, Universal Music guida con 15 primi posti, seguita da Warner e Sony con 11 ciascuna. Cinque volte il primo posto è stato occupato da etichette indipendenti.

A seguire lo schema:

Andiamo ora a scoprire il dato per noi più importante… le presenze nelle Top 10. Cliccate in basso su continua.